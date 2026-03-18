Συμφωνία Ιράκ με το Κουρδιστάν για επανεκκίνηση στις εξαγωγές πετρελαίου μέσω της Τουρκίας

Το Ιράκ συμφώνησε με το Κουρδιστάν να ξαναρχίσουν οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω ενός αγωγού στην ημιαυτόνομη περιοχή, μια θετική εξέλιξη για τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό του OPEC, μετά τις αναγκαστικές περικοπές στην παραγωγή που προκάλεσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Οι αποστολές θα ξαναρχίσουν την Τετάρτη στις 10 π.μ. τοπική ώρα, ανέφερε το κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων Rudaw, επικαλούμενο τον υπουργό Πετρελαίου του Ιράκ, Χαγιάν Αμπντούλ-Γκάνι, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Ο αγωγός μεταφέρει τις εξαγωγές από τα κοιτάσματα του Κουρδιστάν και του Κιρκούκ προς το μεσογειακό λιμάνι Τσεϊχάν της Τουρκίας, μακριά από τον Περσικό Κόλπο που πλήττεται από συγκρούσεις. Οι αποστολές μέσω του δικτύου αγωγών είχαν σταματήσει νωρίτερα αυτό το μήνα εν μέσω μιας σειράς προληπτικών μέτρων.

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου έχει ταραχθεί από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με την Τεχεράνη να επιτίθεται σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ παράλληλα εμποδίζει τη διακίνηση μέσω του Ορμούζ. Αυτό ανάγκασε παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ, να διακόψουν την παραγωγή εκατομμυρίων βαρελιών, ανεβάζοντας τις τιμές και πυροδοτώντας μια κούρσα μεταξύ των εισαγωγέων για την εξασφάλιση προμηθειών.

Το Ιράκ έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει τουλάχιστον 150.000 έως 200.000 βαρέλια την ημέρα από το Κιρκούκ, επιπλέον των 210.000 βαρελιών την ημέρα από το Κουρδιστάν, μέσω του βόρειου αγωγού, δήλωσε νωρίτερα ο Αμπντούλ-Γκάνι.

Σύμφωνα με τον υπουργό, επί του παρόντος το Ιράκ παράγει 1,3 έως 1,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σε σύγκριση με τα 4,3 εκατομμύρια πριν από το κλείσιμο του Ορμούζ.