«Αναχώματα» από την Ευρώπη ζητά η Αθήνα - Οι προσδοκίες από τη Σύνοδο Κορυφής

Με υψηλές απαιτήσεις, αλλά χαμηλές προσδοκίες, οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται αύριο στις Βρυξέλλες, στο πρώτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, που ενέτεινε μια - ήδη επιβαρυμένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία - ενεργειακή κρίση με την οποία η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη, αναζωπυρώνοντας τους φόβους των πληθωριστικών πιέσεων.

Οι πληροφορίες από την έδρα της ΕΕ περιγράφουν ένα κλίμα πιέσεων από αρκετά κράτη μέλη, που ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και κυρίως, ένα σήμα δημοσιονομικής χαλάρωσης και ευελιξίας, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να «κινηθούν», χωρίς αυτή την ώρα να υπάρχει «καθαρό» πακέτο λύσεων, που η Κομισιόν να μπορεί να προτείνει. Με τις διαφωνίες να είναι ορατές και μεταξύ των χωρών, κυρίως για το εύρος των παρεμβάσεων που απαιτούνται, το πιθανότερο είναι στην πρώτη τους συνάντηση οι 27 να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των στρατιωτικών συγκρούσεων στην ενέργεια και την εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης.

Κοινός τόπος, πάντως, είναι η ανάγκη διασφάλισης της ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης, που επανέρχεται επιτακτικά στην ατζέντα, αλλά και η παρέμβαση με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, όταν αυτό απαιτηθεί. Η αυριανή Σύνοδος Κορυφής δύσκολα, εκτιμάται ότι θα καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις, ωστόσο αναμένεται να τεθεί το περίγραμμα των αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο, μέσα στο οποίο και τα κράτη - μέλη θα κινηθούν.

Η ελληνική κυβέρνηση προσέρχεται στη συνεδρίαση με μια σαφή θέση, που ζητά άμεσα αντανακλαστικά από την Ευρώπη, παίρνοντας ουσιαστικά μαθήματα από την καθυστερημένη αντίδραση το 2022. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις αλλεπάλληλες τοποθετήσεις του τις τελευταίες ημέρες, έχει τονίσει ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει έτοιμο «ένα σχέδιο δράσης με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα, κατά προτίμηση αποφασισμένα σε επίπεδο ηγετών, σε περίπτωση που χρειαστεί να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ως προς τις τιμές της ενέργειας».

Σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα της Αυστραλίας «Νέος Κόσμος», ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε εκ νέου την ανάγκη να υπάρξουν αναχώματα από την ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε ήδη αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο ως χώρα αλλά και ως Ευρώπη, να οικοδομήσουμε εκείνα τα ''αναχώματα'', ώστε σε μια εποχή που οι κοινωνίες μας ούτως ή αλλιώς δοκιμάζονται, να μην επιβαρυνθούν και από πρόσθετες αυξήσεις, είτε μιλάμε για το ηλεκτρικό ρεύμα είτε μιλάμε για τα καύσιμα».

Εκτιμώντας ότι «βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια ενεργειακή κρίση» και συνδέοντας τις επιπτώσεις της πολεμικής σύγκρουσης με τη διάρκειά της, ο κ. Μητσοτάκης έχει επιμείνει ότι τα όποια μέτρα αποφασιστούν και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινού χαρακτήρα, έχει εκφράσει αμφιβολίες για οριζόντιες παρεμβάσεις, ενώ από το βήμα του συνεδρίου του Bloomberg, αναφέρθηκε για πρώτη φορά και στο ενδεχόμενο μείωσης ειδικών φόρων, που στην Ελλάδα προκαλούν μια μεγάλη επιβάρυνση στις τιμές των καυσίμων, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξέταζε το ενδεχόμενο αυτό «μόνο αν αυτό αποτελούσε ευρωπαϊκή απόφαση».

Στο Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι κάθε πρόβλεψη που δεν περιλαμβάνει τη διάρκεια της κρίσης, δηλαδή του πολέμου, μπορεί δύσκολα να καταλήξει και στο εύρος των παρεμβάσεων, που θα απαιτηθούν.

