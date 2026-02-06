Υπόθεση κατασκοπείας: Σε διαθεσιμότητα ο σμήναρχος - Του ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα

Σε διαθεσιμότητα με απόφαση του ΓΕΕΘΑ τέθηκε ο σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, ενώ του ασκήθηκαν κακουργηματικές κατηγορίες, αντιμετωπίζοντας πιθανή ποινή έως 20 έτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΣΚΑΪ, εφόσον καταδικαστεί για κατασκοπεία, κινδυνεύει με αφαίρεση και της ιθαγένειας.

Η απολογία του σμήναρχου στο αεροδικείο ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 15:00 και αμέσως τέθηκε υπό κράτηση, έως την Τρίτη, οπότε θα μεταβεί να απολογηθεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα.

Αυτή τη στιγμή κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Ένα ακόμη άτομο στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

Παράλληλα, ακόμη ένα άτομο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών για την υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, στην προσπάθεια να ξετυλίξουν το «κουβάρι» της υπόθεσης. Στις έρευνες συμμετέχει και η ΕΥΠ, με τις Αρχές να εστιάζουν μεταξύ άλλων στα κρυπτογραφημένα μηνύματα που αντάλλαξε ο συλληφθέντας σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας με τον χειριστή του.

Σημειώνεται ότι ο 54χρονος σμήναρχος είναι μηχανικός επικοινωνιών με εξειδίκευση στα ηλεκτρονικά μέσα σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου με πρόσβαση ως διοικητής μονάδας σε απόρρητες πληροφορίες, όπως οι συχνότητες των νατοϊκών και ελληνικών στρατιωτικών μέσων, τα επιχειρησιακά σχέδια και οι κινήσεις του προσωπικού.

Τα ίχνη που οδήγησαν στον εντοπισμό του και τελικά στη σύλληψή του προέρχονται από διάφορες πηγές:

1) Πριν από δύο μήνες, η CIA ενημέρωσε την ΕΥΠ για τη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν το ΝΑΤΟ.

2) ΕΥΠ και ΓΕΕΘΑ παρακολουθούσαν τη δράση του για το διάστημα των δύο μηνών.

3) Συνελήφθη πριν στείλει νέο «πακέτο» πληροφοριών στην Κίνα.

4) Στους υπολογιστές και στα USB βρέθηκαν πλήθος πληροφοριών που είχε στείλει στην Κίνα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο σμήναρχος συνελήφθη στη μονάδα του στο Καβούρι το πρωί της Πέμπτης. Ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε προ μηνών μετά από προσέγγιση Κινέζου που εργαζόταν για τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του. Του παρασχέθηκε μάλιστα το κατάλληλο λογισμικό για την κρυπτογραφημένη μετάδοση των διαβαθμισμένων πληροφοριών από το οποίο και προδόθηκε, καθώς ξένη δυτική υπηρεσία τον εντόπισε και ενημέρωσε την ΕΥΠ, το ΓΕΕΘΑ και τις στρατιωτικές αρχές που τον παρακολουθούσαν επί τουλάχιστον 3 μήνες.

Ο συλληφθείς σμήμαρχος της Πολεμικής Αεροπορίας προσήχθη σήμερα το πρωί στο Αεροδικείο Αθηνών, για να απολογηθεί σε ανακριτή και σε στρατιωτικό εισαγγελέα για τις σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται από τις Αρχές. Ο σμήναρχος προσήλθε στο κτίριο του Αεροδικείου λίγο πριν από τις 10:00 π.μ., συνοδευόμενος από άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο σμήναρχος έδωσε το όνομα του στρατολόγου χειριστή του, που γνώρισε σε συνέδριο του ΝΑΤΟ, αλλά το θέμα είναι αν τα στοιχεία αυτά είναι αληθινά. Οι ελληνικές Αρχές παρακολουθούσαν για επί μήνες τον σμήναρχο και προχώρησαν στη σύλληψή του όταν ήταν έτοιμος να διοχετεύσει νέο «πακέτο» πληροφοριών στον χειριστή του.