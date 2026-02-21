Το μισοάδειο ποτήρι του κ. Δένδια

Προοίμιον: Γενική υπόμνηση προς πρωτοκλασάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας: όσοι αποπειράθηκαν να διχάσουν την παράταξη, απομονώθηκαν, τιμωρήθηκαν και επέστρεψαν σε αυτήν μετανοημένοι.

Κυρίως άρθρο: Σε μια εντυπωσιακή συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στο Αγρίνιο μίλησε ο κ. Ν. Δένδιας. Προκαταρκτικά εξήρε την προσωπικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το κύρος του και την καταλληλότητα του για την πρωθυπουργία και άριστα έπραξε. Διότι χωρίς τον Μητσοτάκη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας - συμπεριλαμβανομένου και του Ν. Δένδια - θα έβλεπαν τα υπουργεία με το κιάλι. Το πιο πιθανό θα ήταν και η Νέα Δημοκρατία να είχε την τύχη του δύσμοιρου ΠΑΣΟΚ.

Στην ομιλία του κ. υπουργού δύο ήταν τα ενδιαφέροντα σημεία: πρώτον, η αντιδιαστολή που έκανε μεταξύ κόμματος και παράταξης, αφήνοντας να εννοηθεί πως το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν εκπροσωπεί ολόκληρη την παράταξη.

Αν θελήσουμε να αποφύγουμε μεταφυσικές προσεγγίσεις, μιλώντας με πνεύμα θετικιστικό, μπορούμε να πούμε πως κάθε φορά τα όρια του κόμματος ορίζουν και τα όρια της παράταξης. Διαφορετικά θα ψάχνουμε να βρούμε για το χαμένο DNA και τη χαμένη ψυχή της παράταξης.

Ως γνωστόν ψυχόμετρο δεν υπάρχει και σχεδόν πάντα πίσω από τις απροσδιόριστες έννοιες κρύβονται άλλες στρατηγικές. Ή να το θέσω διαφορετικά: το 2009 η ηττημένη Νέα Δημοκρατία της εθνικής χρεοκοπίας εξέφραζε την ψυχή και το DNA της παράταξης και η σημερινή Νέα Δημοκρατία που διάγει το έβδομο έτος της κυβερνητικής της θητείας δεν το εκφράζει; Λίγο παράλογο μου ακούγεται.

Εκτός αν στην παράταξη ο κ. Δένδιας συμπεριλαμβάνει και όσους εγκατέλειψαν τη Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια και τινές εξ αυτών βρέθηκαν και απέναντί της. Αλλά και χωρίς την παρουσία τους το κόμμα κατήγαγε συνεχείς νίκες. Και δύο λόγια για την ευαίσθητη περίπτωση του Α. Σαμαρά. Ο κ. Δένδιας, αν ήταν αυτός πρωθυπουργός πώς θα ενεργούσε όταν ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος αποκαλούσε εθνικό μειοδότη τον δικό του υπουργό Εξωτερικών;

Το δεύτερο ενδιαφέρον σημείο της ομιλίας του κ. υπουργού ήταν αυτό που αναφερόταν στις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Εδώ ο κ. Δένδιας το ποτήρι το είδε μισοάδειο. Φυσικά σε κανέναν δεν αρέσουν τα δυάρια και τα τριάρια στα ποσοστά της παράταξης, όμως υπάρχει και μια μεγαλύτερη εικόνα την οποία θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε.

Η Νέα Δημοκρατία, ένα χρόνο πριν από τη λήξη της οκταετούς διακυβέρνησης της, προηγείται με διπλάσιο ποσοστό από το επόμενο κόμμα, κάτι που μετά βεβαιότητος δείχνει πως στη χειρότερη περίπτωση θα αποτελέσει τον βασικό κορμό της επόμενης κυβέρνησης. Και στην καλύτερη περίπτωση ο στόχος της αυτοδυναμίας σε δεύτερες εκλογές παραμένει ρεαλιστικός. Για τον Μητσοτάκη και το κύρος του δε χρειάζεται να πω εγώ κάτι, τα είπε όλα ο κ. Δένδιας.

Είναι απολύτως λογικό στο επικείμενο Συνέδριο να τεθούν όλα τα θέματα, να γίνει ένας διάλογος μέσα στο πλαίσιο της κομματικής νομιμότητας, ώστε η παράταξη ενωμένη να πορευθεί προς τις εκλογές.

Επανάληψις μήτηρ πάσης μαθήσεως: όσοι προσπάθησαν να διασπάσουν τη Νέα Δημοκρατία τιμωρήθηκαν και επέστρεψαν άνευ όρων στους μεγάθυμους κόλπους της.