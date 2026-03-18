Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Με συνεχείς βομβαρδισμούς με βόμβες διασποράς προς το Τελ Αβίβ ξεκίνησε η 19η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολη.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

• Εξουδετέρωση υψηλόβαθμων αξιωματούχων: Το Ιράν έχει ορκιστεί εκδίκηση για τη εξουδετέρωση ενός από τους ισχυρότερους ιθύνοντες του, του Αλί Λαριτζάνι, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την Τρίτη. Ο αρχηγός της Μπασίτζ, της επίφοβης παραστρατιωτικής δύναμης του Ιράν, έχει επίσης σκοτωθεί.

• Οι επιθέσεις συνεχίζονται: Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο κεντρικό Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έριξαν κατευθυνόμενες βόμβες βάρους 5.000 λιβρών σε ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ. Επίσης, σημειώθηκαν νέες επιθέσεις στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη.

• Οι πεζοναύτες καθ' οδόν: Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο που πιστεύεται ότι μεταφέρει πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή πλησίαζε το στενό της Μαλάκα, ανοιχτά της Σιγκαπούρης, καθώς κατευθυνόταν προς την περιοχή, σύμφωνα με δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

• Παραίτηση αξιωματούχου των μυστικών υπηρεσιών: Ένας ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος είχε διοριστεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ξαφνικά την παραίτησή του, επικαλούμενος επιφυλάξεις σχετικά με τον πόλεμο της κυβέρνησης με το Ιράν. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την παραίτησή του «θετικό γεγονός».

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

07:25 Επίθεση των ΗΠΑ σε ιρανικές βάσεις στα Στενά του Ορμούζ: Τι είναι η βόμβα GBU-72 Advanced 5K Penetrator που χρησιμοποίησαν

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε την Τρίτη επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες βάρους 5.000 λιβρών, σχεδιασμένες να διαπερνούν στόχους σε μεγάλο βάθος, σε ιρανικές βάσεις πυραύλων κατά μήκος των Στενων του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) στο X.

«Πριν από λίγες ώρες, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν με επιτυχία πολλαπλά πυρομαχικά βαθιάς διείσδυσης βάρους 5.000 λιβρών σε οχυρωμένες ιρανικές βάσεις πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στο Στενό του Ορμούζ», αναφέρεται σχετικά.

Ένας αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι τα πυρομαχικά ήταν το GBU-72 Advanced 5K Penetrator, μια βόμβα που ρίχτηκε από αμερικανικά αεροσκάφη για πρώτη φορά το 2021. Το GBU-72 «αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των οχυρωμένων, βαθιά θαμμένων στόχων», ανέφερε ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας το 2021. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook το 2023 από τη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Νέλις, οι αεροπόροι περιέγραψαν το πυρομαχικό ως «κάτι που δεν μοιάζει με τίποτα από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή».

«Πρόκειται για ένα σύστημα καθοδηγούμενο από GPS, αντί για λέιζερ, οπότε είτε βρέχει, είτε έχει ήλιο, είτε χιονίζει — θα χτυπήσει τον στόχο», δήλωσε ο Σμηνίας της Πολεμικής Αεροπορίας Ζάκαρι Σέφερ στο βίντεο του 2023.

07:00 Πετρέλαιο: Πτώση άνω του 2% για το Brent που διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια - Υποχωρεί 3% το αμερικανικό αργό



Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, υποχωρώντας από τα πρόσφατα ισχυρά κέρδη.

Συγκεκριμένα, το Brent λίγο μετά τις 6:45 ώρα Ελλάδας υποχωρούσε κατά 2,23% στα 101,11 δολάρια το βαρέλι.

Από την άλλη, το αμερικανικό αργό WTI σημείωνε πτώση κατά 3,23% στα 92,44 δολάρια το βαρέλι.

06:25 Βλήμα του Ιράν κατέπεσε κοντά στο αρχηγείο του στρατού της Αυστραλίας στα ΗΑΕ



Ιρανικό βλήμα κατέπεσε κοντά στο αρχηγείο του στρατού της Αυστραλίας στη Μέση Ανατολή, στα ΗΑΕ, ανακοίνωσε ο Aυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, διευκρινίζοντας ότι δεν διαπιστώθηκε κανένας τραυματισμός.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα «κατέπεσε ιρανικό βλήμα» κοντά στη βάση Αλ Μινχάντ, «που έχει διατεθεί στην Αυστραλία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης σε δημοσιογράφους.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ουδείς Αυστραλός τραυματίστηκε κι ότι όλοι είναι απόλυτα ασφαλείς», πρόσθεσε.

