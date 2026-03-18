Απειλές Πεζεσκιάν: Πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές μας θα οδηγήσουν σε «ανεξέλεγκτες συνέπειες»

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε σήμερα ότι τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν ενδέχεται να οδηγήσουν σε «ανεξέλεγκτες συνέπειες», στον απόηχο της επίθεσης στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, για την οποία η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Αυτό θα μπορούσε να περιπλέξει την κατάσταση και να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες συνέπειες, η έκταση των οποίων θα μπορούσε να πλήξει ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε ο Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας ότι τέτοια πλήγματα δεν θα έχουν το παραμικρό όφελος για τους εχθρούς του Ιράν.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τόνισε πως τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις θα επιφέρουν «αντίποινα» και θα οδηγήσουν σε «νέο επίπεδο αντιπαράθεσης».

