O χρυσός «φλερτάρει» με τα 5.000 δολάρια, εν αναμονή της Fed

Νευρικότητα επικρατεί στις τιμές του χρυσού και του ασημιού για την Τετάρτη, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στις ανακοινώσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Μετά από τις 08:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Απριλίου- ήταν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 5.005 δολάρια ανά ουγγιά.

Η τιμή του χρυσού στην spot αγορά ήταν επίσης αμετάβλητη, στα 5.003 δολάρια.

Τα futures του ασημιού -παράδοσης Μαΐου- έχαναν 0,58% στα 79,45 δολάρια, ενώ στην spot αγορά το ασήμι κέρδιζε 0,19% στα 79,48 δολάρια.

Το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) και μετά από τη διήμερη συνεδρίασης της νομισματικής επιτροπής της Fed (FOMC), η τράπεζα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της επί των επιτοκίων, χωρίς να αναμένεται αλλαγή από τα σημερινά επίπεδα.

Καθώς η άνοδος στις τιμές των καυσίμων των ΗΠΑ έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή, μένει να φανεί το εάν η τράπεζα θα «δείξει» προς το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων της εντός του 2026, ώστε να καταπολεμηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επενδυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG αναμένουν μια μείωση επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στο 2026, όταν προ της έναρξης του πολέμου ανέμεναν δύο μειώσεις.

Σημειώνεται ακόμα πως η σημερινή συνέντευξη που θα παραχωρήσει o διοικητής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, είναι από τις τελευταίες του ως επικεφαλής της τράπεζας, καθώς η θητεία του ολοκληρώνεται τον Ιούνιο.