06:22 Βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε κοντά στην αεροπορική βάση πρίγκιπας Σουλτάν



Βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στην αεροπορική βάση πρίγκιπας Σουλτάν, νοτιοανατολικά του Ριάντ, της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου.

«Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε προς την κατεύθυνση της επαρχίας Αλ Χαρτζ αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε. Συντρίμμια λόγω της αναχαίτισης έπεσαν στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάνος χωρίς να προκληθούν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο στα αραβικά μέσω X.

06:20 Οι IDF διατάσσουν τους κατοίκους συνοικίας στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες τους κατοίκους τομέα συνοικίας στο κέντρο της Βηρυτού να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, προειδοποιώντας πως θα γίνει πολύ σύντομα βομβαρδισμός εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, στην περιοχή αυτή της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Σε ανακοινωθέν του μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ο Αβιχάι Αντραΐ, απηύθυνε «επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους (...) της συνοικίας Μπασούρα», τονίζοντας πως θα βομβαρδιστεί κτίριο που «συνδέεται» με τη Χεζμπολάχ.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان بيروت وتحديدًا حي الباشورة



⭕️الى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله الإرهابي والتي سيعمل ضدها جيش الدفاع.



⭕️حرصًا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/zv2OkqVbJV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2026

Στον χάρτη που συμπεριέλαβε στην ανάρτησή του είναι σημαδεμένο με κόκκινο χρώμα κτίριο στην Μπασούρα. Ο εκπρόσωπος προειδοποίησε τους κατοίκους αυτού και παρακείμενων κτιρίων να απομακρυνθούν εσπευσμένα και να παραμείνουν σε απόσταση «τουλάχιστον 300 μέτρων» για την «ασφάλειά τους».



06:18 Ο επικεφαλής του στρατού Χαταμί διαμηνύει ότι το Ιράν θα «εκδικηθεί» τον θάνατο του Λαριτζανί



Ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, διεμήνυσε σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εκδικηθεί» για τον θάνατο του επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Ιράν «θα πάρει εκδίκηση» για «το αγνό αίμα» του Αλί Λαριτζανί και «των άλλων αγαπητών μαρτύρων», τόνισε ο στρατηγός Χαταμί σε ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκε το Tasnim, μετά τον θάνατο του επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και άλλων ανθρώπων σε αεροπορικό πλήγμα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ τη νύχτα --και είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών-- εξαπολύθηκαν για «να εκδικηθούμε» τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων, που σκοτώθηκαν χθες στο Ιράν.

06:15 Ιράν: H επίθεση στην περιοχή του Τελ Αβίβ ήταν για να εκδικηθούν τον Λαριτζανί



Το Ιράν παραδέχεται ότι εκτόξευσε πυραύλους πολλαπλών κεφαλών εναντίον του Ισραήλ νωρίς την Τετάρτη, στην τελευταία χρήση ενός όπλου που έχει σχεδιαστεί για να εξαπλώνει τη μέγιστη ζημιά και να αποφεύγει τα πολλαπλά επίπεδα αεράμυνας του Ισραήλ.

Μια δήλωση του παραστρατιωτικού Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, η οποία μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, αναφέρει ότι η δύναμη εκτόξευσε πυραύλους πολλαπλών κεφαλών Khorramshahr-4 και Qadr στην επίθεση που στόχευε μια περιοχή κοντά στο Τελ Αβίβ.

Το IRGC περιγράφει την επίθεση ως αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου αξιωματούχου ασφαλείας Αλί Λαριτζανί από το Ισραήλ.

06:10 Χτυπήθηκε ο χώρος του εργοσασίου πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ του Ιράν, δεν αναφέρθηκαν ζημιές ούτε θύματα



Ο χώρος όπου βρίσκεται ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στην Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν, χτυπήθηκε χθες Τρίτη από «βλήμα», χωρίς να προκληθεί ζημιά στην εγκατάσταση ούτε τραυματισμός κάποιου μέλους του προσωπικού, επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), επικαλούμενος την ενημέρωσή του από την ιρανική αρμόδια αρχή.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ, με έδρα τη Βιένη, στην Αυστρία, «ενημερώθηκε από το Ιράν ότι βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ το βράδυ της Τρίτης. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στο εργοστάσιο ούτε τραυματισμοί του προσωπικού», ανέφερε μέσω X.

