UBS: Τα αντικρουόμενα σενάρια για την τιμή του πετρελαίου

Τρία σενάρια σχετικά με την περαιτέρω πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου επεξεργάζονται οι αναλυτές της UBS. Από τη μία πλευρά, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δείχνουν να είναι καθοριστικοί και να ανεβάζουν τις τιμές και από την άλλη, βραχυπρόθεσμα, τα θεμελιώδη μεγέθη δείχνουν ένα σημαντικό πλεόνασμα, κάτι που μπορεί να επιφέρει πτώση των τιμών.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της UBS το πετρέλαιο τύπου Brent θα παραμείνει κοντά στα 60 δολάρια βραχυπρόθεσμα, καθώς η αγορά έχει μεγάλο πλεόνασμα λόγω της χαμηλότερης ζήτησης πετρελαίου, όσο πλησιάζουμε πρς το καλοκαίρι και της υψηλότερης παραγωγής των χωρών - μελών του ΟΠΕΚ+.

Από την άλλη πλευρά, η αυξανόμενη αποδοτικότητα και ο μεγαλύτερος αντίκτυπος της κυκλοφορίας ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να οδηγήσουν σε απότομη επιβράδυνση της αύξησης της ζήτησης ως το 2030, αν και αυτό είναι πιθανό να ακολουθηθεί από μία περίοδο σταθεροποίησης και όχι από απότομη πτώση.

Καθώς, όμως, το βλέμμα των επενδυτών απομακρύνεται από το αυξανόμενο πλεόνασμα στη συρρίκνωση της παραγωγικής ικανότητας που δημιουργεί πλεονάσματα, αναμένει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα βρουν κάποια στήριξη στο δεύτερο μέρος του 2026 και το 2027.

Στο δεύτερο σενάριο, όπου η UBS είναι bullish ως προς τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και ειδικά του Brent, βλέπει την κύρια πιθανή ανοδική πορεία τους να προέρχεται από διαταραχές της προσφοράς, ιδίως στη Ρωσία, οι οποίες θα μπορούσαν να ανεβάσουν τις τιμές του Brent πιο κοντά στα 70 δολάρια το βαρέλι.

Θα μπορούσε επίσης να υπάρξει καλύτερη συμμόρφωση με τον ΟΠΕΚ+, ιδίως όσον αφορά τα σχέδια αποζημίωσης από το Ιράκ, το Καζακστάν ή άλλες διαταραχές προσφοράς (Ιράν/Βενεζουέλα). Σε συνδυασμό με μια οικονομική ανάκαμψη, αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να ανεβάσει το Brent στα πάνω από τα 70 δολάρια/βαρέλι.

Στο πτωτικό, bearish σενάριο, η UBS σημειώνει πως μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας θα είχε τη δυνατότητα να φέρει τις τιμές κάτω από τα 60 δολάρια/βαρέλι, μειώνοντας το ασφάλιστρο κινδύνου και προσθέτοντας κάποια ρωσική προσφορά. Επίσης, μια ταχύτερη ανάκαμψη της παραγωγής της Βενεζουέλας θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αύξηση του Brent στα 55 δολάρια, όπως προσθέτει. Θα μπορούσε επίσης να υπάρξει μεγαλύτερος αρνητικός αντίκτυπος στη ζήτηση πετρελαίου από μια παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση,. Η περαιτέρω αύξηση της προσφοράς του ΟΠΕΚ+ σε συνδυασμό με την οικονομική επιβράδυνση θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές ακόμη χαμηλότερα, ενδεχομένως για λίγο κάτω από τα 50 δολάρια/βαρέλι.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της UBS, παρά τις αυξανόμενες εντάσεις, η παραγωγή πετρελαίου του Ιράν και της Ρωσίας συνεχίζει να είναι ανθεκτική, ενώ και οι υπόλοιπες αναταράξεις της αγοράς, όπως αυτή του Καζακστάν δείχνουν vα ομαλοποιούνται. Μάλιστα πιστεύουν ότι το Brent θα μπορούσε να υποχωρήσει στα χαμηλά των 60 δολαρίων σε περίπτωση που μειωθεί μέρος του ασφαλίστρου κινδύνου.

Πάντως, όπως «βλέπει» η UBS, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου δεν αντισταθμίζεται από βελτιώσεις στα ισοζύγια της αγοράς. Άλλωστε οι ενημερώσεις των αρμοδίων οργανισμών αυτού του μήνα υπέδειξαν μια ελαφρώς πιο χαλαρή αγορά το 2026. Δηλαδή πολύ μεγάλα πλεονάσματα 3,1 εκατ. βαρέλια την ημέρας κατά μέσο όρο σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (ΕΙΑ) και 3,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα για τον IEA (Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας). Οι εκτιμήσεις UBS δείχνουν ένα ελαφρώς πιο χαλαρό ισοζύγιο κατά 0,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα με 2,3 εκατ. βαρέλια την ημέρα πλεόνασμα, λόγω αναθεωρήσεων της προσφοράς.

Σημειώνεται ότι τα πιο χαλαρά ισοζύγια οφείλονται στις χαμηλότερες προβλέψεις ζήτησης. Μάλιστα, ο IEA χαρακτήρισε τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου ως ανασταλτικό παράγοντα στη ζήτηση.

Όσον αφορά την προσφορά εκτός ΟΠΕΚ+, όπως επισημαίνει η UBS, οι προσαρμογές ήταν μέτριες. Για το 2026, ο ΟΠΕΚ τη διατήρησε στα 0,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ο IEA μείωσε στα 1,2 εκατ. και η EIA μείωσε στο 1,0 εκατ. Η αύξηση της προσφοράς στις ΗΠΑ προβλέπεται πολύ χαμηλότερη το 2026, σε ένα εύρος 0,1 εκατ. βαρελιών την ημέρα (IEA) και 0,3 εκατ. (ΟΠΕΚ).

Για το 2027, η EIA αύξησε την προσφορά από χώρες εκτός ΟΠΕΚ+ σε 0,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα (+0,2 εκατ.), σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, χαμηλότερα από το 2026 λόγω της σταθερής παραγωγής των ΗΠΑ και των λιγότερων νέων έργων. Οι προβλέψεις της UBS για τις χώρες εκτός ΟΠΕΚ+ παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες στα +0,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026 και +0,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2027.