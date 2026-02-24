H αβεβαιότητα στις αγορές αλλάζει την επενδυτική στρατηγική

Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να έκρινε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπερέβη την αρμοδιότητά του χρησιμοποιώντας εξουσίες έκτακτης ανάγκης για να επιβάλει τους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στην απόφαση χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό νομικό πλαίσιο, τον νόμο Trade Act του 1974, προκειμένου να διατηρήσει την εμπορική του πολιτική.

Έτσι, αρχικά ανακοίνωσε έναν νέο καθολικό δασμό 10%- flat rate tariff- που στη συνέχεια τον αύξησε στο 15%, ήτοι στο νόμιμο μέγιστο όριο που μπορεί να ισχύει για 150 ημέρες πριν απαιτηθεί η έγκριση του Κογκρέσου.

Μάλιστα σύμφωνα με ανάρτηση του Προέδρου στο Truth Social το Σάββατο, ο νέος ενιαίος δασμός 15% για όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ θα ισχύσει άμεσα από αυτή την Τρίτη, με ισχύ έως και 150 ημέρες.

Οι μεγάλοι χαμένοι και κερδισμένοι από τον νέο καθολικό δασμό

Η αγορά τη Δευτέρα όπως ήταν φυσικό προσπάθησε να τιμολογήσει την αβεβαιότητα που απλώνεται και πάλι πάνω από την εμπορική πολιτική, με πολλές από τις υπάρχουσες εμπορικές συμφωνίες να είναι πλέον μετέωρες, καθώς ουδείς γνωρίζει πού θα καταλήξουν οι δασμοί.

Παρά ταύτα, στους μεγάλους κερδισμένους πιθανότατα να είναι η Ασία, καθώς σύμφωνα με τη Morgan Stanley στο πλαίσιο του νέου προτεινόμενου καθεστώτος του Τραμπ και με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν νέα δεδομένα, υποδεικνύουν ότι θα μειωθεί ο μέσος σταθμισμένος δασμός στα ασιατικά προϊόντα στο 17% από 20%, ενώ οι δασμοί επί κινεζικών προϊόντων θα περιοριστούν στο 24% από 32%.

Αυτός ήταν ο λόγος που αντέδρασαν ανοδικά οι δείκτες Hang Seng, Kospi, Τaiex κ.α (σ.σ: οι αγορές Κίνας και Ιαπωνίας παρέμειναν κλειστές).

Στους μεγάλους χαμένους το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο ανησυχεί για το πώς η νέα δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ θα επηρεάσει την εμπορική του συμφωνία με τις ΗΠΑ, βάση της οποίας ο βασικός δασμολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 10% , δίνοντας στη χώρα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των Ευρωπαίων γειτόνων της.

Ανήσυχοι εμφανίστηκαν και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι οι οποίοι αναμένουν περισσότερες διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο σχετικά με το τι σημαίνει στην πράξη το νέο πλαίσιο δασμολογικής πολιτικής για τις αντίστοιχες εμπορικές τους συμφωνίες. Υπενθυμίζουμε ότι βάση των συμφωνιών αυτών, οι δασμοί στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ ανέρχονται στο 15%.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε ότι οι επιχειρηματικές σχέσεις θα μπορούσαν να πληγούν από την τελευταία αβεβαιότητα καθώς οι εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο. Το πιο πιθανόν πάντως τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν διευκρινήσεις που θα απαλλάξουν την ευρωπαϊκή αγορά από αυτούς τους φόβους.

Ώρα για άμυνα

Όπως και να έχει, η αβεβαιότητα γύρω από τις τρέχουσες εμπορικές εξελίξεις αλλά και τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν-ΗΠΑ, με τις δεύτερες να προετοιμάζονται ενδεχομένως για ένα μικρού βεληνεκούς προειδοποιητικό «χτύπημα», αποτελούν δύο ακόμα συνισταμένες που «σπρώχνουν» τη ρευστότητα προς τα επενδυτικά καταφύγια των πολύτιμων μετάλλων και επιλεγμένων ομολόγων αλλά και από τον τομέα «Ανάπτυξης» προς τον τομέα «Αξίας» ο οποίος χαρακτηρίζεται από σαφώς μικρότερο volatility λόγω των χαμηλότερων αποτιμήσεων και της υψηλότερης μερισματικής απόδοσης. (σ.σ: Σχετική ανάλυση μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Φυσικά και τα μετρητά αρχίζουν να έχουν μια υπολογίσιμη στάθμιση στα χαρτοφυλάκια.

