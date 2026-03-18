Ο Αλί Λαριτζανί, ο οποίος εξουδετερώθηκε έπετα από επιχείρηση των IDF εναντίον του Ιράν το βράδυ της Τρίτης, ήταν ο κύριος στόχος του Ισραήλ μετά τη εξουδετέρωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, όπως αναφέρει η εφημερίδα «The Jerusalem Post».

Σύμφωνα με ανώτερες πηγές του υπουργείου Άμυνας, διατέθηκαν τεράστιοι πόροι πληροφοριών και επιχειρησιακών δυνάμεων για τον εντοπισμό του.

Ωστόσο, ο Λαριτζανί δεν ήταν εύκολο να εντοπιστεί. Είναι έμπειρος στο να αποφεύγει τον εντοπισμό και έλαβε μια σειρά προφυλάξεων για να καθυστερήσει και να αποφύγει τον εντοπισμό του από το Ισραήλ.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μετακινούνταν συνεχώς σε διαφορετικές μυστικές τοποθεσίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων, όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου Άμυνας.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι η έκταση των προφυλάξεων που έλαβε ο Λαριτζανί για να παραμείνει εκτός του στόχου του Ισραήλ για δύο εβδομάδες δείχνει επίσης πόσο έντονα απειλούμενη αισθάνεται η επιζώσα ανώτατη ιρανική ηγεσία.

Η «ειδική ομάδα» που παρακολουθούσε τον Λαριτζανι, σε συνδυασμό με την άμεση απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Υποστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, και της πολιτικής ηγεσίας, κατέστησαν δυνατή την εξουδετέρωση.

Η διαβίβαση των πληροφοριών στους ανώτατους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, οι οποίοι στη συνέχεια διέταξαν αμέσως την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας σε μια νέα κρίσιμη αποστολή σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων, άνοιξε τον δρόμο για την επιχειρησιακή επιτυχία, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Άμυνας.

