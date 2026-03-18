Κομισιόν: Επίσκεψη της φον ντερ Λάιεν στην Αυστραλία - Στο επίκεντρο η εμπορική συμφωνία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα επισκεφθεί την Αυστραλία αργότερα αυτό το μήνα και θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν την Τετάρτη, καθώς οι δύο πλευρές προσπαθούν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία.

Και οι δύο πλευρές έχουν πρόσφατα σηματοδοτήσει πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, μετά την αποτυχία των προηγούμενων συνομιλιών μεταξύ της Αυστραλίας και της ΕΕ το 2023, κυρίως λόγω διαφωνιών σχετικά με την πρόσβαση στα γεωργικά προϊόντα.

Η ΕΕ ανέφερε σε δήλωσή της ότι η επίσκεψη της φον ντερ Λάιεν θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Μαρτίου με σκοπό την «ενίσχυση των δεσμών της ΕΕ με έναν αξιόπιστο, ομοϊδεάτη εταίρο στην στρατηγικά ζωτικής σημασίας περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού».

Η Αυστραλία επιδιώκει την αύξηση των ποσοστώσεων για τις εξαγωγές αρνιού και βοείου κρέατος προς την Ευρώπη, ενώ η ΕΕ πιέζει για βελτιωμένη πρόσβαση στα κρίσιμης σημασίας ορυκτά της Αυστραλίας και χαμηλότερους δασμούς στα βιομηχανικά προϊόντα.