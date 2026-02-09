Amazon-Meta-Microsoft-Alphabet

Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου του 2025 είναι γενικά καλύτερα από τις προσδοκίες.

Σύμφωνα με τη FactSet, μέχρι σήμερα συνολικά, έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 το 59% των εταιρειών του S&P 500. Από αυτές τις εταιρείες, το 76% έχει ανακοινώσει πραγματικά κέρδη ανά μετοχή -EPS- υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, ποσοστό που είναι κάτω από τον 5ετή μέσο όρο του 78%, αλλά ίσο με τον 10ετή μέσο όρο του 76%.

Ο μικτός ρυθμός αύξησης κερδών -συνδυάζει τα πραγματικά αποτελέσματα για εταιρείες που έχουν αναφέρει και τα εκτιμώμενα αποτελέσματα για εταιρείες που δεν έχουν ακόμη αναφέρει αποτελέσματα- για το τέταρτο τρίμηνο είναι 13% σήμερα, σε σύγκριση με ρυθμό αύξησης κερδών 11,9% την περασμένη εβδομάδα και ρυθμό αύξησης κερδών 8,3% στο τέλος του τέταρτου τριμήνου (31 Δεκεμβρίου).

Εάν ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης για το τρίμηνο οριστικοποιηθεί μετά το τέλος της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων στο 13,%, αυτό θα σηματοδοτήσει το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας (ετήσιας) αύξησης κερδών για τον δείκτη.

Εννέα από τους έντεκα τομείς αναφέρουν μέχρι στιγμής ετήσια ανάπτυξη, με επικεφαλής τους τομείς της Πληροφορικής, της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών Επικοινωνιών. Από την άλλη πλευρά, δύο τομείς αναφέρουν ετήσια μείωση των κερδών: τα Καταναλωτικά Προϊόντα Διακριτικής Χρήσης και η Υγειονομική Περίθαλψη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, τα megacaps συνεχίζουν την ισχυρή κερδοφορία, όμως οι αντιδράσεις της αγοράς ήταν πιο συγκρατημένες και επιλεκτικές σε σύγκριση με το παρελθόν.

Ο λόγος που παρά τα θετικά αποτελέσματα η αγορά είναι πλέον πιο «συγκρατημένη», είναι ότι λόγω των υψηλών αποτιμήσεων δεν αρκούν μόνο τα θετικά αποτελέσματα, αλλά απαιτούνται και ισχυρές προβλέψεις -guidance- για το 2026. (σ.σ:Τρανταχτό παράδειγμα η Microsoft, που αν και ο τομέας του cloud -Azure- αναπτύσσεται 38%-39%, εντούτοις η ανάπτυξη αυτή θεωρήθηκε οριακή ή χαμηλότερη από τις προσδοκίες ορισμένων αναλυτών, ενώ την ίδια στιγμή απογοήτευσαν οι προβλέψεις για το επόμενο τρίμηνο σε συγκεκριμένους τομείς, όπως τα Windows και οι συσκευές. Στην Amazon δε, η ανάπτυξη στην Web Services ήταν η ταχύτερη που έχουμε δει εδώ και 13 τρίμηνα, όμως η μετοχή εκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα με σωρρευτικές απώλειες άνω του 11%).

Σύμφωνα με το guidance λοιπόν του 2026 οι τέσσερις εταιρείες hyperscaling, Meta, Alphabet, Microsoft και Αmazon, αναμένουν κεφαλαιουχικές δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη πέριξ των 700 δισ. δολαρίων. Θα αυξήσουν δηλαδή τις κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά περισσότερο από 60% από τα ιστορικά επίπεδα που έφτασαν το 2025.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυτού του ύψους όμως απαιτούν μια « Ιφιγένεια»: τις ελεύθερες ταμειακές ροές.

Τα 700 δισ. δολάρια κεφαλαιουχικών δαπανών από τους τέσσερις τεχνολογικούς κολοσσούς συνεπάγονται μεγάλη πτώση στην ελεύθερη ταμειακή ροή.

Αυτό σημαίνει λιγότερη δημιουργία μετρητών βραχυπρόθεσμα και πιθανή ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης των κεφαλαιαγορών. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει πιθανότατα οι επενδυτές να αποχαιρετίσουν τα τεράστια προγράμματα επαναγοράς μετοχών.

Αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για Amazon

Η Amazon, η οποία την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι αναμένει να δαπανήσει 200 δισ. δολάρια, θα περάσει σε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές φέτος, με τη Morgan Stanley να υπολογίζει έλλειμμα 17 δισ. δολαρίων, ενώ οι αναλυτές της Bank of America προβλέπουν έλλειμμα 28 δισ.δολαρίων.

Σε κατάθεση μάλιστα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Παρασκευή, η Amazon ενημέρωσε τους επενδυτές ότι ενδέχεται να επιδιώξει να αυξήσει τα ίδια κεφάλαια και το χρέος της προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη της.

Αυτός ήταν ο λόγος που παρά την άνοδο των εσόδων στο τρίμηνο, η Amazon είδε τη μετοχή της -5.5% την Παρασκευή, με αποτέλεσμα η πτώση της για το έτος να φτάνει το 7%.

