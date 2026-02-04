Live το προσυνέδριο της ΝΔ στα Ιωάννινα - Σε πάνελ συζητάει ο Κυρ. Μητσοτάκης

Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 15 θυμάτων του ναυαγίου στη Χίο, ξεκίνησε ο προσυνεδριακός διάλογος, στα Ιωάννινα, παρουσία του προέδρου της ΝΔ και πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.

Το προσυνέδριο των Ιωαννίνων έχει θέμα «Κοινωνικό κράτος για όλους - Νέες προοπτικές και ευκαιρίες» και διεξάγεται με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της ΝΔ και Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, και της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, των βουλευτών της Περιφέρειας Ηπείρου, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Οι εργασίες προσυνέδριου χωρίζονται σε δύο ενότητες: Στο 1ο μέρος, το προσυνέδριο ασχολείται με τη θεματική ενότητα «Παιδεία - Υγεία - Εργασία - Κοινωνική Συνοχή» και στο 2ο μέρος, θα διεξαχθεί συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν μαθητή Λυκείου, μία επαγγελματία υγείας, μία ωφελούμενη προγράμματος της ΔΥΠΑ και μία ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας.

Κατά την άφιξη του στα Ιωάννινα ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου, τα εγκαίνια του οποίου έγιναν το μεσημέρι από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.