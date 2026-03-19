Ο Kent έπρεπε να φύγει. Το πρόβλημα είναι ότι διορίστηκε

Η απομάκρυνση του Joe Kent από τον ρόλο του ως επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ δεν ήταν ατυχές περιστατικό. Δεν ήταν παρεξήγηση. Δεν ήταν σύγκρουση χαρακτήρων. Ήταν η αναπόφευκτη κατάληξη μιας κακής επιλογής. Και το πραγματικό κατηγορώ δεν αφορά τόσο την έξοδό του όσο την είσοδό του. Το λάθος δεν ήταν ότι τον έδιωξαν. Το λάθος ήταν ότι τον έβαλαν.

Ο Kent ανήκει ακριβώς σε εκείνο το τμήμα που προσήλθε στο κίνημα MAGA χάρη στο καταγγελτικό του ύφος, στην επιθετική του ρητορική και στην ικανότητά του να μετατρέπει κάθε σύνθετη πραγματικότητα σε ένα εύκολο αφήγημα προδοσίας και σήψης. Αυτό το ύφος τον έκανε χρήσιμο σε ένα πολιτικό ρεύμα που δεν θεμελιώθηκε πάνω σε καθαρή ιδεολογία, αλλά πάνω στην οργή, στον λαϊκισμό και στη μόνιμη ανάγκη να δείχνει έναν εχθρό. Και μαζί με αυτό το ύφος, ο Kent έφερε και όλο το υπόλοιπο φορτίο. Τη συνομωσιολογία. Τη δημαγωγία. Και, όπως φάνηκε πια καθαρά από την επιστολή της παραίτησής του, τον αντισημιτικό υπαινιγμό που σήμερα δηλητηριάζει ένα τμήμα της αμερικανικής δεξιάς.

Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Ο Kent δεν είναι απλώς ένας ακατάλληλος αξιωματούχος. Είναι πολιτικό σύμπτωμα. Είναι προϊόν ενός νέου δεξιού λαϊκισμού που δεν ξέρει να ορίζει αρχές, αλλά ξέρει να καταγγέλλει. Δεν ξέρει να οικοδομεί, αλλά ξέρει να φωνάζει. Δεν ξέρει να υπερασπίζεται τη Δύση με αυτοπεποίθηση, αλλά ξέρει να υπονομεύει τις ίδιες τις συμμαχίες της με μισόλογα, υποψίες και υπονοούμενα. Όταν ένα τέτοιο ρεύμα αποκτά πρόσβαση στην εξουσία, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα παράξει πρόσωπα σαν τον Kent. Όπου δεν υπάρχει ιδεολογική ραχοκοκαλιά, φυτρώνουν τα παράσιτα της αγανάκτησης.

Η στήλη αυτή έχει προειδοποιήσει από νωρίς για την άνοδο του αντισημιτισμού στην αμερικανική δεξιά. Όχι ως ιστορικό κατάλοιπο. Όχι ως περιθωριακή παραξενιά. Αλλά ως ενεργό πολιτικό ρεύμα που ξαναμπαίνει στο mainstream ντυμένο με τα χρώματα του αντισυστημισμού και του “America First”. Μας είπαν τότε ότι υπερβάλλουμε. Ότι πρόκειται για μεμονωμένες φωνές. Ότι είναι απλώς μια πιο σκληρή εκδοχή του αντιπαρεμβατισμού. Ανοησίες. Ο αντισημιτισμός σχεδόν ποτέ δεν εμφανίζεται με το πραγματικό του όνομα. Εμφανίζεται ως καχυποψία για “λόμπι”, ως δηλητηριώδης υπαινιγμός για διπλές νομιμοφροσύνες, ως εμμονή με μια συμμαχική χώρα που υποτίθεται ότι σύρει την υπερδύναμη από τη μύτη. Είναι παλιό έργο. Απλώς αλλάζει σκηνικά.

Γι’ αυτό και η επιστολή παραίτησης του Kent είχε τόσο βάρος. Δεν αποκάλυψε κάτι καινούργιο για τον ίδιο. Αποκάλυψε πόσο νομιμοποιημένη έχει γίνει αυτή η γλώσσα σε ένα κομμάτι της νέας δεξιάς. Και εδώ ακριβώς εντάσσονται και άλλες φιγούρες του ίδιου οικοσυστήματος, με πιο προβεβλημένο παράδειγμα τον Tucker Carlson, ο οποίος επιχειρεί συστηματικά να διασπάσει την καθολική αμερικανική στήριξη προς μια σύμμαχη χώρα, όχι μέσα από νηφάλια στρατηγική ανάλυση, αλλά μέσα από υπαινιγμούς, συναισθηματικό δηλητήριο και τη γνωστή τέχνη της υποβολής. Λέει χωρίς να λέει. Δείχνει χωρίς να κατονομάζει. Αφήνει το κοινό να ολοκληρώσει μόνο του το σκοτεινό συμπέρασμα. Έτσι δουλεύει πάντα αυτή η πολιτική μέθοδος.

Δεν χρειάζεται να μπούμε σε μεταφυσική συζήτηση για το ποιος φέρει την τελική προσωπική ευθύνη στην κορυφή. Αρκεί να δούμε το επιτελείο, το περιβάλλον, τα φίλτρα που απέτυχαν, τους ανθρώπους που θεώρησαν ότι ένα καταγγελτικό ύφος είναι υποκατάστατο σοβαρότητας. Εκεί βρίσκεται η ουσία. Στην αφέλεια, ή στην κυνική ελαφρότητα, ενός μηχανισμού που μπέρδεψε τη θεσμική ικανότητα με την ψηφιακή επιθετικότητα. Που είδε σε έναν άνθρωπο σαν τον Kent όχι τον κίνδυνο, αλλά το όπλο. Και έτσι επιβεβαίωσε τη μοιραία συνέπεια κάθε λαϊκιστικού κινήματος που δεν έχει καθαρή ιδεολογία. Αργά ή γρήγορα, οι κραυγές του γίνονται στελέχη του.

Η Αμερική είναι ασφαλέστερη χωρίς τον Kent σε αυτή τη θέση. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Είναι κοινή λογική. Η εθνική ασφάλεια δεν μπορεί να εμπιστεύεται ανθρώπους που βλέπουν παντού μηχανορραφίες, που εισάγουν στην κρατική λειτουργία τα αντανακλαστικά της διαδικτυακής παρακμής και που αντιμετωπίζουν τις πιο λεπτές ισορροπίες της εξωτερικής πολιτικής σαν υλικό για πολιτισμικό πόλεμο. Η δημοκρατία χρειάζεται σοβαρότητα. Ο λαϊκισμός προσφέρει μόνο ένταση. Και η ένταση, όταν δεν χαλιναγωγείται από αρχές, γεννά πάντα τέρατα.

Ο Kent έφυγε. Ορθώς. Αλλά δεν αρκεί να χαρούμε για την έξοδο. Πρέπει να καταλάβουμε την προειδοποίηση. Ένα κίνημα χωρίς καθαρή ιδεολογία, χωρίς πειθαρχία σκέψης και χωρίς σταθερή ηθική πυξίδα θα συνεχίσει να γεννά τέτοιες επιλογές. Και κάθε φορά θα ακούμε το ίδιο επιχείρημα. Ότι πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Δεν είναι. Είναι ο χαρακτήρας του ίδιου του φαινομένου. Και όσο η αμερικανική δεξιά δεν εκκαθαρίζει αυτό το δηλητήριο από μέσα της, οι Kent του μέλλοντος θα περιμένουν ήδη στην ουρά.