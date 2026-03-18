IDF: Εξουδετέρωσαν διοικητή της Χαμάς που ήταν υπεύθυνος για το πυραυλικό πρόγραμμα (vid)
18/03/2026 • 10:25
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε χθες έναν διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος εργαζόταν για την προώθηση του «προγράμματος πυραύλων ακριβείας» της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Η επιδρομή σκότωσε τον Yahya Abu Labda, διοικητή στο τμήμα εφοδιασμού και logistics της Χαμάς.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο Abu Labda ήταν υπεύθυνος για την «προμήθεια και μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και όπλων» για τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς.

«Ο Abu Labda ηγήθηκε και προώθησε τη μεταφορά δεκάδων τόνων πρώτων υλών για την παραγωγή πυραύλων και προηγμένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για την υποστήριξη της κατασκευαστικής επιχείρησης της Χαμάς», ανέφερε η ανακοίνωση.

Εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν, οι IDF ανακοίνωσαν ότι έχουν σκοτώσει δεκάδες μέλη της Χαμάς στη Λωρίδα, κατηγορώντας τους κυρίως για παραβίαση της εκεχειρίας. 

Στην περίπτωση του Abu Labda, ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας δεν αναφέρει την εκεχειρία.

