Νόμος της ΕΕ η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου - Επιταχύνεται η υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός που απαγορεύει την εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Φθινόπωρο του 2027 (30/09).

Το γεγονός αυτό επιταχύνει τις διεργασίες για την ανάπτυξη του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και την αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας στο εγχείρημα της απεξάρτησης της Ευρώπης από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές, με τη χρήση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. πρέπει να προετοιμαστούν για την πλήρη κατάργηση του ρωσικού αερίου με συντονισμένο τρόπο ώστε να δοθεί στην αγορά επαρκής χρόνος προσαρμογής, χωρίς να ανακύψει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού ή σημαντικός αντίκτυπος στις τιμές της ενέργειας. Έτσι, οι χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια διαφοροποίησης για το φυσικό αέριο και να τα υποβάλουν στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου 2026.

Το δελτίο Τύπου της ΕΕ αναφέρει:

«Ο κανονισμός REPowerEU για το φυσικό αέριο (EU/2026/261), που δημοσιεύθηκε σήμερα, καθορίζει τις νομικές διατάξεις για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Αυτή η ιστορική απόφαση, που ελήφθη στο τέλος του περασμένου έτους, αποσκοπεί να τερματίσει μια για πάντα την εξάρτηση της ΕΕ από το φυσικό αέριο της Ρωσίας έως το 2027.

Ο κανονισμός απαγορεύει τα εξής

Από τις 25 Απριλίου 2026: βραχυπρόθεσμες συμβάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ)

Από τις 17 Ιουνίου 2026: βραχυπρόθεσμες συμβάσεις αγωγού φυσικού αερίου

Από την 1η Ιανουαρίου 2027: μακροπρόθεσμες συμβάσεις για εισαγωγές ΥΦΑ

Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2027: εισαγωγές αερίου μέσω αγωγών στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Κατ' εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία αυτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2027, σε περίπτωση που τα αποθέματα φυσικού αερίου τους δεν έχουν συμπληρωθεί στα απαιτούμενα επίπεδα

Καθώς πλησιάζουμε τα 4 χρόνια από την έναρξη του πλήρους πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και της χρήσης της ενέργειας ως όπλου, η ΕΕ συνεχίζει να ασκεί πίεση στη Ρωσία και να την εμποδίζει να χρηματοδοτεί τον βίαιο πόλεμο που συνεχίζει να διεξάγει».

Επίτροπος Ενέργειας: Πλέον η Ρωσία δεν μπορεί να μας εκβιάζει

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη εβδομάδα να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου ήταν «100% νομικά ορθή», δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, σε δημοσιογράφους στη Λισαβόνα τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι θα εμποδίσει τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως όπλο.

«Έχουμε δηλώσει ότι δεν θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε έμμεσα τον πόλεμο του (Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ) Πούτιν στην Ουκρανία αγοράζοντας φυσικό αέριο από εκεί», δήλωσε ο Γιόργκενσεν μετά τη συνάντησή του με την υπουργό Ενέργειας της Πορτογαλίας, Μαρία ντα Γκράσα Καρβάλιο.

«Αυτό σημαίνει επίσης ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί πλέον να εκβιάζει τα κράτη μέλη της ΕΕ χρησιμοποιώντας την ενέργεια ως όπλο εναντίον μας», πρόσθεσε.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την περασμένη εβδομάδα νόμο που απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027, μετατρέποντας μια πολιτική δέσμευση για τη διακοπή των ενεργειακών δεσμών με τη Μόσχα σε δεσμευτική νομοθεσία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι υπουργοί της ΕΕ ενέκριναν το μέτρο παρά την αντίθεση της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Η Βουλγαρία απείχε και η Ουγγαρία σχεδιάζει να το αμφισβητήσει στο δικαστήριο της ΕΕ.

Ο Γιόργκενσεν δήλωσε ότι η Ουγγαρία είναι ελεύθερη να αμφισβητήσει το νόμο στο δικαστήριο, αλλά πρόσθεσε ότι η Βουδαπέστη θα πρέπει να συμμορφωθεί ακόμη και αν διαφωνεί.

Δείτε αναλυτικά τον νόμο:

Στ. Παπασταύρου: Η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο επιτρέπει στην Ελλάδα και τον Κάθετο Διάδρομο να είμαστε ένας εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη

«Μία σημαντική εξέλιξη», χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ουκρανία, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Η απόφαση της Ευρώπης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή μας, γιατί επιτρέπει στην Ελλάδα και τον Κάθετο Διάδρομο να είμαστε ένας εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη. Αυτό αναβαθμίζει τη θέση της χώρας μας και περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας, αλλάζουν οι ισορροπίες», πρόσθεσε ο υπουργός.