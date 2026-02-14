Αλλαγή σκυτάλης στις μετοχές της Wall Street

Από την αρχή του έτους παρατηρείται στις αγορές μια εικόνα μετακίνησης κεφαλαίων προς τις εταιρείες αξίας, με τις μετοχές παραδοσιακών κλάδων να υπεραποδίδουν έναντι της τεχνολογίας, ενώ αξιοσημείωτο είναι το rebound και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αρκεί να παρατηρήσει κανείς την πορεία των δεικτών της Wall για παράδειγμα φέτος. Μετά από χρόνια υστέρησης, ο Russell 2000 -μικρή κεφαλαιοποίηση- είναι ο ξεκάθαρος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής με άνοδο από την αρχή του έτους πέριξ του 5%-7%.

Ακολουθεί ο Equal-Weight S&P 500 με απόδοση 5%, ενώ ο S&P500 κινείται μεταξύ οριακών κερδών ή οριακών απωλειών. Υπενθυμίζουμε ότι ο κλασικός S&P 500 δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις μεγαλύτερες εταιρείες όπως Apple, Microsoft, Nvidia κλπ, ενώ στον Equal Weight και οι 500 εταιρείες συμμετέχουν με το ίδιο ακριβώς ποσοστό, ήτοι 0,2% η καθεμία, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Όταν προηγείται ο Equal-Weight S&P 500 είναι μια ηχηρή ένδειξη ότι η άνοδος πλέον έχει πιο ευρεία βάση και δεν είναι συγκεντρωμένη στις τεχνολογικές μετοχές.

(σ.σ:Σημειωτέον ότι φέτος το 60% των μετοχών του S&P 500 υπεραποδίδει έναντι του ίδιου του δείκτη. Πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή σε σχέση με το 2024-2025, όπου το ποσοστό αυτό ήταν κάτω από 30%. Όμως οι κολοσσοί του Big Tech εξακολουθούν να κυριαρχούν στη βαρύτητα του δείκτη και έτσι απαιτείται ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός μετοχών εκτός του κλάδου τεχνολογίας να κινηθεί έντονα ανοδικά ώστε να αντισταθμιστεί ακόμη και μια ουδέτερη συνεδρίαση των «Υπέροχων 7»).

Ο Dow Jones κινείται από τις αρχές του έτους επίσης με θετική απόδοση της τάξης του 2,3% ενώ ο Νasdaq Composite σημειώνει απώλειες πέριξ του 2,97%.

Η απλή παρατήρηση και μόνο των παραπάνω δεικτών μας υποδεικνύει ποιοι κλάδοι ηγούνται μέχρι στιγμής το 2026:Οι κλάδοι της ενέργειας, των βασικών καταναλωτικών αγαθών, των υλικών και της βιομηχανίας με πολλούς εκπροσώπους τους να σημειώνουν άνοδο άνω του 10% από την αρχή του έτους.

Ποιος κλάδος είναι υπο πίεση; Ο τεχνολογικός κλάδος καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η φρενίτιδα γύρω από το AI μπορεί να έχει φτάσει προς το παρόν σε ένα επίπεδο κορεσμού, ενώ οι διαχειριστές φοβούνται ότι οι αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές φέτος λόγω των κεφαλαιακών αναγκών θα είναι ο κανόνας σε όλο το φάσμα του Βig Tech.(σ,σ: Σχετικές αναλύσεις μπορείτε να διαβάσετε εδώ και εδώ).

Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε παρατηρώντας και ένα μεγάλο εύρος δεικτών εντός του 2026. Για παράδειγμα το Vanguard Value που παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη CRSP US Large Cap Value Index και περιλαμβάνει κλασικά value stocks όπως οι

Berkshire Hathaway Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Walmart κ.α, καταγράφει κέρδη πέριξ του 7% από την αρχή του έτους, ενώ ο δείκτης Vanguard Growth σημειώνει πτώση πέριξ του 5%.

Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες «αξίας» για την κατάρτιση του δείκτη Vanguard Value; H Σχέση λογιστικής αξίας προς τιμή -book-to-price- η σχέση μελλοντικών κερδών προς τιμή -forward earnings-to-price, η σχέση μερισμάτων προς τιμή -dividend-to-price- και η σχέση πωλήσεων προς τιμή (sales-to-price).

Στους κορυφαίους δε κλάδους είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η υγεία και η βιομηχανία, με την τελευταία να έχει έρθει στην επικαιρότητα ήδη από το 2025 μέσω της άνθησης των αμυντικών δαπανών, αλλά και των μεγάλων προγραμμάτων υποδομών από πολλές κυβερνήσεις.

