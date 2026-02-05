Χρηματιστήριο Αθηνών

Χωρίς σταματημό το χρηματιστηριακό ιππικό άφησε πίσω του τις και 2.400 μονάδες του Γενικού Δείκτη. Κι έτσι, ενώ την περασμένη εβδομάδα οι περισσότεροι έβλεπαν προς τα κάτω και τις 2.290 μονάδες μετά την εμφάνιση μαζικών και επίμονων πωλήσεων στη ζώνη ανάμεσα στις 2.350 και στις 2.370 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης με χαρακτηριστική ευκολία αφού διέσπασε ανοδικά την αντίσταση των 2.380 μονάδων, ξεπέρασε και το ψυχολογικό όριο του 2.400.

Η πορεία προς την αναβάθμιση της Ελλάδας από τον MSCI και το πέρασμα μας στις αναπτυγμένες (Developed Markets) από τις αναδυόμενες (Emerging Markets), μας είχε αναγκάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα να είμαστε πάνω σε μαθηματικούς πίνακες και να υπολογίζουμε εισροές και εκροές σε μετοχικούς τίτλους. Ωστόσο η αγορά είναι πιο γρήγορη. Με αποτέλεσμα αρκετά funds να τοποθετούνται με βιαστικό και επιθετικό τρόπο. Παρά το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις και οι αλλαγές σου MSCI θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, και το rebalancing να ολοκληρώνεται στις 27 Φεβρουαρίου. Με την ίδια βιασύνη κινήθηκαν και όσοι έπρεπε να ρευστοποιήσουν τις μετοχές που κατείχαν.

Ο όγκος των συναλλαγών έμεινε οριακά κάτω από τα 400 εκατ. ευρώ, με τα 330 εκατ. να πραγματοποιούνται μέσα στην συνεδρίαση και τα 67 εκατ. στο κλείσιμο. Τα «βαριά χαρτιά», στα οποία τοποθετούνται οι θεσμικοί επενδυτές είχαν την τιμητική τους, με την ΕΕΕ (Coca Cola HBC) στο +3,61%, την ΕΛΧΑ (ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ) στο +4,91%, τα ΕΛΠΕ (HELLENiQ ENERGY) στο +2,57%, την ΒΙΟ (VIOHALCO) στο +2,45%, την ΜΟΗ (ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) στο +2,39% τον ΟΠΑΠ στο +2,09%, την ΕΥΡΩΒ (EUROBANK) στο +2,15%, την ΠΕΙΡ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) στο +2,05%, την ΑΛΦΑ (ALPHA BANK) στο +1,36% και την μετοχή της ΔΕΗ στο +1,89%.

Είναι απόλυτα λογικό τα «βαριά χαρτιά», δηλαδή οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης να συγκεντρώνουν την προσοχή των επενδυτών. Αφού ήδη πρωτοστατούν σε όλες τις αναλύσεις και εκθέσεις των χρηματιστηριακών εταιρειών και των επενδυτικών οίκων. Με τις αναλύσεις να καταλήγουν σε «buy» με τιμές – στόχους που απέχουν - τις περισσότερες των περιπτώσεων – αρκετά από τις τρέχουσες τιμές, υποσχόμενες περαιτέρω άνοδο. Δελεάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους αγοραστές, αρκετοί εκ των οποίων, εμφανίζονται για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης κοινό σημείο αναφοράς των εκθέσεων είναι η διαπίστωση ότι οι αποτιμήσεις των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, βρίσκονται σε ένα «discount» της τάξης του 30%, έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.

