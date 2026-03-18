Αγωνίζονται για την αυτοδυναμία της ΝΔ

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποσυντέθηκε, αλλά μας άφησε μια κληρονομιά. Τον χολερικό λόγο. Αυτοί τελείωσαν, όμως το μίσος που έσπειραν, κάρπισε. Τώρα το θερίζουν άλλοι. Τα λεγόμενα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ, που διαθέτουν πολλά ηχεία στο Διαδίκτυο και πλούσιους χορηγούς.

Η αλητεία που διαπράχθηκε σε βάρος της Σοφίας Μητσοτάκη είναι γνωστή. Και είναι αλητεία κοινού ποινικού δικαίου, που εντάσσεται στη γνωστή πολεμική κατά του πατέρα της ο οποίος, όλως τυχαίως, είναι και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το χολερικό αυτής της κατασκευασμένης υπόθεσης βρίσκεται στη συνέχεια, όταν η κοπέλα επέδειξε δημοσίως το τεκμήριο που κατέρριπτε το ψέμα. Ποιο ήταν το επόμενο κύμα της επίθεσης; Αμφισβητήθηκε η γνησιότητά του, κάτι που έγινε ασμένως δεκτό από τον γνωστό όχλο του Διαδικτύου. Το τι εμετικά σχόλια γράφτηκαν επάνω σε αυτή την αμφισβήτηση δεν περιγράφεται.

Το θύμα ήταν προφανές πως έπρεπε να αποδείξει πως δεν ήταν ελέφαντας σε ανθρώπους που διψούσαν για «αίμα». Ώσπου ήρθαν τα Ellinika Hoaxes και επιβεβαίωσαν πλήρως την αλήθεια των λόγων της Σοφίας Μητσοτάκη.

Πού απέβλεπε αυτή η αλητεία; Νόμιζαν πως επιτιθέμενοι στην κόρη, έπλητταν τον πρωθυπουργό - πατέρα. Είναι τόσο συμπλεγματικοί σε σημείο που αδυνατούν να κάνουν μια υποτυπώδη πολιτική σκέψη. Αδυνατούν να κατανοήσουν πως το χονδροειδές ψέμα που διακινούν θα αποκαλυφθεί και, όπως συμβαίνει σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις, οι παθόντες βγαίνουν ενισχυμένοι από αυτή την αήθη επίθεση, σε όλα τα επίπεδα.

Είναι αποδεδειγμένο πως ένα χολερικό μυαλό, το μόνο που σκέφτεται είναι η ποσότητα δηλητηρίου που θα χύσει για να δηλητηριάσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Διότι υπάρχουν οι φανατισμένοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να πιστέψουν το οτιδήποτε επιβεβαιώνει τις πεποιθήσεις τους. Ακόμα και το πιο κραυγαλέο ψέμα.

Υπάρχει όμως σε όλο αυτό το δυσώδες τοπίο και ένα πολιτικό «δια ταύτα». Αν τέτοιου είδους επιθέσεις ξεχαρμανιάζουν τους συμπλεγματικούς, από την άλλη μεριά συσπειρώνουν όλους αυτούς που δε θέλουν να κυριαρχήσει στην πολιτική ζωή της πατρίδας μας αυτή η χολέρα. Δεν γνωρίζω αν είναι οι περισσότεροι, σίγουρα όμως συγκροτούν ένα ισχυρό και συμπαγές μπλοκ που αποτελεί ασπίδα για το πολιτικό μας σύστημα. Αυτό φάνηκε και στις εκλογές του 2023.

Δεν έχει επισημανθεί δεόντως πως ο ΣΥΡΙΖΑ συνετρίβη, όχι λόγω των κυβερνητικών πεπραγμένων του. Στις εκλογές του 2019 έλαβε το ευπρόσωπο 31,5%. Συνετρίβη λόγω του διχαστικού τρόπου που πολιτεύθηκε ως αντιπολίτευση. Τότε κατρακύλησε στο 17,5% και δεν ξανασήκωσε κεφάλι από τότε. Αυτό το πάθημα θα μπορούσε να ήταν ένα μάθημα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν κρίνω από αυτά που λένε και κυρίως από το πώς τα λένε, μάλλον θα ξαναστείλουν τη Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία και τον Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία.

Με ψέματα και κραυγές της διαδικτυακής αλητείας καμιά κυβέρνηση δεν έπεσε. Μπορεί όσοι και όσες υιοθετούν αυτό το είδος του αντιπολιτευτικού λόγου να βλέπουν τα ποσοστά τους από το 4% να πηγαίνουν στο 7%, αλλά δεν βλέπουν πως προκαλούν την αποστροφή και την αντι-συσπείρωση εκείνης της κρίσιμης μάζας που χαρίζει τη νίκη στις εκλογές.