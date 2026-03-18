Νέα «πυρά» Τραμπ προς του συμμάχους: Να αναλάβουν το Ορμούζ μετά το «τέλος» του ιρανικού καθεστώτος

Κριτική άσκησε ξανά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους των ΗΠΑ, κατηγορώντας τους ότι αποφεύγουν να εμπλακούν σε ενέργειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, διατύπωσε το ερώτημα τι θα συνέβαινε εάν «ολοκληρωνόταν» ό,τι απομένει από αυτό που χαρακτήρισε «ιρανικό τρομοκρατικό κράτος», προσθέτοντας ότι σε ένα τέτοιο σενάριο η ευθύνη για τα Στενά θα έπρεπε να μεταφερθεί σε χώρες που, όπως υποστήριξε, τα χρησιμοποιούν – σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να κινητοποιήσει άμεσα ορισμένους συμμάχους, τους οποίους χαρακτήρισε «μη ανταποκρινόμενους».