Το ερώτημα που τίθεται είναι το κατά πόσο έχουν προεξοφληθεί όλα τα θετικά νέα, για το σύνολο του 2026, μέσα στο +11,5% που «γράφει» ο Γενικός Δείκτης από την αρχή του έτους; Ένα άλλο ερώτημα είναι μήπως η άνοδος του ΓΔ είναι μεγαλύτερη από την μεγέθυνση των θεμελιωδών στοιχείων των εισηγμένων εταιρειών; Ή αν στηρίζεται μόνο στις προσδοκίες από την αναβάθμιση του MSCI και τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν;

Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι η σημερινή στάθμιση του MSCI Greece στον MSCI Emerging Markets είναι περίπου της τάξης του 0,57%. Η αντίστοιχη στάθμιση μετά την αναβάθμιση στις Developed Markets και συγκεκριμένα στον MSCI World υπολογίζεται στο 0,06%. Και μάλιστα σύμφωνα με την JP Morgan, το αποτέλεσμα της αναβάθμισης θα είναι αρνητικό, με όρους κίνησης κεφαλαίων. Δηλαδή θα υπάρξουν καθαρές εκροές ύψους $500 εκατ. Διότι οι εισροές υπολογίζονται στα $4,7 δισ. και οι εκροές στα $5,2 δισ. Ας σημειωθεί ότι οι σωρευτικές καθαρές εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό κατά την διάρκεια της τελευταίας τετραετίας υπολογίζονται στο $1,2 δισ.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και οι μετοχές του μετά την αναβάθμιση παύουν να ένα μικρό ψάρι σε μια λίμνη. Πλέον θα είναι ένα ακόμα μικρότερο ψάρι σε ένα ωκεανό. Βέβαια στον ωκεανό αυτό κινούνται και ψαρεύουν πολύ περισσότεροι ψαράδες, όπως είναι τα μεγάλα διεθνή ασφαλιστικά και συνταξοδιοτικά ταμεία και οι ισχυρότεροι θεσμικοί επενδυτές του πλανήτη, που δεν ενδιαφέρονταν για τα ψάρια της λίμνης. Ενώ εδώ, μετά την αναβάθμιση, εκ του καταστατικού τους τα παθητικά funds, δηλαδή αυτά που ακολουθούν «τυφλά» την σύνθεση των δεικτών του MSCI, θα αγοράσουν και τις ελληνικές μετοχές που συμμετέχουν σε αυτούς.

Ωστόσο την ίδια στιγμή οι ελληνικές μετοχές θα συγκρίνονται πλέον άμεσα με μετοχές από τις ΗΠΑ, το Καναδά, την Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Και τότε τα σημερινά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, θα αποτελούν στοιχεία που όλοι θεωρούν δεδομένα. Οπότε τη διαφορά θα την κάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις και μόνο.

Με δυο λόγια, δεν θα πρέπει να περιμένουμε τους «ξένους» σαν να είναι το «μάνα εξ ουρανού». Διότι μετά την αναβάθμιση και τις αρχικές εισροές που θα συνοδεύουν τις πρώτες τοποθετήσεις των ξένων θεσμικών επενδυτών, οι ίδιες οι εταιρείες με τις αποδόσεις των ισολογισμών τους και τους δείκτες ανάπτυξης τους, θα διεκδικήσουν την συμμετοχή κι άλλων ξένων μετόχων στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε άνοδο των τιμών και τη δημιουργία υπεραξιών.

Τι θέλουμε να πούμε; Ότι η αγορά παρά την ισχυρή άνοδο της, δεν «είναι στον αυτόματο». Και ότι οποιαδήποτε περαιτέρω άνοδος της θα πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στις εισηγμένες εταιρείες, στα εταιρικά γεγονότα και τις λογιστικές καταστάσεις και λιγότερο στις προσδοκίες από τον «θείο από την Αμερική». Με την υποσημείωση ότι στο «παιχνίδι» με τα μεγάλα παιδιά, η εμπιστοσύνη κερδίζεται δύσκολα και χάνεται πολύ εύκολα. Διότι η ρευστότητα στα χρηματιστήρια, παρομοιάζεται πολλές φορές με το φαινόμενο της πλημμύριδας και της άμπωτης.