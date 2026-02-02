Αν παίξει καλή μπαλίτσα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα

Έχουμε ήδη εισέλθει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Το γεγονός πως οι αντίπαλοι της κυβέρνησης, όλοι ανεξαιρέτως ψάχνονται, αυτό δείχνει πως στο χέρι του πρωθυπουργού είναι αν η Νέα Δημοκρατία θα επιτύχει τον προσδοκώμενο στόχο της. Για την πρωτιά της ουδείς αμφιβάλλει. Το ζητούμενο είναι το εύρος της νίκης της. Όπως έγραψα χθες, ακόμα και αν το 60% του ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα ενώσουν τις δυνάμεις τους, υπολείπονται σημαντικά της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε κόμμα που κυβερνά μπορεί να εισπράττει τη φθορά της εξουσίας, όμως καρπώνεται και τα οφέλη της. Επιπροσθέτως σήμερα το κυβερνών κόμμα, έχοντας μια τεράστια διαφορά από το δεύτερο κόμμα - όποιο και αν είναι αυτό - διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ή να το πω όσο γίνεται πιο απλά: σήμερα η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκεται σε αποδρομή, όπως συνέβαινε με την κυβέρνηση Σημίτη στα τέλη του 2003.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα εντάξουμε και την Αναθεώρηση του Συντάγματος που θα εξαγγείλει σήμερα ο πρωθυπουργός. Το ρεπορτάζ λέει πως θα αφορά σημαντικά θεσμικά ζητήματα και δεν θα είναι μια Αναθεώρηση ήσσονος σημασίας. Είναι επόμενο λοιπόν, πέραν από τη διαδικασία καθεαυτή, το ενδιαφέρον να εντοπίζεται στις συναινέσεις που θα επιζητηθούν, ώστε τελικά να υπάρξει αποτέλεσμα.

Είναι προφανές πως με το πολιτικό κλίμα που υπάρχει οι συναινέσεις ουδεμία περίπτωση υπάρχει να επιτευχθούν. Δεν θα υπάρξει κόμμα της αντιπολίτευσης το οποίο θα συμπράξει με την κυβέρνηση στις ψηφοφορίες από την παρούσα βουλή. Και αυτό είναι λογικό. Κανένας δεν πρόκειται να δώσει εν λευκώ εξουσιοδότηση στην επόμενη κυβέρνηση για να ορίσει αυτή το περιεχόμενο, με απλή πλειοψηφία, των αναθεωρητέων άρθρων. Συνεπώς τα πάντα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών.

Όμως, και αυτό έχει τη σημασία του, η Αναθεώρηση του Συντάγματος θα αποτελέσει ένα προεκλογικό χαρτί στα χέρια της κυβέρνησης, καθώς οι αλλαγές που θα προτείνει θα αποτελούν μια θεσμική τομή. Η αντιπολίτευση, και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει και να τοποθετηθεί επί της κυβερνητικής πρότασης και, στον βαθμό που θα διαφωνήσει, να υποβάλει τις δικές του προτάσεις. Η πρόκληση είναι μεγάλη και εκεί θα φανεί αν ξεπέρασε τις γνωστές παιδικές του ασθένειες, οι οποίες έχουν επανεμφανιστεί.

Η κυβέρνηση, εκτός από την Αναθεώρηση, θα πρέπει να τρέξει γρήγορα και τις υπόλοιπες θεσμικές αλλαγές γνωρίζοντας πως θα παίξει μπάλα μόνη της. Η αντιπολίτευση είναι ωσεί παρούσα, βυθισμένη στα προβλήματά της και αναμένοντας με αγωνία την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές, καμιά κυβέρνηση μετά από δύο συνεχόμενες θητείες, δε βρέθηκε στην πλεονεκτική θέση που βρίσκεται η σημερινή κυβέρνηση.

Συνεπώς, στο χέρι της βρίσκεται το εύρος της αναμενόμενης εκλογικής νίκης. Κόουτς καλό έχει, μερικούς πολύ καλούς παίκτες, η ομάδα θέλει στα τελευταία λεπτά του αγώνα ένα φρεσκάρισμα.