Στον προβληματισμό της κυβέρνησης βρίσκονται οι άμεσες επιπτώσεις, όπως συμβαίνει δηλαδή στις τιμές των καυσίμων, σε δεύτερο χρόνο το αποτύπωμα στις τιμές των προϊόντων, λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και μεταφοράς, αλλά και οι επιπτώσεις τους επόμενους μήνες σε τομείς, όπως ο τουρισμός.

Δεν είναι τυχαίο ότι μιλώντας στην ομογενειακή εφημερίδα, ο πρωθυπουργός κάλεσε τους Έλληνες της Αυστραλίας «να μην ανησυχούν, να επισκεφθούν την Ελλάδα το καλοκαίρι», λέγοντας ότι «η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα, είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορεί να είμαστε στην ευρύτερη, θα έλεγα, γεωγραφική περιοχή, να έχουμε εγγύτητα με τη Μέση Ανατολή, αλλά έχουμε και τις αποστάσεις ασφαλείας», εκτιμώντας ότι «μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει υπάρξει και πλήρης εξομάλυνση και στις αεροπορικές μεταφορές» και στέλνοντας το μήνυμα «εγώ θα προγραμμάτιζα με πολύ μεγάλη άνεση ένα ταξίδι στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς απολύτως λόγος ανησυχίας».

Η κυβέρνηση βρίσκεται με το βλέμμα στραμμένο στις αποφάσεις των Βρυξελλών και τις επιπτώσεις στην οικονομία, παράλληλα, όμως, φέρνει η ίδια στο προσκήνιο την αντίστιξη των κινήσεών της με αυτές της αντιπολίτευσης. Διαμηνύοντας ότι θα υπάρξουν μέτρα αν αυτό απαιτηθεί και τα μέτρα αυτά θα φτάσουν σε όσους το έχουν ανάγκη, διασφαλίζοντας, παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα, αναδεικνύοντας την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, την άμεση αμυντική συνδρομή της Ελλάδας στην Κύπρο και την ανάδειξη της χώρας ως μιας «περιφερειακής δύναμης ασφάλειας και σταθερότητας», όπως τη χαρακτήρισε ο κ. Μητσοτάκης, βάζουν στο «στόχαστρο» την αντιπολίτευση.

«Η αντιπολίτευση αισθάνεται ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να αποδομεί την κυβέρνηση σε οτιδήποτε κάνει. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αυτής της σχολής, πάντα ψάχνω για ευρύτερες συναινέσεις», είπε ο πρωθυπουργός, μιλώντας στην ομογενειακή εφημερίδα της Αυστραλίας, λίγες ώρες αφότου είχε χαρακτηρίσει από το βήμα του Bloomberg, «μεγάλο πλεονέκτημα» την πολιτική σταθερότητα που διασφαλίζει μια ισχυρή κυβέρνηση, όπως της ΝΔ, που «φαίνεται να είναι το μόνο κόμμα που διαθέτει ένα αξιόπιστο σχέδιο για τη χώρα», σε αντίθεση με μια αντιπολίτευση που «βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση», όπως είπε και κόμματα που «το μόνο που τους απασχολεί είναι να «ξεφορτωθούν» την κυβέρνηση χωρίς να προσφέρουν καμία εναλλακτική λύση για το τι θέλουν να εφαρμόσουν».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΙ, σημείωσε ότι «αυτοί που καταγγέλλουν τα πλεονάσματα και τα φορολογικά έσοδα ζητάνε παραπάνω μέτρα. Αυτοί που δεν ψηφίζουν τα κρίσιμα άρθρα για την Chevron, ζητάνε παραπάνω στήριξη για την ενέργεια. Αυτοί οι οποίοι δεν ψηφίζουν, άλλα κόμματα, όχι το ΠΑΣΟΚ, τις αμυντικές δαπάνες, χαίρονται που η χώρα μας στηρίζει την Κύπρο».