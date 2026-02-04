Ποιος δεν θέλει λύση;

Η Μαρία Καρυστιανού έθεσε τα ελληνοτουρκικά πολύ ψηλά στην ατζέντα της, όπως ακριβώς έχει κάνει και το club του Καπνεργοστασίου. Πολύ φοβόμαστε ότι κι εδώ γίνεται ό,τι έχει συμβεί στην Κύπρο. Οι υπερπατριώτες δεν επέτρεψαν να γίνει ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό τις λίγες φορές που υπήρχε πραγματικά ευνοϊκό περιβάλλον. Και το ερώτημα είναι ποιος έχει συμφέρον να παραμένουν ανοικτές πληγές στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία ακολουθεί, από την άλλη, μια αρκετά έξυπνη πολιτική. Κάθε φορά που εμείς κλωτσάμε μία ευκαιρία, όπως συνέβη με το σχέδιο Ανάν, η Τουρκία μας χρεώνει την αποτυχία και αυξάνει τις απαιτήσεις της. Ο εθνικιστικός παροξυσμός που επικρατεί, πολλές φορές, σε Ελλάδα και Λευκωσία μας έχει ήδη κοστίσει αρκετά.

Το Αιγαίο δεν είναι αποκομμένο από το Κυπριακό. Ή αλλιώς, το Κυπριακό είναι το κλειδί για το κλείσιμο όλων των μετώπων του ελληνισμού με την Τουρκία.

Συμφωνία με την Τουρκία, όμως, δεν σημαίνει συμφωνία κάτω από τις οποιεσδήποτε συνθήκες. Κι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει να φέρει την Ελλάδα σε ένα καλό σημείο, αυξάνοντας την αμυντική της θωράκιση και ενισχύοντας τις διεθνείς συνεργασίες και συμμαχίες της χώρας. Αν αυτή δεν είναι η καλύτερη ώρα, πότε είναι;

Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι αρκετό να χώσουν το κεφάλι τους στην άμμο και να προσποιηθούν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε καν η Τουρκία. Φυσικό είναι! Με το κεφάλι μέσα στην άμμο αγνοείς, αν εκεί έξω βρίσκεται κάποιος που έχει σκάσει στα γέλια ή ένα λιοντάρι που είναι έτοιμο να σε κατασπαράξει. Είναι εντελώς γελοία ως δράση! Μοιάζει περισσότερο με σκηνή από κινηματογραφική ταινία με μπόλικο βρετανικό χιούμορ…

Ποιος φοβάται τον διάλογο; Και γιατί θα πρέπει η Ελλάδα να χρεωθεί ένα ακόμη ναυάγιο στα ελληνοτουρκικά και να υποχρεωθεί στη συνέχεια να υποχωρήσει αρκετά βήματα; Μια άρνηση της χώρας μας να συζητήσει θα απελευθερώσει δυνάμεις που θέλουν λύσεις που δεν θα μας είναι ιδιαίτερα αρεστές. Η ελληνική πλευρά δεν έχει λόγο να φοβάται. Έχουμε ισχυρά επιχειρήματα και στο τέλος δεν μας υποχρεώνει κάποιος να αποδεχτούμε τις παλαβομάρες της Τουρκίας. Εκείνο που επίσης διαθέτουμε και δεν είχαμε τα προηγούμενα 20 χρόνια είναι η αποτρεπτική ικανότητα. Πάει πολύ, λοιπόν, να κατηγορούν τον κ. Μητσοτάκη για... ενδοτισμό άνθρωποι που ευθύνονται για τη χρεοκοπία και την κατάρρευση της χώρας…

Και επιστρέφουμε στο πρώτο μας ερώτημα: Ποιος έχει συμφέρον να παραμείνει μια ανοικτή πληγή στη νοτιοανατολική Μεσόγειο; Είναι η ερώτηση των πολλών εκατομμυρίων. Και κυρίως για τις εξελίξεις στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό.

Θανάσης Μαυρίδης

