Νοσοκομείο Νίκαιας: 1.700 οι εργαζόμενοι, 100 οι τραμπούκοι

Εισαγωγικά: Μια μεγάλη ανθοδέσμη θα πρέπει να στείλει η Νέα Δημοκρατία και ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Περισσό για τα χθεσινά έκτροπα που προκάλεσαν 100 ερυθροτραμπούκοι στο Νοσοκομείο της Νίκαιας. Μερικά ακόμα τέτοια επεισόδια και η ΝΔ θα βαδίσει προς την αυτοδυναμία.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε εκεί για να εγκαινιάσει την ανακαινισμένη πτέρυγα επειγόντων περιστατικών και οι Κουκουέδες και κάτι περιθωριακοί «επαναστάτες» ήθελαν να ματαιώσουν τα εγκαίνια. Γιατί; Διότι όλοι αυτοί είναι διαπαιδαγωγημένοι ιδεολογικά με το «όσο χειρότερα, τόσο καλύτερα». Σύμφωνα με τη νοσηρή λογική τους επάνω στην κακομοιριά και τη μιζέρια κτίζεται η ταξική συνείδηση και η συντροφική αλληλεγγύη. Τότε αποκαλύπτεται η αγριότητα του καπιταλιστικού συστήματος.

Συνεπώς, κάθε φορά που βελτιώνονται εγκαταστάσεις, που κτίζονται καινούργια εργοστάσια, που μειώνεται η ανεργία, όλοι αυτοί οι «επαγγελματίες της επανάστασης» βλέπουν το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια τους. Το μεγάλωμα της πίτας αποδυναμώνει το ταξικό κήρυγμά τους, καθώς λιγοστεύουν οι πιστοί που το ακούνε.

Δείτε τι έγινε με τα Ναυπηγεία. Ο Άδωνις έκανε το «μεγάλο λάθος» και τα ξαναζωντάνεψε. Έδωσε δουλειά σε χιλιάδες εργαζόμενους που βολόδερναν στην ανεργία και στη μιζέρια. Εκτός από εισόδημα, τους έδωσε και την αξιοπρέπεια τους και την αυτοπεποίθησή τους. Τι σήμαινε πολιτικά αυτό το γεγονός; Στον κατ΄εξοχήν εργατικό χώρο, τα Ναυπηγεία, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας σάρωσε στις εκλογές του συνδικάτου. Το ΚΚΕ υπέστη μια πρωτοφανή ήττα. Και όπως είχα γράψει παλιότερα, εδώ στο Liberal.Gr, αυτό δεν το συγχώρησαν οι Κουκουέδες ποτέ στον Άδωνι Γεωργιάδη. Τα συνεχή επεισόδια που προκαλούν εις βάρος του οι συνδικαλιστές του Κόμματος στα νοσοκομεία, έχουν την αφετηρία τους στην ήττα που υπέστησαν στα Ναυπηγεία τα οποία, ειρήσθω εν παρόδω, διαρκώς λαμβάνουν νέες παραγγελίες.

Σήμερα, επί συνόλου 1.700 εργαζομένων συνολικά στο Νοσοκομείο της Νίκαιας κινητοποιήθηκαν περίπου 100 άτομα συνεπικουρούμενα και από συνδικαλιστές του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Τα όσα έγιναν στους χώρους του Νοσοκομείου αποτελούν μια κλιμάκωση των επιθέσεων του ΚΚΕ κατά του υπουργού Υγείας. Μέχρι τώρα απλώς 10-15 επαγγελματικά στελέχη διαδήλωναν έξω από νοσοκομεία όταν τα επισκεπτόταν ο Άδωνις. Κατά τη συνήθη πρακτική του πήγαινε κοντά τους, μιλούσε μαζί τους και η «σεμνή τελετή» λάμβανε τέλος.

Χθες, ασκώντας βία, ήθελαν να του απαγορεύσουν την είσοδο στο νοσοκομείο, λες και είναι μαγαζί του Περισσού. Φαίνεται ότι το ΚΚΕ βλέποντας τα φαινόμενα αποσύνθεσης της ριζοσπαστικής Αριστεράς προσπαθεί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος με τον μοναδικό τρόπο που γνωρίζει. Τη βία.

Το ερώτημα πλέον είναι αν αυτή η τακτική τραμπουκισμών θα γενικευθεί ή θα αποτελέσει ένα μεμονωμένο φαινόμενο. Πολύ σωστά ο υπουργός έδειξε μεγαθυμία προς τον συλληφθέντα ερυθροτραμπούκο. Ούτως ή άλλως από τη χθεσινή περιπέτειά του βγήκε πολλαπλά κερδισμένος, Τα αλαλάζοντα στίφη προκαλούν μόνον απέχθεια.