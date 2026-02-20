Γιατί μισούν τον Άδωνι

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι «ανεπιθύμητος» στα νοσοκομεία. Γιατί; Γιατί έτσι αποφάσισε το ΚΚΕ και η Ανταρσύα και όπως είναι γνωστό «τιμούμε τους αγώνες της αριστεράς». Ο υπουργός Υγείας, ο καθ' ύλην αρμόδιος της κυβέρνησης, «ενοχλεί». Ενοχλεί το έργο του. Διότι η Υγεία δεν είναι όπως την παρέλαβε το 2019 η κυβέρνηση Μητσοτάκη από τους ανθρωπιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν γίνει χιλιάδες προσλήψεις προσωπικού, έχουν επιλυθεί χρόνια προβλήματα, όπως η αποστολή φαρμάκων στο σπίτι, έχουν ανακαινιστεί τα κτίρια, έχουν βελτιωθεί οι υπηρεσίες.

Αυτό είναι που δεν θέλουν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες. Να βελτιωθεί η ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς χάνεται έτσι το δικό τους αφήγημα. Η αριστερά αλιεύει τα μέλη και τους ψηφοφόρους της μέσα σε συνθήκες φτώχιας και δυστυχίας. Και η δουλειά που έχει κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης στον χώρο της Υγείας τους αφαιρεί το «πλεονέκτημα» που είχαν μέχρι πριν λίγα χρόνια.

Ταυτόχρονα επιχειρούν κάτι ακόμη: Με τη βία προσπαθούν να δείξουν ποιος είναι το αφεντικό στον χώρο. Η νόμιμη κυβέρνηση ή αυτοί; Ποιος κάνει κουμάντο στα νοσοκομεία;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους έχει ήδη διώξει από δύο προνομιακούς γι αυτούς χώρους μέχρι πρόσφατα. Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη άλλαξε, ζωντάνεψε και έπαψε να είναι ένα πεδίο δράσης που για να μπορέσει ένας εφοπλιστής να επισκευάσει το πλοίο του θα έπρεπε να έχει την άδεια του… συνδικάτου. Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη πλέον λειτουργεί με όρους αγοράς, προσελκύοντας επενδυτές και βελτιώνοντας αισθητά τη ζωή των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα ήταν η ΝΔ σε εκείνες τις περιοχές, τις «λαϊκές», τις «αριστεροκρατούμενες» να έρθει πρώτο κόμμα και να πάρει τα υψηλότερα ποσοστά που έχει ποτέ πάρει στο παρελθόν. Η ανάπτυξη διώχνει την μιζέρια και φέρνει ψήφους στην Κεντροδεξιά.

Ο Άδωνις έσπασε και ένα άλλο «μονοπώλιο». Οι ναυτεργάτες είχαν υψώσει αδιαπέραστα τείχη απέναντι στην άρση του καμποτάζ. Όλοι θεωρούσαν ότι ήταν αδύνατον να ξεπεραστούν οι αντιδράσεις του ΚΚΕ και να γίνει το αυτονόητο! Ο Άδωνις απέδειξε ότι το τείχος ήταν χάρτινο. Η άρση του καμποτάζ συνέβη επί των ημερών που ήταν υπουργός Ναυτιλίας και έτσι παρουσιάστηκε ανάπτυξη στον τουριστικό τομέα.

Η αριστερά φοβάται ότι θα σπάσει ένας άλλος προνομιακός γι αυτήν χώρος, αυτός της υγείας. Θα χαθεί άλλη μια δεξαμενή άντλησης ψηφοφόρων και μελών. Δεν πολεμούν μόνο την επιτυχία της κυβέρνησης της ΝΔ στον χώρο της Υγείας. Πολεμούν και το φαινόμενο Άδωνι. Όποιον, δηλαδή, αμφισβητεί την δική της αυθεντία. Στην Κεντροδεξιά αυτό ήταν πάντα ένα θέμα ταμπού. Η αριστερά ήταν κάτι που δεν τολμούσε κάποιος να το αγγίξει ως θέμα, επειδή θα τον έλεγαν αντικομμουνιστή και ακροδεξιό. Η τέλεια κάλυψη για μια ομάδα ανθρώπων που ήθελε και εξακολουθεί να θέλει να επιβάλει τους δικούς της νόμους και να περιφρονεί τους Νόμους. Ο Άδωνις δεν ακολούθησε την πεπατημένη. Κι αυτό τους έχει εξοργίσει…

Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να σκεφτεί να δώσει στο μέλλον στο Άδωνι το υπουργείο Παιδείας. Είναι η μόνη πιθανότητα να αλλάξει κάτι ουσιαστικά στον χώρο αυτόν. Ή έστω να βρει μερικούς ακόμη σαν τον Άδωνι!

Θανάσης Μαυρίδης

