Φαντάσου να πάρουν και εξουσία

Δεν είμαι απ’ αυτούς που χρησιμοποιούν εύκολα την λέξη «σκάνδαλο». Και κυρίως είμαι απ’ αυτούς, που πιστεύω ότι όλοι είναι αθώοι μέχρι να προσκομιστούν αποδείξεις ενοχής τους και όχι όλοι ένοχοι μέχρι αυτοί να μας πείσουν για την αθωότητα τους. Κοντολογίς δεν λέω κάποιον «κλέφτη» εύκολα, ξέροντας ότι η ρετσινιά του απατεώνα δεν καθαρίζεται ποτέ από τον αθώο. Η κατηγορία είναι πάντα πρωτοσέλιδο, ενώ η αθώωση μονόστηλο στις μέσα σελίδες. Τα έγραφα αυτά και όταν η ΝΔ ήταν στην επικαιρότητα της σκανδαλολογίας, τα λέω και τώρα που το ΠΑΣΟΚ μπήκε στον χορό.

Ναι, αλλά εκεί στην Χαριλάου Τρικούπη πρέπει να κρατάνε ένα κάποιο μέτρο, να έχουν μια στοιχειώδη αίσθηση ισορροπίας στα επιχειρήματα τους. Για να μην ξεφτιλίζονται στα μάτια του κόσμου το επισημαίνω. Δεν γίνεται όταν κλέβει ή παρανομεί ένας Νεοδημοκράτης να φταίνε όλοι μέχρι τον πρωθυπουργό, ενώ όταν κλέβει ή παρανομεί ένας Πασόκος να φταίει μόνο αυτός ως άτομο και κανένας άλλος.

Δεν γίνεται όταν εμπλέκεται σε σκάνδαλο ένας Νεοδημοκράτης, η αποπομπή του ή η παραίτηση του ή η εκδίωξη του να είναι «στάχτη στα μάτια του κόσμου» και «υπεκφυγή», αλλά όταν εμπλέκεται Πασόκος να φτάνει και να περισσεύει η αναστολή της κομματικής του ιδιότητας. Δεν γίνεται η πολιτική ευθύνη να βαραίνει μόνο τους κυβερνώντες, αλλά να μην υφίσταται καν ως έννοια για τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς.

Δεν γίνεται να καλείται σε παραίτηση ο Μητσοτάκης ακόμα και διότι ένας αστυφύλακας νυχτερινής βάρδιας μαρτύρησε(;) το ένδυμα με το οποίο πήγε η Κωνσταντοπούλου στο τμήμα, αλλά οι υπόλοιποι αρχηγοί να μην αναλαμβάνουν καμία ευθύνη –ακόμα και την πιο αόριστη- για τις παρασπονδίες ή τα σκάνδαλα κάποιων που έχουν γύρω τους.

Διότι, όταν όλοι οι Πασόκοι μέρα-νύχτα φωνάζουν για την «γαλάζια συμμορία» δίχως διάκριση, ενσυναίσθηση ή αξιολόγηση, τότε δεν θα χει άδικο και η «συμμορία» να ανταπαντήσει «είστε στο 12-13% και όπου βρεθείτε τρώτε. Φανταστείτε να πάρετε και την εξουσία». Εκεί οδηγεί η ισοπέδωση και το τσουβάλιασμα.

Αφήστε που τώρα τελευταία, ακούμε και κάτι ακόμα πιο εξωφρενικό. Όταν κλέβουν ή παρανομούν οι Νεοδημοκράτες τότε την πολιτική ευθύνη την έχει όλη η κυβερνητική πυραμίδα ως επάνω, αλλά όταν κλέβουν οι Πασόκοι, φταίνε μόνο τα άτομα που παρανομούν, με την πολιτική ευθύνη να την έχει πάλι η κυβέρνηση, διότι τους επέτρεψε να το κάνουν. Αυτό είναι καινούριο. Το άκουσα και από Συριζαίους: «Είναι μεν Πασόκος ο Παναγόπουλος ή η Χατζηδάκη, αλλά την πολιτική ευθύνη την έχει αυτός που κυβερνά, άρα η ΝΔ». Είδατε; Έτσι φτιάχνονται οι προοδευτικές συμμαχίες. Και τα παλάτια στην άμμο, συμπληρώνω εγώ.