Σουηδία: Αυξημένη απειλή λόγω Ιράν και φόβοι για επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Σουηδίας (SAPO) προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχουν αυξημένες απειλές στη χώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν, περιλαμβανομένων κινδύνων σε εβραϊκούς στόχους, καθώς εξέδωσε την ετήσια αποτίμησή της για την εθνική ασφάλεια.

«Η Ιστορία έχει δείξει πως ένα πιεζόμενο και σε απόγνωση καθεστώς μπορεί να είναι ένα επικίνδυνο καθεστώς», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της υπηρεσίας Φρέντρικ Χάλστρομ, αναφερόμενος στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Το Ιράν θεωρείται επί μακρόν σοβαρή απειλή και οι σουηδικές αρχές έχουν παρατηρήσει πώς κρατικοί παράγοντες εκμεταλλεύονται εγκληματικά δίκτυα --που βρίσκονται ήδη στο κέντρο μιας δεκαετούς αύξησης της βίας που συνδέεται με συμμορίες-- προκειμένου να διενεργήσουν επιθέσεις.

«Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και τα αντίμετρα του Ιράν, έχουν αυξήσει την απειλή εναντίον αμερικανικών, ισραηλινών και εβραϊκών στόχων στη Σουηδία», ανέφερε στην έκθεση η Σάρλοτ φον Έσεν, ανώτατο στέλεχος της υπηρεσίας αυτής.

Τα τελευταία χρόνια η υπηρεσία έχει επίσης υπογραμμίσει απειλές από την Κίνα και, πάνω απ΄όλα, από τη Ρωσία, την οποία περιγράφει ως όλο και περισσότερο πρόθυμη να αναλάβει ρίσκα σε υποστήριξη του πολέμου της στην Ουκρανία -- μεταξύ άλλων, μέσω υβριδικών επιθέσεων σε όλη την Ευρώπη.

«Συνολικά, περιμένουμε ότι τα επίπεδα απειλής εναντίον της Σουηδίας θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται τα επόμενα χρόνια», δήλωσε η φον Έσεν, προσθέτοντας πως η Ρωσία θεωρείται η κυριότερη κινητήρια δύναμη γι΄αυτό.

Αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί τι μπορεί να συνδέεται με έναν συγκεκριμένο παράγοντα, η Σουηδία εκτιμάει πως η Ρωσία βρίσκεται πίσω από αρκετά περιστατικά δολιοφθοράς στην Ευρώπη που θέτουν στο στόχαστρο κρίσιμης σημασίας υποδομές, ανέφερε η υπηρεσία ασφαλείας. Η Μόσχα έχει αρνηθεί κάθε ανάμειξη.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι έχει επανεξετάσει εκατοντάδες υποθέσεις που φέρονται ως δολιοφθορά στη Σουηδία, μεταξύ των οποίων σε υποθαλάσσια καλώδια, ηλεκτρικούς υποσταθμούς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού.

«Μέχρι τώρα δεν έχει καταστεί δυνατό να συνδεθεί κάποιο φυσικό σαμποτάζ με μια ξένη δύναμη», ανέφερε η σουηδική υπηρεσία ασφαλείας.