Τετραπλασιασμός μακροπρόθεσμου χρέους για Alphabet

Μπορεί η Amazon να παρουσίασε το πιο επιθετικό σχέδιο δαπανών μεταξύ των μεγάλων εταιρειών, όμως και η Alphabet δεν έμεινε πολύ πίσω.

Η εταιρεία προέβλεψε έως και 185 δισ. δολάρια φέτος σε κεφαλαιουχικές δαπάνες, προκειμένου να αναπτύξει την επιχείρηση υποδομών cloud καθώς και τα μοντέλα Gemini, με την Pivotal Research να προβλέπει στο CNBC ότι η ελεύθερη ταμειακή ροή της Alphabet θα μειωθεί κατακόρυφα σχεδόν κατά 90% φέτος, στα 8,2 δισ.δολάρια από 73,3 δισ. δολάρια το 2025.

Σημειωτέον ότι η εταιρεία πραγματοποίησε πώληση ομολόγων ύψους 25 δισ. δολαρίων τον Νοέμβριο και το μακροπρόθεσμο χρέος της τετραπλασιάστηκε το 2025 στα 46,5 δισ.δολάρια.

Έως και το 2028 αρνητικό FCF για Meta

Βάση του guidance που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα η Meta, η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης θα προχωρήσει σε κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος πέριξ των 135 δισ.δολαρίων. Ως εκ τούτου, οι αναλυτές της Barclays εκτιμούν μια πτώση σχεδόν 90% στις ελεύθερες ταμειακές ροές της Meta. Διατήρησαν όμως την αξιολόγηση overweight, παρόλο που προβλέπουν μια ακόμη πιο δύσκολη ταμειακή θέση τα επόμενα δύο χρόνια, το 2027 και το 2028.

Όπως ανέφεραν: «Τώρα μοντελοποιούμε αρνητικό FCF για το 2027 και το 2028, κάτι που είναι κάπως σοκαριστικό για εμάς, αλλά πιθανότατα μια παρεμφερή εικόνα να δούμε τελικά για όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν στον αγώνα εξοπλισμού υποδομών τεχνητής νοημοσύνης».

Στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε ότι όταν η οικονομική διευθύντρια της Meta, Susan Li, ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα κέρδη σχετικά με την κατανομή κεφαλαίου και τα σχέδια της εταιρείας για μελλοντικές επαναγορές μετοχών, απάντησε ότι «η ύψιστη προτεραιότητα είναι η επένδυση των πόρων μας για να τοποθετηθούμε ως ηγέτες στην Τεχνητή Νοημοσύνη».Τουτέστιν, η περίοδος των μεγάλων επαναγορών μετοχών έχει παρέλθει.

Τέλος, όσον αφορά τη Microsoft, όπου οι κεφαλαιακές δαπάνες αυξάνονται αλλά με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι στους ανταγωνιστές της στον τομέα της τεχνολογίας, η Barclays εκτιμά ότι η ελεύθερη ταμειακή ροή θα μειωθεί κατά 28% φέτος, προτού επανέλθει στην αρχική της κατάσταση το 2027.

Παρά το αρχικό σοκ από την προοπτική έως και αρνητικών FCF για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι και διατήρησαν τις συστάσεις αγοράς για τις αντίστοιχες μετοχές. Εστιάζουν στο γεγονός ότι οι τέσσερις ηγέτες έχουν συσσωρεύσει συνολικά πάνω από 420 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα τα προηγούμενα χρόνια και ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη στο τέλος της ημέρας θα αποφέρει τρισεκατομμύρια εσόδων.

Βλέπετε, οι επιχειρήσεις σήμερα δοκιμάζουν και κατασκευάζουν νέους Πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης για να χειρίζονται κάθε είδους εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εφαρμογών με λίγες μόνο υποδείξεις κειμένου. Όλη αυτή η πρόοδος απαιτεί μεγάλες ποσότητες υπολογιστικής ισχύος, κάτι που, σύμφωνα με τους παρόχους cloud, δημιουργεί ακόρεστη ζήτηση για την τεχνολογία τους.

Όμως δεν αποκλείεται οι πιο βραχυπρόθεσμοι ή bearish επενδυτές, καθώς και οι «Κασσάνδρες» της αγοράς που πάντα βλέπουν «το ποτήρι μισοάδειο», να εκλάβουν τον πιθανό διπλασιασμό των κεφαλαιουχικών δαπανών φέτος ως «μια αφήγηση περιορισμένου FCF για το 2026 με αβέβαιη απόδοση επένδυσης».

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε και τις ανησυχίες όσον αφορά την OpenAI, η οποία έχει ανακοινώσει συμφωνίες αξίας άνω των 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος των προοπτικών ανάπτυξης της βιομηχανίας ΑΙ συνδέεται με τον δημιουργό του ChatGPT, τυχόν αδυναμία της OpenAI να ανταποκριθεί σε αυτές τις συμφωνίες, θα είχε εξαιρετικά αρνητική επίδραση στην αγορά. (σ.σ: Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

