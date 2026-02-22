Ο Τραμπ φέρεται να σχεδιάζει επίθεση στο Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με πρώην πράκτορα της CIA

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να σχεδιάζει στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με τον πρώην πράκτορα της CIA Τζον Κυριακού.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, επικαλούμενος πηγή από τον Λευκό Οίκο, στο αμερικανικό προεδρικό επιτελείο «έχει ήδη ληφθεί απόφαση» για επίθεση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

O Τραμπ είχε δώσει στο Ιράν διορία δέκα ημερών να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους.

«Το έχει ξανακάνει αυτό. Θα σου δώσει δέκα ημέρες, θα σου δώσει δύο εβδομάδες και μετά θα επιτεθεί δύο ημέρες μέσα σε αυτή την προθεσμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, η πηγή φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκαμπάρντ αντιτίθενται στον πόλεμο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον υποστηρίζουν.

Η Τεχεράνη φαίνεται να είναι προετοιμασμένη για τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου, καθώς όπως είχαν αναφέρει οι New York Times, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει δώσει οδηγίες στους συνεργάτες του για το πώς να δράσουν σε περίπτωση που δολοφονηθεί σε ενδεχόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

Μαζική κινητοποίηση της αεροπορίας των ΗΠΑ προς την Μέση Ανατολή

Εντωμεταξύ, συνεχίζεται η μετακίνηση αμερικανικών μαχητικών προς τη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον εξετάζει πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Αμερικανικές πηγές εκτιμούν ότι η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στον Περσικό Κόλπο λειτουργεί ως μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη, με στόχο τη συμμόρφωσή της στους όρους που θέτει η Ουάσινγκτον στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Clashreport στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύεται από βίντεο και φωτογραφίες, περίπου δώδεκα αμερικανικά αεροσκάφη F-22 έχουν περάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την πορεία τους προς τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι μεγάλος αριθμός F-35, A-10, αεροσκαφών ανεφοδιασμού, μεταφορικών και ειδικών επιχειρήσεων έχει εντοπιστεί στον κόλπο της Σούδας, στην Ελλάδα.

Around a dozen F-22 jets have transited through the UK en route to the Middle East, while large numbers of F-35s, A-10s, tankers, transports, and special operations aircraft have been spotted at Souda Bay in Greece. pic.twitter.com/IKwbxWjPlB — Clash Report (@clashreport) February 21, 2026

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει εντός δέκα ημερών για τα επόμενα βήματα, διευκρινίζοντας αργότερα ότι το χρονικό περιθώριο δεν θα ξεπεράσει τις δύο εβδομάδες.

«Θα κάνουμε συμφωνία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Άννα Κέλι, απέφυγε να σχολιάσει τις επιλογές που εξετάζονται, δηλώνοντας ότι «μόνο ο πρόεδρος γνωρίζει τι ενδέχεται ή όχι να πράξει». Αμερικανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για επίθεση, με τα σενάρια να κυμαίνονται από περιορισμένης διάρκειας επιχειρήσεις έως πολυήμερη εκστρατεία με στόχο αλλαγή καθεστώτος.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να ακολουθήσει στρατηγική σταδιακής κλιμάκωσης, ξεκινώντας με μικρής έντασης επιθέσεις και αυξάνοντας την πίεση μέχρι είτε να διαλυθεί το πυρηνικό πρόγραμμα είτε να μεταβληθεί το πολιτικό σκηνικό στο Ιράν. Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και περιορισμένα πλήγματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ιρανικά αντίποινα και σε ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι οι ιρανικές δυνάμεις μπορούν να πλήξουν αμερικανικά συμφέροντα, ακόμη και να βυθίσουν αεροπλανοφόρο, εάν δεχθούν επίθεση.

NYT: Το Ιράν προετοιμάζεται για πόλεμο με τις ΗΠΑ

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν έχει κλείσει περιοδικά τον εναέριο χώρο του για να δοκιμάσει πυραύλους. Επίσης, πραγματοποίησε στρατιωτική άσκηση στον Περσικό Κόλπο, κλείνοντας για λίγο το Στενό του Ορμούζ, ένα σημαντικό θαλάσσιο σημείο συμφόρησης για τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας.

Όλο αυτό το διάστημα, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ διατηρεί μια προκλητική στάση.

«Ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο χτύπημα που δεν θα είναι σε θέση να σηκωθεί ξανά», δήλωσε σε ομιλία του την περασμένη εβδομάδα. Απειλούσε επίσης να βυθίσει τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που έχουν συγκεντρωθεί στα κοντινά ύδατα.

Σε περίπτωση πολέμου, ειδικές μονάδες της αστυνομίας, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και τάγματα της πολιτικής πολιτοφυλακής Basij, θυγατρική των Φρουρών, θα αναπτυχθούν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν τα τρία μέλη των Φρουρών και δύο ανώτεροι αξιωματούχοι.

Οι πολιτοφυλακές θα εγκαταστήσουν στη συνέχεια σημεία ελέγχου για να προλάβουν εσωτερικές αναταραχές και να αναζητήσουν πράκτορες που συνδέονται με ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Η ιρανική ηγεσία προετοιμάζεται όχι μόνο για στρατιωτικές και ασφαλιστικές κινητοποιήσεις, αλλά και για τη δική της πολιτική επιβίωση.