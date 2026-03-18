Κόντρα Λυμπερόπουλου - Κυρανάκη στη Βουλή: «Δολοφονείς τη δημοκρατία των ταξιτζήδων» - «Απαράδεκτες εκφράσεις»

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα εξελίσσεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τις μεταφορές και τον κλάδο των ταξί.

Ο πρόεδρος της ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, εξαπέλυσε σφοδρή προσωπική επίθεση κατά του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, κατηγορώντας τον ότι «δολοφονεί τη δημοκρατία των ταξιτζήδων», ενώ παράλληλα άφησε αιχμές για εσωτερικές αντιπαραθέσεις εντός του κλάδου, με σαφείς υπαινιγμούς προς την ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί.

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν απορρίφθηκε το αίτημά του να προηγηθεί η τοποθέτηση του προέδρου της Ομοσπονδίας, Λευτέρης Πετράκης. Ο κ. Λυμπερόπουλος κατήγγειλε ότι επιχειρείται «σκηνοθετημένη διαδικασία», ώστε - όπως υποστήριξε - να τοποθετηθούν πρώτα «φίλοι του υπουργού» και να αποδοθούν στη συνέχεια εύσημα στον κ. Κυρανάκη.

Χαρακτηριστικό της έντασης ήταν ο διάλογος που ακολούθησε:

Λυμπερόπουλος: «Είστε ο νεότερος πολιτικός που εφαρμόζει χουντικές πολιτικές ενάντια στον κλάδο μου»

Κυρανάκης: Απαράδεκτο

Λυμπερόπουλος: Κάντε μου μήνυση

Αραμπατζή (πρόεδρος επιτροπής): Διαγράφεται από τα πρακτικά

Λυμπερόπουλος: Εφαρμόζει δικτατορικές αποφάσεις και δεν σέβεται τίποτα δημοκρατικό.

Αραμπατζή: Διαγράφονται από τα πρακτικά

Λυμπερόπουλος: Διαγράψτε το. Τα ακούει ο κόσμος

Καραγεωργοπούλου: Λογοκρισία

Αραμπατζή: Κα Καραγεωργοπούλου, δεν είστε μέλος της επιτροπής, ωστόσο παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις και όποτε το ζητάτε σας δίνουμε τον λόγο. Και μιλάτε για λογοκρισία;

Λυμπερόπουλος: Δεν ήρθα να προσευχηθώ. Ήρθα να υπερασπιστώ 30 χιλ. οικογένειες ταξιτζήδων. Μην με αγριεύετε εμένα. Εκπροσωπώ την κοινωνία και θα με ακούσετε.

Αραμπατζή: Έχετε τον λόγο, αλλά δεν θα προσβάλετε.

Λυμπερόπουλος: Θα πω ό,τι θέλω. Είμαι 40 χρόνια σε αυτές τις επιτροπές και δεν μου έχει κάνει κανείς λογοκρισία. Πρώτη φορά. Με «αποφασίζω και διατάσσω» και τον κ. Κυρανάκη να μας λέει ότι αν δεν μας αρέσει το νομοσχέδιο να αλλάξουμε επάγγελμα, προστατεύετε τον υπουργό;

Ο πρόεδρος της ΣΑΤΑ κατηγόρησε την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών για πλήρη άρνηση ουσιαστικού διαλόγου με τους επαγγελματίες του κλάδου. «Σας θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα και αντί απαντήσεων δεχθήκαμε απειλές. Με απείλησες ακόμη και για τη ζωή μου. “Θα δεις τι θα πάθεις”, “είσαι πολιτικός απατεώνας”, αυτά μου είπες», ανέφερε, με τον αναπληρωτή υπουργό να απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. «Είσαι ψεύτης. Τα είπες μπροστά σε πέντε άτομα», αντέτεινε ο συνδικαλιστής, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις διατάξεις που καθιστούν υποχρεωτική την ηλεκτροκίνηση για τα ταξί, εκφράζοντας έντονη αντίδραση. «Γιατί με περιορίζεις να μην μπορώ να πάω ούτε μέχρι το Λουτράκι; Μπορώ να φτάσω στην Καλαμάτα ή να κάνω τον γύρο της Πελοποννήσου; Σε όλη την Ευρώπη η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση τοποθετείται χρονικά στο 2035. Άλλες χώρες έχουν ήδη εξασφαλίσει πιστοποιήσεις και υποδομές. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ντροπή, κ. Κυρανάκη», δήλωσε, παραπέμποντας και στις κινητοποιήσεις της περιόδου των μνημονίων.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις και για τις προβλέψεις που αφορούν το ποινικό μητρώο των ιδιοκτητών-οδηγών ταξί. «Εσείς, ως υποψήφιοι βουλευτές, τι ποινικό μητρώο καταθέτετε; Γενικής χρήσεως. Για εμάς επιβάλλετε δικαστικής χρήσεως, ώστε να αποκλείσετε τους ταξιτζήδες», υποστήριξε.

Κλείνοντας, κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο και τους βουλευτές να το καταψηφίσουν, προειδοποιώντας για αντιδράσεις σε αντίθετη περίπτωση.