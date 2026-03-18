Οδ. Κωνσταντινόπουλος για το πολιτικό του μέλλον: «Θέλω λίγο χρόνο»

Σε ερωτήσεις για το εάν θα συνεχίσει να ασχολείται με την ενεργό πολιτική κλήθηκε να απαντήσει την Τετάρτη ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, στον απόηχο της διαγραφής του από το ΠΑΣΟΚ και της παραίτησης του από τη θέση του βουλευτή Αρκαδίας.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος θα απευθύνει στις 13:00 της Πέμπτης την τελευταία ομιλία του στη Βουλή και σήμερα βρέθηκε στα γραφεία των κοινοβουλευτικών συντακτών όπου και ερωτήθηκε για τις επόμενες κινήσεις του, χωρίς ο ίδιος να δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις.

«Παρατάτε την πολιτική;», ρώτησε δημοσιογράφος με τον ίδιο να απαντά «θέλω λίγο χρόνο. Δεν μπορώ να σας πω. Όλα έχουν γραφτεί αυτές τις ημέρες. Από το ότι πηγαίνω στην κυβέρνηση της ΝΔ, ότι πάω να φτιάξω την… Κεντροαριστερά με τον Τσίπρα, ότι πάω να γίνω περιφερειάρχης, ότι γυρίζω στο ΠΑΣΟΚ».

Για την απόφαση του να παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα μετά από τη διαγραφή του, είπε πως «νιώθω σίγουρος γι αυτό που έκανα. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Είμαι ψύχραιμος. Σέβομαι τους θεσμούς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Νομίζω το έδειξα με την στάση μου. Τώρα επιστρέφω στην κανονικότητα της ζωής μου. Όπως γνωρίζετε είμαι 17 χρόνια στη Βουλή. Εκλέγομαι από το 2009 χωρίς κανένα διάλειμμα».

Ακόμα, ο κ. Κωνσταντινόπουλος άφησε αιχμές για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας με τον εξής τρόπο για το εάν ανέμενε τη διαγραφή του από το κόμμα: «Νομίζω το σκεφτόντουσαν. Δεν είμαι εγώ το βασικό πρόβλημα. Το θέμα είναι οι εκλογές. Τα κόμματα είναι αρχηγικά, άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, τα πάντα κρίνονται στις εκλογές».

Σε ερώτηση για το εάν είναι μέλος ακόμα του κόμματος, είπε «δεν το ξέρω ακόμη, δεν έχω ρωτήσει. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε το κόμμα».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το εάν θα τον ξαναδούν στη Βουλή, ο κ. Κωνσταντινόπουλος απάντησε «υπομονή...».