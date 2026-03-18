ΗΠΑ: Οι μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι το ιρανικό καθεστώς «παραμένει όρθιο», αλλά αποδυναμωμένο

Η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών εκτιμά ότι το ιρανικό καθεστώς «φαίνεται να παραμένει σε ισχύ, αλλά έχει σε μεγάλο βαθμό αποδυναμωθεί λόγω των επιθέσεων κατά της ηγεσίας και των στρατιωτικών του δυνατοτήτων», δήλωσε η διευθύντρια εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τούλσι Γκάμπαρντ.

«Η κοινότητα πληροφοριών εκτιμά ότι εάν ένα εχθρικό καθεστώς επιβιώσει, είναι πιθανό να επιδιώξει μια πολυετή προσπάθεια ανασυγκρότησης των στρατιωτικών του δυνάμεων, των πυραυλικών του συστημάτων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανέφερε η Γκάμπαρντ ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, στο πλαίσιο ακρόασης για τις παγκόσμιες απειλές.

Οι δηλώσεις της έρχονται μετά τον θάνατο κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με το CNN, η ίδια σημείωσε ότι πριν από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, η εκτίμηση των υπηρεσιών ήταν πως «το Ιράν προσπαθούσε να ανακάμψει από τις σοβαρές ζημιές στις πυρηνικές του υποδομές κατά τον 12ήμερο πόλεμο και συνέχιζε να αρνείται τη συμμόρφωση με τις πυρηνικές του υποχρεώσεις».

Δεν έδωσε, ωστόσο, λεπτομέρειες για τις προσπάθειες ανάκαμψης ούτε για το αν η Τεχεράνη επιδιώκει την αποκατάσταση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού.

Σύμφωνα με την Γκάμπαρντ, οι συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες προβολής ισχύος του Ιράν έχουν σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί, περιορίζοντας σημαντικά τις επιλογές του.

Παράλληλα, η πολιτική «μέγιστης πίεσης» των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την επαναφορά ευρωπαϊκών κυρώσεων, έχει «υπονομεύσει σημαντικά» τη στρατηγική θέση της Τεχεράνης.

«Η κοινότητα πληροφοριών εκτιμά ότι οι εσωτερικές εντάσεις είναι πιθανό να αυξηθούν καθώς επιδεινώνεται η οικονομία του Ιράν», πρόσθεσε.

Η Γκάμπαρντ επανέλαβε επίσης την εκτίμηση ότι το Ιράν «θα μπορούσε να αξιοποιήσει» την υπάρχουσα τεχνολογία για να αναπτύξει έναν επιχειρησιακά βιώσιμο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) πριν από το 2035, εφόσον επιλέξει να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι η εκτίμηση αυτή θα επικαιροποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της επιχείρησης «Epic Fury».

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, επισήμανε ότι «το Ιράν αποκτά εμπειρία σε πιο ισχυρές τεχνολογίες προωθητικών πυραύλων μέσω του προγράμματος διαστημικών εκτοξεύσεων» και προειδοποίησε ότι, «εάν δεν υπάρξουν εμπόδια», θα μπορούσε να αποκτήσει τη δυνατότητα να πλήξει με πυραύλους τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες.