Κερδισμένες και χαμένες ενεργειακές μετοχές από τον πόλεμο στο Ιράν

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν εδώ και 15 ημέρες, οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου στα χρηματιστήρια της Wall Street, παρουσιάζουν μια έντονη διαφοροποίηση, όσον αφορά την συμπεριφορά τους. Προς το παρόν οι εταιρείες διύλισης και εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αναδεικνύονται ως οι μεγάλοι νικητές, ενώ οι εταιρείες πετρελαϊκών υπηρεσιών και υποδομών των εξορυκτικών μονάδων εμφανίζουν σημαντική υστέρηση.

Η γεωπολιτική κρίση, με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από όπου διέρχεται τουλάχιστον το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG, οδήγησε σε απότομη άνοδο των τιμών πετρελαίου Brent και WTI οι οποίες άγγιξαν τα υψηλά επίπεδα του 2022. Σαν αποτέλεσμα ακολούθησε εκτίναξη των περιθωρίων διύλισης, των γνωστών «crack spreads», αλλά και των τιμών φυσικού αερίου.

Η συμπεριφορά αυτή δεν είναι τυχαία. Οι ΗΠΑ, ως ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, επωφελούνται από την ενεργειακή τους επάρκεια και ανεξαρτησία, που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Η διαταραχή της παραγωγής αργού πετρελαίου στον Κόλπο δεν πλήττει την παραγωγή των ΗΠΑ, ενώ οι αμερικανικές εταιρείες γεμίζουν το κενό της μειωμένης προφοράς που έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών, λειτουργώντας ως «swing suppliers», όπως είναι η διεθνής ορολογία. Αντιθέτως, οι διεθνείς δραστηριότητες υφίστανται πιέσεις, με καθυστερήσεις έργων και αναθεωρήσεις δαπανών. Ειδικά όταν η Chevron, η ExxonMobil και η ConocoPhillips ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα υψηλά κόστη εξόρυξης στη Βενεζουέλα, που ανάγκασαν τον Λευκό Οίκο να κινητοποιήσει την κρατική αμερικανική τράπεζα Export-Import Bank, όπως είχε αναλυθεί στο άρθρο «Ο Λευκός Οίκος ανασταίνει την «Ex-Im Bank» για τις δουλειές στη Βενεζουέλα».

Οι κερδισμένοι: Διυλιστήρια και LNG

Οι εταιρείες διύλισης κερδίζουν από την εκτίναξη των περιθωρίων διύλισης, που έφτασαν σε υψηλά επίπεδα πολλών ετών λόγω στενότητας επεξεργασίας ειδικών καυσίμων, ιδίως «jet fuel» και «diesel». Η Marathon Petroleum Corp (NYSE: MPC) ξεχώρισε με την μετοχή της να κλείνει με απόδοση της τάξης του +40% από την αρχή του έτους, κυρίως λόγω της ισχυρής ανόδου εν μέσω της κρίσης. Η εταιρεία, που διαθέτει σύνθετα διυλιστήρια, επωφελείται λοιπόν ταυτόχρονα από τις υψηλότερες αποδόσεις των «crack spreads» και την ισχυρή ζήτηση ειδικών καυσίμων, αλλά και τη δυνατότητα επεξεργασίας αργού πετρελαίου «βαρέως τύπου» από φιλικές πηγές, όπως είναι ο Καναδάς και η Βενεζουέλα μετά την πτώση του Μαδούρο. Οι αναλυτές της Goldman Sachs και της JPMorgan διατηρούν την σύσταση «buy» με τιμή στόχο $239, αναμένοντας ενίσχυση της κερδοφορίας για όλο το 2026.

Στον τομέα του LNG, η Venture Global Inc (NYSE: VG) είναι η μεγάλη νικήτρια. Η μετοχή της, έχει παρουσιάσει άνοδο της τάξης του+92% από την αρχή του έτους και πρόσφατα +28,8% αμέσως μετά την ανακοίνωση των ισχυρών θεμελιωδών στοιχείων της πριν καν ξεσπάσει ο πόλεμος. Η VG λόγω της κυρίαρχης θέσης της στη αγορά του LNG εκμεταλλεύεται τις υψηλές spot τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη και της Ασία, καθώς οι εξαγωγές από άλλες παραδοσιακές πηγές όπως είναι το Κατάρ και η Μέση Ανατολή έχουν διακοπεί. Με νέα έργα όπως το CP2 LNG, η VG δεσμεύεται για έγκαιρες παραδόσεις, μακροχρόνιες συμβάσεις, που θα της αποφέρουν ενισχυμένα έσοδα. Οι αναλυτές της Royal Bank of Canada και η Bank of America δίνουν σύσταση «outperform» και θετικό outlook για 2026-2027, με τιμή στόχο στα $14.

Στις μετοχές με τις μεγαλύτερες αποδόσεις και τις θετικότερες προοπτικές είναι η Ovintiv Inc (NYSE: OVV) λόγω του σχιστολιθικού πετρελαίου, η Patterson-UTI Energy (NASDAQ: PTEN) λόγω της αυξημένης δραστηριότητα νέων γεωτρήσεων στις ΗΠΑ, η Duke Energy (NYSE: DUK) από τον χώρο των ενεργειακών utilities και η MP Materials (NYSE: MP) η οποία ως παραγωγός σπάνιων γαιών, κερδίζει από την στρατηγική σημασία της στην ενεργειακή μετάβαση και στην άμυνα.

Οι χαμένοι: Υπηρεσίες και υποδομές

Στους χαμένους ανήκει η Exxon Mobil (XOM), η SLB NV (SLB) όπως είναι η μετονομασία του ενεργειακού κολοσσού στο χώρο των υποδομών σε πλωτές εξέδρες και εξορύξεις Schlumberger Limited, η Viper Energy (VNOM), η WaterBridge Infrastructure (WBI) και η LandBridge Company (LB). Οι μετοχές αυτές είτε πλήττονται από την έκθεση τους στη Μέση Ανατολή, από τις διακοπές των offshore εξορύξεων, καθώς και από καθυστερήσεις στον τομέα των υποδομών εξόρυξης.

Σε βραχυπρόθεσμο πλαίσιο θα διατηρηθούν οι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο. Τα διυλιστήρια θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τα περιθώρια διύλισης, από αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα $20 δολάρια/βαρέλι, ενώ LNG εξαγωγείς θα κερδίζουν από κέρδη στην άναρχη spot αγορά. Οι ΗΠΑ θα απελευθερώνουν αποθέματα και θα αυξήσουν τις εξαγωγές τους, ενισχύοντας μετοχές όπως την MPC, τη VG και την OVV, που αναλύσαμε προηγουμένως. Ωστόσο, καθώς η μεταβλητότητα είναι υψηλή, το ενδεχόμενο μιας αποκλιμάκωσης των εχθροπραξιών θα μπορούσε να ρίξει απότομα τις τιμές.

Μακροπρόθεσμα για το σύνολο του 2026 οι προοπτικές είναι θετικές. Οι εξαγωγές LNG από τις ΗΠΑ προβλέπεται να αυξηθούν από 7% έως και 25%, με νέα χωρητικότητα και ζήτηση για την ενεργειακή υποστήριξη της λειτουργίας των data centers. Η αμερικανική παραγωγή πετρελαίου θα σταθεροποιηθεί στα 13,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα, ενώ η διύλιση θα παραμένει «σφιχτή» λόγω των υπερβολικών όγκων πετρελαίου προς διύλιση. Η Ovintiv και PTEN θα επωφεληθούν από το σχιστολιθικό αέριο και τις νέες γεωτρήσεις, ενώ οι «utilities» όπως η DUK από την σταθερά υψηλή ζήτηση.

Συνολικά, η κρίση αναδεικνύει την ανθεκτικότητα του αμερικανικού ενεργειακού τομέα. Ειδικά με τις ευλογίες του Λευκού Οίκου.