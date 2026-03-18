Πετρέλαιο: Πτώση άνω του 2% για το Brent που διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια - Υποχωρεί 3% το αμερικανικό αργό

Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, υποχωρώντας από τα πρόσφατα ισχυρά κέρδη, αφού οι ιρακινές και κουρδικές αρχές συμφώνησαν να ξαναρχίσουν τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του λιμανιού Τσεϊχάν της Τουρκίας.

Η συμφωνία προσέφερε κάποια ανακούφιση στις αγορές από τις διαταραχές στην προσφορά που προκλήθηκαν από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Ωστόσο, το Brent παρέμεινε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς ο πόλεμος δεν έδειξε σημάδια ύφεσης μετά την είσοδό του στην τρίτη εβδομάδα.

Η επιφυλακτικότητα εν όψει της ολοκλήρωσης της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αργότερα την ίδια μέρα επίσης επηρέασε αρνητικά τις αγορές, οι οποίες φοβούνται σημάδια σκληρής στάσης εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για επίμονο πληθωρισμό λόγω των αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου που προκαλεί η σύγκρουση με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, το Brent λίγο μετά τις 6:45 ώρα Ελλάδας υποχωρούσε κατά 2,23% στα 101,11 δολάρια το βαρέλι.

Από την άλλη, το αμερικανικό αργό WTI σημείωνε πτώση κατά 3,23% στα 92,44 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του WTI σημείωσαν μεγαλύτερες απώλειες, αφού τα στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου έδειξαν το βράδυ της Τρίτης ότι τα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 6,60 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι προβλέψεις έκαναν λόγο για μείωση κατά 0,6 εκατομμύρια βαρέλια.

Τα στοιχεία του API συνήθως προμηνύουν παρόμοια αποτελέσματα από τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα των ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να δημοσιευθούν αργότερα την Τετάρτη.

Το Ιράκ και οι κουρδικές Αρχές κατέληξαν σε συμφωνία για την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου προς το Τσεϊχάν της Τουρκίας

Η ιρακινή κυβέρνηση και η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν κατέληξαν την Τρίτη σε συμφωνία για την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου προς το κέντρο διακίνησης του Τσεϊχάν στην Τουρκία, από την Τετάρτη.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο που οι μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες αγωνίζονται να βρουν διαύλους εξαγωγής εκτός των Στενών του Ορμούζ, ειδικά μετά την ουσιαστική παρεμπόδιση της ναυτιλιακής διαδρομής από το Ιράν νωρίτερα αυτό το μήνα.

Αναφορές την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι το Ιράκ επιδίωκε να αντλήσει τουλάχιστον 100.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα μέσω του λιμανιού. Η χώρα φαίνεται να έχει θέσει εκτός λειτουργίας περίπου το 70% της παραγωγής πετρελαίου της λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ωστόσο, το πετρέλαιο που παρέχεται μέσω του κόμβου του Τσεϊχάν είναι πιθανό να καλύψει μόνο ένα μικρό μέρος του ελλείμματος εφοδιασμού που προκλήθηκε από το κλείσιμο του Ορμούζ.

Τα ΗΑΕ ενδέχεται να συνδράμουν τις ΗΠΑ στη ναυσιπλοΐα του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τα πρόσφατα κέρδη τους, καθώς σύμφωνα με αναφορές τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενδέχεται να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά κάθε διέλευση από τα Στενά – το οποίο τροφοδοτεί τουλάχιστον το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου – ως αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Τα ΗΑΕ ενδέχεται να γίνουν η πρώτη χώρα που θα συμμετάσχει στην έκκληση των ΗΠΑ για την αστυνόμευση των Στενών του Ορμούζ, αν και οι περισσότεροι άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ είχαν σε μεγάλο βαθμό απορρίψει τις εκκλήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για βοήθεια στη ναυτιλιακή διαδρομή.

Το Ιράν ενέτεινε τις επιθέσεις του εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και γύρω από αυτό αυτήν την εβδομάδα, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε έναν βασικό ιρανικό τερματικό σταθμό εξαγωγών. Αναφορές κατά τη διάρκεια της νύχτας έδειξαν ότι ο Αλί Λαριτζάνι, επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση – μια κίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει σκληρά αντίποινα από το Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανοδικές λόγω της προοπτικής συνεχιζόμενων διαταραχών στην προσφορά λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, με το Brent να έχει σημειώσει άνοδο άνω του 40% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αναλυτές της OCBC ανέφεραν σε σημείωμα ότι αναμένουν το πετρέλαιο να παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2026, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει το αργό, εν μέσω ελάχιστων προοπτικών για αποκλιμάκωση.