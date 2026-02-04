Χρηματιστήριο Αθηνών

Νέα υψηλά 16 ετών κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης στην τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, κινούμενος μόνιμα σε θετικό έδαφος και κλείνοντας στα υψηλά ημέρας με κέρδη 1,56% στις 2.407 μονάδες.

Παρά τις τάσεις ρευστοποίησης, ειδικά την πρώτη ώρα, τελικά οι αγοραστές απορρόφησαν την προσφορά, οδηγώντας μάλιστα αρκετές μετοχές σε νέα πολυετή ή ιστορικά υψηλά, όπως θα δούμε και παρακάτω.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 330 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 67 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 65 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η ανοδική κίνηση, (ή καλύτερα, η συνέχισή της) υποστηρίχτηκε κυρίως από μη τραπεζικές μετοχές, αναδεικνύοντας ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό, μιας και οι επενδυτές έχουν πλέον τοποθετηθεί σε μια ευρεία γκάμα μετοχών ανεξαρτήτου κεφαλαιοποίησης ή κλάδου, ενδυναμώνοντας την πεποίθηση ότι πρόκειται για μια συμπαγής ανοδική τάση.

Για του λόγου το αληθές, ο Τραπεζικός Δείκτης υποαπέδωσε στο +1,32%, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν πτωτικός, τουναντίον.

Επιμέρους, την παράσταση έκλεψαν οι OPTIMA (+5,3%), ΛΑΜΔΑ (+6,29%) και ΕΕΕ (+3,61%). Η πρώτη, παραμένοντας σε έντονα ανοδικό momentum, κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, με μεγάλο τζίρο 815 χιλιάδων τεμαχίων. Σημειώνεται δε ότι οι τρεις εισηγμένες συμφερόντων οικογένειας Βαρδινογιάννη βρίσκονται σε περιοχή ιστορικών κορυφών, με τη ΜΟΗ επίσης να καταγράφει νέα τέτοια (ίσως και υποβοηθούμενη από την προσδοκία εισόδου στον MSCI), ενώ και η REALCONS, πάντα ενδιαφέρουσα, έχει διορθώσει πρόσφατα 5% από τα δικά της υψηλά, δίνοντας μια πρώτη ευκαιρία επανεισόδου.

Η ΛΑΜΔΑ αφυπνίστηκε, στην καλύτερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο του 2025, και με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα κατάφερε να προσπεράσει (επιτέλους) τα 7,30€, που οριοθετούσαν τη δίμηνη πτωτικότητα της μετοχής. Με στήριξη τα 7,18-7,22, θα μπορούσε να κινηθεί προς τα 8,10.

Η ΕΕΕ, για πρώτη φορά στην ιστορία της πάνω από 48€, στην έκτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, έχει βάλει στόχο τα 55€.

Δυνατά κινήθηκαν και τα ΕΛΠΕ (+2,57%), σταθερά πάνω από τα 9€, ένα επίπεδο που είχε ταλαιπωρήσει 6 χρόνια, μιας και αφενός ήταν τα υψηλά επίπεδα λίγες ώρες πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, αφετέρου είχαν αναχαιτίσει τους αγοραστές άλλες τρεις φορές. Στα 9,50, η μετοχή έχει τις πρώτες αντιστάσεις, χωρίς να αποκλείεται να δούμε σύντομα διψήφια τιμή, υπενθυμίζοντας και τη γενναία μερισματική πολιτική της διοίκησης.

Ασταμάτητη και η ΕΛΧΑ (4,91%), πάλι υπεραπέδωσε με πολύ μεγάλους όγκους, συσσωρεύοντας κέρδη 147% στις 52 εβδομάδες, δεύτερη σε κατάταξη από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΛΦΑ (+162%).

Υπεραπέδωσε και ο αμυντικός ΣΑΡ (+1,91%), μηδενίζοντας τις απώλειες του 2026, και παρά το ότι δεν… φημίζεται για συγκινήσεις, μπορεί να ξαναδεί σε πρώτη φάση τα 15€ που αφορούν στα ιστορικά υψηλά που είχε σημειώσει στα τέλη Αυγούστου.

Η παραφωνία στον 25άρη ήρθε από τους TITC (3,87%) και AKTR (-0,93%), που μολονότι ήταν οι μόνες που κατέγραψαν απώλειες, μολαταύτα και οι δύο είναι ελκυστικές, ακόμα και σε αυτά τα επίπεδα, μνημονεύοντας ότι ο μεν TITC κερδίζει πάνω από 50% στο εξάμηνο, ο δε AKTR σχεδόν 70%, με τον δεύτερο να έχει σοβαρές προσδοκίες μεσοπρόθεσμης ανόδου, λόγω των τόσο σημαντικών εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας και με τόσο ισχυρή διοίκηση.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΠΡΟΦ συνέχισε την άνοδο πάνω από τα 8€ για πρώτη φορά με επόμενο στόχο τα 9,10 και η BYLOT συσσωρεύει για πολλοστή ημέρα στη ζώνη 1-1,03€.

Τέλος, η μικρή κεφαλαιοποίηση παρουσίασε κινητικότητα, με το ΝΤΟΠΛΕΡ να βγάζει όγκους στο +9,4%, ενώ στο μικρό ΣΕΝΤΡ πέρασαν 1,75 εκατ. τεμάχια (32 φορές ανώτερος τζίρος από τον μέσο όρο), με τη μετοχή να κλείνει στο +6,83%.