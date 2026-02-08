Υπόθεση κατασκοπείας: Τα μυστικά στο κινητό του σμήναρχου - Πώς «έσπασε» και ομολόγησε

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τον τρόπο δράσης του 54χρονου σμηνάρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από την εν εξελίξει έρευνα, ο αξιωματικός φέρεται να χρησιμοποιούσε ειδικό κινεζικό λογισμικό, εγκατεστημένο σε μία από τις δύο κινητές συσκευές που είχε στην κατοχή του, μέσω του οποίου πραγματοποιούσε τη δραστηριότητά του.

ό,τι φωτογράφιζε ο σμήναρχος το μετέτρεπε σε έναν QR κωδικό,

στη συνέχεια με άλλη εφαρμογή έστελνε αυτόν τον κωδικό στον Κινέζο χειριστή του

με παρόμοια εφαρμογή ο αποδέκτης του κωδικού που βρισκόταν στην Κίνα, μετέτρεπε το QR σε φωτογραφία.

Το cryptowallet

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν τον τρόπο αμοιβής του αξιωματικού για τη φερόμενη κατασκοπευτική του δραστηριότητα υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο 54χρονος σμήναρχος διέθετε ψηφιακό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων (cryptowallet), στο οποίο έχει καταγραφεί κινητικότητα ύψους περίπου 30.000 ευρώ. Αν και οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν το ακριβές υπόλοιπο του ψηφιακού πορτοφολιού, οι συγκεκριμένες συναλλαγές επιβεβαιώνουν ότι ο αξιωματικός λάμβανε αμοιβή, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει παραδεχθεί και ο ίδιος.

Πώς «έσπασε»

Μετά τη σύλληψή του και τη μεταφορά του για ανάκριση, ο σμήναρχος αρχικά αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας των ελληνικών Αρχών, οι οποίες είχαν ενημερωθεί προ μηνών από τη CIA.

Την ανάκρισή του ανέλαβαν δύο στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, εκ των οποίων το ένα προερχόταν από το τμήμα αντικατασκοπείας και το άλλο διέθετε εξειδικευμένες γνώσεις σε ηλεκτρονικά συστήματα και τεχνολογία.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε τον 54χρονο σμήναρχο να αναθεωρήσει τη στάση του και να ομολογήσει τη φερόμενη κατασκοπευτική του δράση υπέρ της Κίνας ήταν η αναλυτική παρουσίαση και τεχνική τεκμηρίωση που του έγινε σχετικά με το ειδικό λογισμικό που είχε εντοπιστεί στο κινητό του τηλέφωνο.

Το ταξίδι στην Κίνα και η συνάντηση στην Αθήνα

Ο 54χρονος, όπως ακόμη έγινε γνωστό, είχε ταξιδέψει ιδιωτικά στο Πεκίνο το 2024 για να παρακολουθήσει σεμινάριο ξένων γλωσσών, χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του για το ταξίδι στο εξωτερικό όπως οφείλουν να κάνουν οι στρατιωτικοί.

Εκεί πιστεύεται ότι έγιναν οι πρώτες τετ α τετ επαφές του Έλληνα αξιωματικού με τον Κινέζο που ανέλαβε να τον στρατολογήσει. Σε μια από αυτές του έδωσε και το τηλέφωνο με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές για την επικοινωνία τους.

Διά ζώσης συνάντηση έγινε και στην Αθήνα, το 2025, όταν ο Κινέζος σύνδεσμος βρέθηκε στη χώρα μας για λίγες ώρες με αφορμή συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.