Γενικά ανοίγοντας το πλάνο παρατήρησης σε διάφορους δείκτες, μπορεί κανείς εμφανώς να κατανοήσει ότι από τη στιγμή που το P/E του τομέα «Ανάπτυξης» είναι υπερβολικά υψηλό σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο, η αγορά το 2026 έχει αρχίσει να «αυτορρυθμίζεται», μετακινώντας ρευστότητα προς το φθηνότερο τομέα «Αξίας», προκειμένου να βρει την ασφάλεια στις χαμηλότερες αποτιμήσεις και τα μερίσματα.

Γιατί περνάμε σε άλλη φάση του οικονομικού κύκλου

Στην ουσία διανύουμε μια κλασική αλλαγή φάσης στον οικονομικό κύκλο, η οποία πέραν των υψηλών αποτιμήσεων και των τεράστιων κεφαλαιακών δαπανών του τεχνολογικού τομέα που θα ροκανίσουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές, οφείλεται και σε άλλους παράγοντες.

Ένας από αυτούς είναι οι προσδοκίες για λιγότερες μειώσεις επιτοκίων, που λειτουργούν ως καταλύτης για την έξοδο από τις μετοχές «Ανάπτυξης».

Τα στοιχεία από την αγορά εργασίας αυτή την εβδομάδα τροφοδότησαν αυτές τις προσδοκίες για λιγότερες μειώσεις επιτοκίων καθώς οι μισθωτοί τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο- κατά 130.000 - με το ποσοστό ανεργίας να διαμορφώνεται στο 4,3%.

Τουτέστιν, η αύξηση της απασχόλησης ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη στις αρχές του 2026, παρέχοντας κάποια ανακούφιση στις ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, αλλά οδηγώντας τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων χαμηλότερα.

Oι προσδοκίες αυτές δεν άλλαξαν ιδιαίτερα ούτε μετά την αισθητή υποχώρηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, με τον ΔΤΚ να επιβραδύνει στο 2,4%, από το 2,7% του Δεκεμβρίου, πιο κάτω από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που προέβλεπε την επιβράδυνση του ΔΤΚ στο 2,5%..(σ.σ: ετήσιος ρυθμός πάντα).

Ίσως γιατί το πιο στενό μέτρο του λεγόμενου δομικού πληθωρισμού, που δεν προσμετρά τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων και θεωρείται καλύτερη ένδειξη των πληθωριστικών τάσεων, σημείωσε πιο ήπια επιβράδυνση, καθώς κινήθηκε με ρυθμό 2,5% ετησίως από το 2,6% του περασμένου μήνα.

Πέραν όμως τω προσδοκιών για τα επιτόκια,τις υψηλές αποτιμήσεις και τις εκτιμήσεις για αρνητικό FCF, ο τεχνολογικός κλάδος πιέζεται και από το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες διαταράσσουν τα μερίδια αγοράς μεταξύ των τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο αυτών των φόβων βρέθηκε πρόσφατα ο τομέα του λογισμικού. Οι εταιρείες SaaS -Software-as-a-Service- βιώνουν μια σημαντική διόρθωση στις αποτιμήσεις τους λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων που περιλαμβάνουν την άνοδο της Agentic Τεχνητής Νοημοσύνης, την κορεσμένη αγορά και την αλλαγή στις επενδυτικές προτεραιότητες.

Βλέπετε, η έλευση προηγμένων AI πρακτόρων -agents- που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα σύνθετες εργασίες, καθιστά λιγότερο απαραίτητο το παραδοσιακό λογισμικό που βασίζεται σε θέσεις εργασίας. Έτσι οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αντικαθιστούν τις παλιές SaaS εφαρμογές με AI-native εργαλεία.

Καθώς η AI αυτοματοποιεί την εργασία, το μοντέλο χρέωσης ανά χρήστη/θέση καταρρέει με αποτέλεσμα οι εταιρείες λογισμικού να αναγκάζονται να περάσουν σε μοντέλα που βασίζονται στην κατανάλωση ή την αξία, γεγονός που μειώνει τα έσοδά τους.

Ο κλάδος λογισμικού λοιπόν είναι ένας από τους πρώτους κλάδους που η ΑΙ αλλάζει το μοντέλο τιμολόγησης του, χωρίς να αποκλείεται στο μέλλον να ακολουθήσουν και άλλοι.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όπως σε κάθε βιομηχανική επανάσταση, έτσι και σε αυτή που διανύουμε, κάποιες εταιρείες θα είναι από την πλευρά των νικητών και κάποιες από την πλευρά των χαμένων.

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

