Επίθεση των ΗΠΑ σε ιρανικές βάσεις στα Στενά του Ορμούζ: Τι είναι η βόμβα GBU-72 Advanced 5K Penetrator που χρησιμοποίησαν

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε την Τρίτη επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες βάρους 5.000 λιβρών, σχεδιασμένες να διαπερνούν στόχους σε μεγάλο βάθος, σε ιρανικές βάσεις πυραύλων κατά μήκος των Στενων του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) στο X.

«Πριν από λίγες ώρες, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν με επιτυχία πολλαπλά πυρομαχικά βαθιάς διείσδυσης βάρους 5.000 λιβρών σε οχυρωμένες ιρανικές βάσεις πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στο Στενό του Ορμούζ», αναφέρεται σχετικά.

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran's coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

Ένας αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι τα πυρομαχικά ήταν το GBU-72 Advanced 5K Penetrator, μια βόμβα που ρίχτηκε από αμερικανικά αεροσκάφη για πρώτη φορά το 2021. Το GBU-72 «αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των οχυρωμένων, βαθιά θαμμένων στόχων», ανέφερε ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας το 2021. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook το 2023 από τη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Νέλις, οι αεροπόροι περιέγραψαν το πυρομαχικό ως «κάτι που δεν μοιάζει με τίποτα από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή».

«Πρόκειται για ένα σύστημα καθοδηγούμενο από GPS, αντί για λέιζερ, οπότε είτε βρέχει, είτε έχει ήλιο, είτε χιονίζει — θα χτυπήσει τον στόχο», δήλωσε ο Σμηνίας της Πολεμικής Αεροπορίας Ζάκαρι Σέφερ στο βίντεο του 2023.

Τα Στενά Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει λόγω των απειλών του Ιράν να στοχεύσουν πλοία των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των συμμάχων τους. Ο ναύαρχος Brad Cooper, διοικητής του CENTCOM, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα «συνεχίσουν να εξαντλούν ραγδαία την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας εντός και γύρω από τον Πορθμό του Ορμούζ».

Πηγή: CNN

