Αυστρία: Η κυβέρνηση μειώνει τον φόρο στη βενζίνη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν

Η Αυστρία θα μειώσει προσωρινά τον φόρο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης κατά πέντε λεπτά το λίτρο και θα περιορίσει το περιθώριο κέρδους των εμπόρων λιανικής καυσίμων προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της αύξησης της τιμής του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός.

«Μειώνουμε τον φόρο στο πετρέλαιο και εισάγουμε μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα αξίας. Αυτά τα ειδικά μέτρα θα μειώσουν την τιμή του ντίζελ και της βενζίνης περίπου κατά 10 λεπτά του ευρώ το λίτρο», ανέφερε σε δήλωσή του ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ.

Reuters: Το Ιράν προκαλεί σοκ στην αγορά πετρελαίου για να περιορίσει τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ

Πολύ πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία είχε επινοήσει το δικό της «όπλο»: να κρατά όμηρο την κύρια αρτηρία μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο, προκειμένου να αντισταθμίσει τη στρατιωτική υπεροχή των εχθρών της, ανέφεραν τρεις περιφερειακές πηγές που γνωρίζουν τον ιρανικό σχεδιασμό, σύμφωνα με το Reuters.

Επί δεκαετίες, το Ιράν έχει δηλώσει ότι, εάν ωθηθεί σε αντιπαράθεση, θα περιορίσει την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων στο Στενό του Ορμούζ, το σημείο όπου οι αντίπαλοί του είναι περισσότερο εκτεθειμένοι, καθώς οι διαταραχές εκεί αντανακλώνται άμεσα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Με την κύρια εξαγωγική αρτηρία του Κόλπου στο στόχαστρο, η Τεχεράνη έχει μετατρέψει το μεγαλύτερο οικονομικό πλεονέκτημα της περιοχής στο ισχυρότερο αποτρεπτικό της μέσο, ανέφεραν οι πηγές.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται κανονικά από τον ζωτικής σημασίας πορθμό, και το Ιράν, το οποίο βρίσκεται στις βόρειες ακτές του, τον έχει πλέον ουσιαστικά κλείσει. Η κυκλοφορία μέσω του στενού έχει μειωθεί κατά 97% από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.

Το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει παρόμοιες τακτικές και στο παρελθόν. Στον «Πόλεμο των Δεξαμενόπλοιων» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ιράν - Ιράκ (1980-1988), οι επιθέσεις σε πλοία μετέτρεψαν τον Κόλπο σε μία από τις πιο επικίνδυνες πλωτές οδούς στον κόσμο, αναγκάζοντας την Ουάσινγκτον να συνοδεύει δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού.

Ωστόσο, το Ιράν διαθέτει πλέον πολύ ισχυρότερα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων οπλοστασίων από φθηνούς πυραύλους και drones, ικανά να απειλήσουν τη ναυτιλία σε μια πολύ ευρύτερη περιοχή. Οι επιθέσεις του αυτόν τον μήνα έδειξαν πόσο γρήγορα η Τεχεράνη μπορεί να διαταράξει την κυκλοφορία μέσω του στενού χωρίς να το κλείσει πλήρως.