Επιπλέον, οι μετοχές εκτός ΗΠΑ αρχίζουν και αποκτούν μια άλλη λάμψη, καθώς αρχίζουν να προσφέρουν πλέον ανταγωνιστικούς ρυθμούς αύξησης κερδών αλλά και διπλάσια μερισματική απόδοση, αν συγκρίνουμε τον δείκτη MSCI US με μερισματική απόδοση πέριξ του 1,15-1,2% και τον δείκτη MSCI Europe με μερισματική απόδοση περίπου στο 2,40% - 2,60%. (σ.σ: Στον MSCI Europe High Dividend Yield η απόδοση αγγίζει το 3,32% - 3,50% ενώ στον MSCI USA High Dividend Yield η απόδοση κυμαίνεται στο 2,73%).

Παράλληλα, τελούν υπό διαπραγμάτευση σε αισθητά φθηνότερες αποτιμήσεις, με δείκτη τιμής προς ιστορικά κέρδη -P/E- περίπου 18 φορές, έναντι 26 για τις αμερικανικές μετοχές.

Mέσα από αυτό το πρίσμα, δίπλα στον δείκτη S&P 500 Dividend Aristocrats ο οποίος περιλαμβάνει εταιρείες που ξεχωρίζουν για τους συνδυαστικούς αριθμοδείκτες τους -χαμηλό P/E και υψηλή μερισματική απόδοση- και περιλαμβάνει εταιρείες από τους κλάδους των χρηματοοικονομικών, της κατανάλωσης, της υγείας της βιομηχανίας και της ενέργειας- AbbVie, Caterpillar, Ecolab, Kimberly-Clark και Target μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες για τη φετινή χρονιά συμμετοχές- ο αντίστοιχος δείκτης για την ευρωπαϊκή αγορά, S&P Europe 350 Dividend Aristocrats αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες συχνά προσφέρουν υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις σε σχέση με τις αμερικανικές και τείνουν να έχουν πιο σταθερές πολιτικές διανομής, καθώς οι αμερικανικές προτιμούν συχνά τις επαναγορές μετοχών (buybacks) αντί για μερίσματα.

Πρόσφατα μάλιστα το Barron's, είχε αφιέρωμα για τις μετοχές του δείκτη που ξεχωρίζουν για τις αποδόσεις τους όπως την αγγλική Legal & General Group, μια κορυφαία εταιρεία του χρηματοοικονομικού κλάδου με εντυπωσιακή μερισματική απόδοση πέριξ του 8% ή την νορβηγική DNB Bank με μερισματική απόδοση πέριξ του 6%, την φιλανδική Elisa, εταιρεία τηλεπικοινωνιών με μερισματική απόδοση 4% αλλά και πιο κλασσικές επιλογές όπως τις γερμανικές Deutsche Post, Βrenntag με αποδόσεις πέριξ του 3,7%-3,9%, ή τις ελβετικές Novartis με μερισματική απόδοση 2,89%, Roche με μερισματική απόδοση 2,65% και Holcim με μερισματική απόδοση 4,22% και Zurich Insurance Group με μερισματική απόδοση 5,2% στις τρέχουσες αποτιμήσεις.

Στο σημείο αυτό να παραθέσουμε δύο παρατηρήσεις. Στην Ευρώπη, το κριτήριο ένταξης στον δείκτη είναι τα 10+ έτη συνεχόμενης αύξησης μερίσματος έναντι 25 ετών στις ΗΠΑ και ενώ οι Αμερικανικοί «αριστοκράτες» εστιάζουν στην σταθερότητα, οι Ευρωπαίοι προτιμούν μεταβλητά μερίσματα βάσει κερδοφορίας γεγονός όμως που καθιστά τα μερίσματά τους πιο βιώσιμα σε περιόδους κρίσης.

Το SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats -EUDV- είναι ένα ETF που παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εταιρείες τις ευρωπαϊκές εταιρείες των οποίων τα μερίσματα έχουν αυξηθεί τα τελευταία 10 συνεχόμενα έτη. Αναπαράγει πιστά την απόδοση του υποκείμενου δείκτη και τα μερίσματα διανέμονται στους επενδυτές ανά εξάμηνο, ενώ από την αρχή της χρονιάς σημειώνει άνοδο πέριξ του 6%.

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

[email protected]