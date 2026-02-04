Σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο διακινητών

Στους 15 (11 άνδρες και τέσσερις γυναίκες) ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών από τη σύγκρουση σκάφους που μετέφερε μετανάστες με πλωτό του Λιμενικό Σώμα, το βράδυ της Τρίτης, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου, ανοιχτά της Χίου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου διακομίστηκαν συνολικά 26 τραυματίες με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για 24 αλλοδαπούς και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 12:00, κατέληξε στο νοσοκομείο μία γυναίκα από τους τραυματίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 15.

Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δυο στελέχη του Λιμενικού Σώματος (άνδρας και γυναίκα) που επέβαιναν στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας είναι τραυματισμένος στο άνω άκρο, η γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκεφαλική διάσειση.

Με βάση την πρώτη επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος στην παραπάνω θαλάσσια περιοχή, συγκρούστηκε ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Η κατάσταση των τραυματιών

Κατά την τελευταία επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι τραυματίες είναι 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά. Δέκα από τους τραυματίες που νοσηλεύονται είναι παιδιά και έχουν εισαχθεί στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου, κυρίως με ορθοπεδικά τραύματα.

Τρεις από αυτούς εγχειρίστηκαν καθώς είχαν τραυματιστεί σε ζωτικά όργανα. Άλλες δυο γυναίκες, έγκυες, θα χειρουργηθούν επίσης, αφού διαπιστώθηκε ότι τα έμβρυα ήταν νεκρά.

Ιδιαίτερα σοβαρή κρίνεται η κατάσταση τεσσάρων αλλοδαπών, οι οποίοι φέρουν βαριά τραύματα σε ζωτικά όργανα και στο κεφάλι. Τρεις από αυτούς έχουν ήδη υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ ένας ακόμη τραυματίας, με ρήξη σπλήνας και διαφράγματος, χειρουργείται. Άλλοι δύο, με ρήξη ήπατος και πνευμοθώρακα αντίστοιχα, αναμένεται επίσης να οδηγηθούν στο χειρουργείο, ενώ ένας ακόμη τραυματίας θα υποβληθεί σε ορθοπεδική επέμβαση.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, ανάμεσα στους διακομισθέντες στο νοσοκομείο βρίσκονται και δύο έγκυες γυναίκες. Όπως διαπιστώθηκε από τους γιατρούς, τα έμβρυα που κυοφορούσαν είναι νεκρά, ωστόσο οι ίδιες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας

Ο υποναύαρχος Νίκος Σπανός, μιλώντας στο ΕΡΤnews, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Εξήγησε ότι υπάρχει ένας συνδυασμός παραγόντων που δημιουργούν σημαντικά προβλήματα σε μια τέτοια περίπτωση, όπως η υψηλή ταχύτητα της λέμβου για να αποφύγουν τον έλεγχο των Λιμενικών και να μη συλληφθούν και οι αιφνίδιοι ελιγμοί.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της Τρίτης, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα. Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, στη λέμβο των παράνομων μεταναστών επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι που βρέθηκαν στη θάλασσα και αρκετοί έχουν τραυματισθεί.

Νωρίτερα, με δηλώσεις του στο Mega ο δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλάφης, ανέφερε ότι στο νοσοκομείο έχουν μαζευτεί όλοι οι γιατροί, έχουν μαζευτεί οι πάντες που μπορούν να βοηθήσουν. Πρέπει να γίνουν επείγοντα χειρουργεία, ήδη έχουμε ξεχωρίσει δύο που θα μπουν τώρα και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όσο καλύτερα την κατάσταση αυτή».

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, διεξάγουν έως και αυτή την ώρα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά Μυρσινιδίου Χίου, μετά από σύγκρουση Τ/Χ σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με ΠΛΣ.

Στην περιοχή βρίσκονται 4 πλωτά σκάφη του Λιμενικού, 1 ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί 4 αλλοδαποί.

Επιπλέον, από το συμβάν έχουν τραυματιστεί 2 στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, καθώς και οι 24 διασωθέντες αλλοδαποί».

Τι ανέφερε το ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΕΚΑΒ άμεση ήταν η ανταπόκριση από τις δυνάμεις του, με 5 ασθενοφόρα. «Προς το παρόν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν διακομίσει στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου, 18 μετανάστες (ανάμεσα τους και μία έγκυο γυναίκα) και 2 στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Όλοι είναι σε καλή κατάσταση.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα, μιας και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας- διάσωσης, μιας και υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους».