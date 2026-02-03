To sell off της Παρασκευής στα πολύτιμα μέταλλα το οποίο επεκτάθηκε και στις μεταλλευτικές εταιρείες και το bitcoin και οι έντονες πιέσεις στην Ασία τη Δευτέρα οδήγησαν τις ευρωπαϊκές αγορές και τα παράγωγα στις ΗΠΑ σε ένα μουδιασμένο άνοιγμα τη Δευτέρα.

Όμως παρά το γεγονός ότι τα πολύτιμα μέταλλα εξακολουθούν να βρίσκονται στο τρενάκι του τρόμου και η συζήτηση για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών που επενδύουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη επανέρχεται με κάθε ευκαιρία, οι ευρωπαϊκές αγορές και η Wall γύρισαν σε θετικό πρόσημο.

Τι έδωσε λοιπόν θάρρος στους επενδυτές, μια εβδομάδα μάλιστα που ενδέχεται να έχουμε καθυστερήσεις στις ανακοινώσεις μακροοικονομικών στοιχείων λόγω του μερικού κλεισίματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ την Παρασκευή που μας πέρασε και μετά από τα δημοσιεύματα σοκ για την Νvidia ότι ενδεχομένως να αναστείλει τα σχέδια επενδύσεων 100 δισ.δολαρίων στην OpenAI; (σ.σ: Σημειωτέον ότι η Nvidia επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει στον επόμενο γύρο χρηματοδότησης της OpenAI, διαψεύδοντας σενάρια ρήξης).

Η εντυπωσιακή εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ινδίας

Kαταρχήν οι ΗΠΑ και η Ινδία κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία χθες το απόγευμα σύμφωνα με την ανάρτηση του Ντόναλτ Τραμπ στο Τruth Social.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκε να «σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να αγοράσει πολύ περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, τη Βενεζουέλα» και έτσι οι ΗΠΑ και η Ινδία ήρθαν σε εμπορική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα μειώσουν άμεσα τους «αμοιβαίους δασμούς» στην Ινδία στο 18% και η Ινδία θα προχωρήσει στη μείωση των δασμών και των μη δασμολογικών εμποδίων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών στο μηδέν.

Μάλιστα ο Ντόναλτ Τραμπ προοιώνισε ακόμα στενότερες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών στο μέλλον, ενώ σημειωτέον ότι η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε μία μόλις εβδομάδα αφότου η Ινδία σύναψε μια σημαντική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή η εξέλιξη ευνόησε άμεσα τα ΑDRs ινδικών μετοχών στις ΗΠΑ, όπως τα ADRs των Infosys και Wipro που επωφελούνται από τη βελτίωση του κλίματος και τις προοπτικές αυξημένης συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της τεχνολογίας, των τραπεζών HDFC Bank και ICICI Bank ή το adr της Dr. Reddy’s Labs καθώς η εταιρεια ευνοείται από τη μείωση των εμπορικών εμποδίων.

Στην εγχώρια αγορά της Ινδίας, η μείωση των δασμών στο 18% αναμένεται να ευνοήσει ιδιαίτερα τις εξαγωγικές επιχειρήσεις όπως είναι οι κλωστοϋφαντουργικές Gokaldas Exports, Pearl Global, KPR Mill και Welspun Living, οι εταιρείες που εξάγουν τρόφιμα καθώς και άλλα αγροτικά προϊόντα, οι εταιρείες πληροφορικής καθώς ενισχύεται το κλίμα συνεργασίας για εταιρείες όπως οι TCS, Infosys και Wipro -παρόλο που οι δασμοί αφορούν κυρίως προϊόντα και όχι υπηρεσίες - ενώ στους μεγάλους κερδισμένους είναι και οι εταιρείες κοσμημάτων και πολύτιμων λίθων όπως είναι η Aditya Birla Group, καθώς μειώνεται το κόστος εισαγωγής για τους Αμερικανούς χονδρεμπόρους, ενισχύοντας τα περιθώρια κέρδους των ινδικών ομίλων.

Ήδη το iShares MSCI India ETF -IIND- το οποίο παρακολουθεί την ινδική αγορά, σημείωσε άνοδο άνω του 3% αμέσως μετά τις δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ.

Αλλά και για τις ΗΠΑ η δέσμευση της Ινδίας για αγορές ύψους 500 δισ. δολαρίων σε πετρέλαιο αλλά και άλλα αμερικανικά τεχνολογικά προϊόντα, καθώς και η άρση των δασμών στο μηδέν ευνοεί:

-Την πώληση υπηρεσιών cloud, AI και hardware. Οι κύριοι ωφελημένοι είναι εταιρείες όπως οι Microsoft, Alphabet, Amazon και Salesforce για υπηρεσίες cloud και AI, Dell και ServiceNow για υποδομές κέντρων δεδομένων.

-Τις εταιρείες ενέργειας και άνθρακα των ΗΠΑ, καθώς στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ινδία θα σταματήσει την αγορά ρωσικού πετρελαίου και θα στραφεί στην αμερικανική αγορά.

-Τις εταιρείες Άμυνας και Αεροδιαστημικής καθώς θα καταργηθούν οι δασμοί σε εξαρτήματα αεροσκαφών και υπηρεσίες συντήρησης, κάτι που ευνοεί άμεσα εταιρείες όπως η Boeing, προμηθευτές κινητήρων κ.α.

Το σχέδιο για τις σπάνιες γαίες με την επωνυμία Project Vault

Xθες όμως είχαμε και άλλους πρωταγωνιστές δια χειρός Τραμπ.

Τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης σπάνιων γαιών.

Μετά την είδηση ​​ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει ένα εκτεταμένο σχέδιο για τη δημιουργία ενός στρατηγικού αποθέματος κρίσιμων ορυκτών οι περισσότεροι εκπρόσωποι του κλάδου γύρισαν σε θετικό πρόσημο.

Η πρόταση, γνωστή ως Project Vault, θα προωθήσει ένα πρωτοποριακό στρατηγικό απόθεμα κρίσιμων ορυκτών, σχεδιασμένο για τον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ.

Το σχέδιο συνδυάζει 1,67 δισ.δολάρια ιδιωτικών κεφαλαίων με ένα δάνειο 10 δισ.δολαρίων από την US Export-Import Bank και στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης της Αμερικής από την Κίνα για υλικά απαραίτητα για τα ηλεκτρικά οχήματα, τα αμυντικά συστήματα και την προηγμένη τεχνολογία.

Η MP Materials και η Critical Metals Corp σημείωσαν άνοδο στο άκουσμα της είδησης αν και τη ροκάνισαν στη συνέχεια, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι η πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να επιταχύνει την εγχώρια ζήτηση και τη χρηματοδότηση με κρατική υποστήριξη για τον τομέα.

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι το Υπουργείο Άμυνας το περασμένο καλοκαίρι σύναψε ιστορική συμφωνία με την MP Materials, η οποία περιελάμβανε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, κατώτατη τιμή και μακροπρόθεσμη συμφωνία για την αγορά μιας συγκεκριμένης ποσότητας σπάνιων γαιών και μαγνητών.

Σύμφωνα δε με το Bloomberg News, η USA Rare Earth έχει ήδη πραγματοποιήσει συζητήσεις με τον Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ , προτείνοντας στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση τα εγχώρια περιουσιακά της στοιχεία στον τομέα της εξόρυξης και των μαγνητών.

Τα μακροοικονομικά στοιχεία παραμένουν υποστηρικτικά

Πολλά θα εξαρτηθούν τις επόμενες ημέρες από τα εταιρικά αποτελέσματα, καθώς περισσότερες από 100 εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των Amazon και Alphabet.

Αν και προστέθηκαν νέες αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του «boom» της Tεχνητής Nοημοσύνης μετά από την είδηση ότι ενδεχομένως η Νvidia να «παγώσει» το σχέδιο της για επένδυση 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI, εντούτοις αν τα αποτελέσματα και οι προβλέψεις δώσουν θετική ψήφο, δεν αποκλείεται να δούμε ακόμα και νέα υψηλά από τη μητέρα των αγορών.

Άλλωστε παρά το volatility που πυροδότησε η αγορά πολύτιμων μετάλλων στην αγορά, ο S&P500 απέχει μόλις πέριξ των 26 μονάδων από τα ιστορικά υψηλά του.

Σε αυτό έχουν συμβάλλει φυσικά και τα μακροοικονομικά στοιχεία και ας μην είναι ορατό με μια πρώτη ματιά.

Δείτε για παράδειγμα την αντίδραση των ασιατικών αγορών το πρωί της Δευτέρας. Η Σανγκάη έκλεισε με απώλειες 2,48%, ο Hang Seng με απώλειες 2,23%, η Σεούλ με απώλειες 5%.

Γιατί το σοκ –Γουόρς και η απότομη πτώση στις τιμές του χρυσού και του ασημιού δεν επηρέασαν το ίδιο τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη;

Aφενός γιατί τα margin calls από τις αλλαγές περιθωρίων στο Χρηματιστήριο Παραγώγων της Σανγκάης –περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ- ανάγκασαν πολύ περισσότερους επενδυτές να ρευστοποιήσουν μετοχές για να καλύψουν τις απώλειές τους.

Όσον αφορά την Σεούλ σίγουρα έπαιξαν ρόλο και οι δηλώσεις Τραμπ για πιθανούς δασμούς λόγω καθυστερήσεων στην έγκριση νομοσχεδίου για επενδύσεις στις ΗΠΑ από το κορεατικό κοινοβούλιο.

Σίγουρα όμως μεγάλο ρόλο στην ευαισθησία των επενδυτών απέναντι στο ρίσκο έπαιξε και το γεγονός ότι τα στοιχεία για την μεταποίηση της Κίνας τον Ιανουάριο διαμορφώθηκαν σε επίπεδα που σηματοδοτούν ύφεση, κάτι που άλλωστε επιβάρυνε και τις τιμές του πετρελαίου.

Στις ΗΠΑ, τα μακροοικονομικά στοιχεία είναι πιο ανθεκτικά ενώ και στην Ευρωζώνη ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας στο 4ο τρίμηνο διαμορφώθηκε υψηλότερα από ότι αναμένονταν.

Θετικά επηρεάζουν φυσικά την επενδυτική ψυχολογία και οι εκτιμήσεις για τα επιτόκια. Η αγορά τιμολογεί με πιθανότητες 90% το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μβ από την Fed στην συνεδρίαση του Ιουνίου και προεξοφλεί ότι τα επιτόκια θα είναι 50μβ χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα στο τέλος του 2026.

Μένει να δούμε αν τα στοιχεία από την αγορά εργασίας που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή- αν δεν καθυστερήσει η ανακοίνωση τους λόγω του μερικού shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης- θα παραμείνουν υποστηρικτικά όσον αφορά τις προβλέψεις για μειώσεις επιτοκίων.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.