2:34 IAEA: Το Ιράν αναφέρει πλήγμα σε χώρο του πυρηνικού σταθμού Μπούσεχρ χωρίς ζημιές

2:25 Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε έξι drones

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, καταστράφηκαν συνολικά έξι drones στην ανατολική περιοχή της χώρας, σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/KMW8kfYXTW — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 17, 2026

1:59 Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοινώνει ότι αναχαίτισε επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε ότι τα εθνικά αμυντικά του συστήματα αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο στρατός επιβεβαίωσε ότι οι δυνατές εκρήξεις που ακούστηκαν σε όλη τη χώρα ήταν αποτέλεσμα επιτυχημένων αναχαιτίσεων από τις μονάδες αεράμυνας του Κουβέιτ.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/LFCfMSHB1y — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 17, 2026



1:52 Reuters: Ξανά στόχος η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη



Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σημειώθηκε με στόχο την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαγδάτη, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

«Ένα drone έπληξε απευθείας» το κτίριο της πρεσβείας, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη, έπειτα από σειρά παρόμοιων ενεργειών τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την πηγή του AFP στις υπηρεσίες ασφαλείας, η οποία δεν διευκρίνισε αν υπάρχουν ζημιές.

Έτερη πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας είπε πως το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπεσε κοντά στην πύλη, στην περίφραξη ασφαλείας της πρεσβείας.

1:34 Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Βηρυτό

Το Ισραήλ έπληξε νωρίς την Τετάρτη μια κεντρική συνοικία της Βηρυτού, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ άλλα πλήγματα στόχευσαν και τα νότια προάστια της πόλης.

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, τοπικά μέσα ανέφεραν ότι το πλήγμα έπληξε τη συνοικία Ζουκάκ αλ-Μπλατ στο κέντρο της πόλης, όπου ο ισραηλινός στρατός είχε χτυπήσει την περασμένη εβδομάδα υποκατάστημα της χρηματοπιστωτικής εταιρείας Al-Qard Al-Hassan, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Ανταποκριτής του AFP ανέφερε ότι άκουσε αρκετές εκρήξεις νωρίς το πρωί της Τετάρτης, καθώς τα πλήγματα σημειώνονταν στην πόλη.



1:33 Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά τον εντοπισμό πυραύλων του Ιράν



Τουλάχιστον δυο εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι εντόπισε την εκτόξευση νέας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις και είδαν τουλάχιστον δυο λάμψεις στον ουρανό, αφού ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την «αναχαίτιση της απειλής» των ιρανικών πυραύλων.

Ήχησαν συναγερμοί σε διάφορες συνοικίες της πόλης, ενώ ο στρατός διέταξε τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια.

1:30 Ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι έπληξε εκτοξευτήρες της Χεζμπολά στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι εξαπέλυσε προληπτικά βομβαρδισμούς στον Λίβανο, στοχοποιώντας εκτοξευτήρες της Χεζμπολά, σιιτικού κινήματος προσκείμενου στο Ιράν, μετά την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ.

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας, η πολεμική αεροπορία έπληξε εκτοξευτήρες (σ.σ. ρουκετών ή πυραύλων) και τρομοκράτες της Χεζμπολά σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, στο πλαίσιο προσπαθειών με σκοπό να εμποδιστούν και να αντιμετωπιστούν πυρά προς την κατεύθυνση» του Ισραήλ, ανέφερε σε ανακοινωθέν του.

Νωρίτερα, ανακοίνωσε ότι «εντόπισε εντατικοποίηση των προετοιμασιών» της Χεζμπολάχ ενόψει «της εκτόξευσης ομοβροντιών ρουκετών προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ τις επόμενες ώρες».

Πρόσθεσε ότι «ταχείες (και) συντονισμένες» επιδρομές του έγιναν προτού προχωρήσει σε εκτοξεύσεις η Χεζμπολά.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν επανειλημμένα χθες βράδυ σε τομείς του βόρειου Ισραήλ.

Με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις της, η Χεζμπολά ανακοίνωσε πως προχώρησε σε μεγάλο κύμα ταυτόχρονων επιθέσεων εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες και πυραύλους, που παρουσίασε ως εξελιγμένους, εναντίον περίπου δέκα ισραηλινών πόλεων και στρατιωτικών βάσεων, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών και ναυτικών.

Ανέφερε ακόμη ότι εξαπέλυσε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον θέσεων στο βόρειο Ισραήλ και ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον νότιο Λίβανο, ταυτόχρονα με το πρώτο κύμα επιθέσεων κι αμέσως μετά.

1:27 Πρέσβης Ισραήλ στον ΟΗΕ: Υπάρχουν «εναλλακτικοί ηγέτες» στο Ιράν για άνοιγμα στη διπλωματία

Ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι υπάρχουν εναλλακτικοί ηγέτες στο Ιράν που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για διπλωματία.

Σύμφωνα με το CNN, ερωτηθείς αν το Ισραήλ έχει εντοπίσει συγκεκριμένους Ιρανούς ηγέτες με τους οποίους θα ήταν διατεθειμένο να διαπραγματευτεί, ο Ντανόν αρνήθηκε να κατονομάσει πρόσωπα, αλλά ξεκαθάρισε ότι τέτοιες προσωπικότητες υπάρχουν.

Ωστόσο, ο Ντανόν πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε διπλωματική προοπτική θα εξαρτηθεί από μια αλλαγή στην κατεύθυνση της ηγεσίας.

1:16 Βίντεο μετά την τελευταία ιρανική πυραυλική επίθεση δείχνει ζημιές σε αρκετές τοποθεσίες στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και στον σιδηροδρομικό σταθμό Savidor στο Τελ Αβίβ.



המוקד: נזק רב בתחנת הרכבת סבידור pic.twitter.com/T67XkWE3uG — חדשות המוקד (@hamoked_il) March 17, 2026



1:08 Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ραμάτ Γκαν μετά την πρόσφατη ιρανική πυραυλική επίθεση

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom ανακοίνωσε τον θάνατο δύο ανθρώπων που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από την πρόσκρουση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στο προάστιο Ραμάτ Γκαν του Τελ Αβίβ.



MDA Spokesperson: Following the recent missile fire toward Israel:



MDA teams are searching a number of sites, at least 2 patients found in serious condition.

Updates to follow pic.twitter.com/NHLqqEaSnO — Magen David Adom (@Mdais) March 17, 2026

01:03 CENTCOM: Αμερικανικά πλήγματα με διατρητικά πυρομαχικά 5.000 λιβρών σε ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command – CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πριν από λίγες ώρες αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν διατρητικά πυρομαχικά βάρους 5.000 λιβρών (deep penetrator munitions) εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

00:40 Βίντεο από την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Τελ Αβίβ

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom ανακοίνωσε ότι δεν έχει λάβει αναφορές για τραυματισμούς μετά το προηγούμενο κύμα πυραύλων. Πλάνα που δημοσίευσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan δείχνουν ιρανικό πύραυλο με κεφαλή διασποράς (cluster warhead) να διασπείρει υποπυρομαχικά πάνω από το κεντρικό Ισραήλ.

Βίντεο από την εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ:

🇮🇱🇮🇷🚀BREAKING : Tel Aviv right now Following an iranian attack



Seems like targeted assasination#IranWar‌ #Israël pic.twitter.com/GktweE0z5Q — GeoIntel Today (@Geointelpv) March 17, 2026



00:36 Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Λαριτζανί;



Μετά τον θάνατο του Λαριτζανί, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, προκύπτουν ερωτήματα για το ποιος θα τον αντικαταστήσει. Ο Λαριτζανί είχε διοριστεί από τον πρώην ανώτατο ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με τον Σαΐντ Τζαλίλι, τον πρώην γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Είναι πιθανό ότι ο Σαΐντ Τζαλίλι θα αντικαταστήσει τον Λαριτζανί προς το παρόν, μέχρι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, να διορίσει τους εκπροσώπους του στο συμβούλιο.



00:20 Σειρήνες στο Ισραήλ: Ο στρατός εντόπισε νέα εκτόξευση ιρανικών πυραύλων



Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι το Ιράν εκτόξευσε νέο κύμα πυραύλων προς το Ισραήλ, με τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής να ηχούν στο κέντρο της χώρας, στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, σε μεγάλες περιοχές της Δυτικής Όχθης καθώς και σε ορισμένα τμήματα του νότιου Ισραήλ.

צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.



מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.



הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים.



יש להיכנס למרחבים… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 17, 2026

00:14 Πυρκαγιά στο USS Ford: Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο κατευθύνεται στη Σούδα

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο συμμετέχει σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αναμένεται να καταπλεύσει προσωρινά σε λιμάνι μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο πλοίο, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, την 18η ημέρα του πολέμου με την Τεχεράνη.

Το αεροπλανοφόρο, το νεότερο των Ηνωμένων Πολιτειών και το μεγαλύτερο στον κόσμο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους, αναμένεται να μεταβεί προσωρινά στη Σούδα.

