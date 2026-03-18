Η Σλοβακία επιτρέπει υψηλότερες τιμές καυσίμων για τους ξένους

Η κυβέρνηση της Σλοβακίας ενέκρινε την Τετάρτη ψήφισμα που επιτρέπει στα πρατήρια καυσίμων να ορίζουν υψηλότερες τιμές ντίζελ για αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, με στόχο να περιοριστεί ο «τουρισμός καυσίμων», εν μέσω της παγκόσμιας ανόδου των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η εταιρεία διύλισης Slovnaft ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι σε ορισμένες βόρειες περιοχές που συνορεύουν με την Πολωνία, οι χαμηλότερες τιμές ντίζελ στη σλοβακική πλευρά είχαν ως αποτέλεσμα απότομη αύξηση των αγορών.

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίκο, που πρότεινε το μέτρο την Τρίτη, δήλωσε ότι οι οδηγοί γέμιζαν τις δεξαμενές και επιπλέον δοχεία, με συνέπεια ορισμένα πρατήρια να εξαντλούν τα αποθέματά τους.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, χωρίς να καθορίζεται ανώτατο όριο τιμής, οι αντλίες καυσίμων θα μπορούν επίσης να περιορίζουν τις πωλήσεις ντίζελ σε ένα γεμάτο ρεζερβουάρ συν έως 10 επιπλέον λίτρα για αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες.

Η Ουγγαρία έχει ήδη θέσει ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων φέτος, ενώ ο κύριος παραγωγός διυλιστηρίων της Πολωνίας, Orlen, μείωσε τα περιθώρια κέρδους του για να περιορίσει τον αντίκτυπο στους καταναλωτές.