ΥΠΑΜ Ιταλίας: Ενίσχυση του ΟΗΕ με στόχο αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Την ενίσχυση του ρόλου του ΟΗΕ, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί μερική αποκλιμάκωση στην Μέση Ανατολή και να τύχει εγγύησης η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, ζήτησε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο.

«Ως χώρα θα βλέπαμε σαφώς θετικά μια αποστολή του ΟΗΕ, με την συμμετοχή όλων των χωρών και με στόχο την εγγύηση της διέλευσης της ενέργειας από το Χορμούζ. Αντίθετα, δεν θεωρώ εφικτή την αποστολή ναυτικών μονάδων, διότι είναι κάτι που θα μπορούσε να εκληφθεί ως συμμετοχή σε πόλεμο, και όχι ως διάδρομος ειρήνης. Ο τρόπος για να μπορέσει να δημιουργηθεί ο διάδρομος αυτός είναι να ξεκινήσουμε από έναν οργανισμό που είναι υπεράνω των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών όπως, ακριβώς, ο ΟΗΕ», δήλωσε ο Κροζέτο.

Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας εξήγησε, παράλληλα, ότι «η παροχή νέας υποστήριξης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών θα σήμαινε και ενίσχυσή του στο Λίβανο - όπου τον χρειαζόμαστε ως αποστολή Unifil - αλλά και στην Ουκρανία, όπου χρειάζεται μια πολυμερής οντότητα, η οποία να παροτρύνει όλους να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι, ώστε να τελειώσει και αυτός ο πόλεμος».

«Η ασφάλεια του Ορμούζ είναι ένα από τα λίγα θέματα πάνω στα οποία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα μπορούσε να επιτευχθεί πλήρης συμφωνία, με την απαραίτητη συναίνεση όλων των κρατών», ολοκλήρωσε ο Γκουίντο Κροζέτο.

