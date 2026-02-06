Περί εγκληματιών

Είναι τουλάχιστον άχαρο να υπονοούν κάποιοι ότι οι λιμενικοί ξεκίνησαν την βραδινή περιπολία τους με πρόθεση ή έστω ενδόμυχη διάθεση να πνίξουν μετανάστες. Οι λιμενικοί δεν είναι Χρυσαυγίτες που έβγαιναν για πογκρόμ στα σοκάκια της Αθήνας, με τις φαλτσέτες στην κωλότσεπη. Προσωπικά γνωρίζω κάμποσα παιδιά που υπηρετούν στο λιμενικό, αγόρια και κοπέλες, και θεωρώ αδιανόητο να βιαιοπραγήσουν απέναντι σε ανήμπορο άνθρωπο, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι έχουν λάβει τέτοιες διαταγές από την πολιτική τους ηγεσία.

Διότι είδα μια αλλόκοτη αντίφαση σε πολλές από τις ανακοινώσεις κομμάτων και προσώπων της αντιπολίτευσης, κυρίως της αριστερίζουσας. Ενώ ρίχνουν στους υπουργούς βαρύτατες ευθύνες αυτουργίας για το συμβάν, ξεκαθαρίζουν παράλληλα ότι δεν μιλούν για τους λιμενικούς «που κάνουν ευσυνειδήτως το καθήκον τους». Συγγνώμη, αλλά όταν έχουμε νεκρούς και τραυματίες, ο διαχωρισμός αυτός δεν στέκει. Δεν γίνεται να υπονοείται ότι είναι περίπου εγκληματίας ο υπουργός που δίνει την διαταγή δολοφονίας, αλλά άμωμοι επαγγελματίες εκείνοι που κάνουν πράξη την υπουργική εντολή.

Αν υπάρχει συνειδητή εγκληματική ενέργεια, τότε και οι λιμενικοί που βρίσκονταν στο σκάφος είναι εξίσου φονιάδες μ’ αυτούς που τους διέταξαν. Αν οι μετανάστες δολοφονήθηκαν στον βωμό μιας πολιτικής push back ή μιας ακροδεξιάς αντίληψης, τότε όλη η πυραμίδα που συμμετείχε στο συμβάν είναι εγκληματική. Εξάλλου, αν τους βούλιαξαν ή τους τράκαραν επίτηδες, δεν το ‘κανε ο υπουργός αλλά οι λιμενικοί που ήταν στο σκάφος. Οπότε, είτε κανένας δεν μετείχε σε έγκλημα, είτε όλοι μαζί το έκαναν. Ενδιάμεση κατάσταση δεν υφίσταται.

Ξέρω τον (αριστερό) αντίλογο. Οι λιμενικοί δέχονται τόσο ασφυκτική πίεση από την πολιτική ηγεσία να μην αφήνουν μετανάστες να περάσουν ή να τους στέλνουν πίσω, που κινούνται πάνω στο όριο της νομιμότητας και τελικά έγινε η (αιματηρή) στραβή. Πλην ακόμα κι έτσι να πιστεύει κάποιος ότι πήγε το πράγμα, πάλι πρέπει να το ξεκαθαρίζει στις ανακοινώσεις και αναφορές του.

Αυτά τα επαμφοτερίζοντα ότι ο Πλεύρης (που δεν διατάζει τους λιμενικούς) είναι ακροδεξιός (άρα αυτουργός του φονικού), αλλά οι λιμενικοί που επιχειρούσαν στο συμβάν είναι αθώοι και καθαροί, απλώς δεν αντέχουν στην κοινή λογική. Παλιότερα τα έριχναν ευθέως στο λιμενικό (κυρίως για την Πύλο), αλλά όλα τα σώματα ασφαλείας τους μαύρισαν εκλογικά και ένα ικανό κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού ενοχλήθηκε πολύ απ’ αυτή την στοχοποίηση. Οπότε τώρα προσπαθούν να πουν ότι αυτός που δίνει την διαταγή (για έγκλημα) είναι φονιάς, αλλά εκείνος που την εκτελεί είναι καλό και άξιο παιδί. Ελάτε τώρα, σοβαρευτείτε επιτέλους.