IDF: Στο στόχαστρό μας ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν-Δεν έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατός του

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις έπληξαν τον υπουργό Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαΐλ Χατίμπ, σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσαν ολονύκτια στην Τεχεράνη, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Η επιδρομή αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Iran International και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε από Ισραηλινό αξιωματούχο.

Israeli media reports that Iran’s Intelligence Minister, Esmaeil Khatib, was targeted in an alleged assassination strike in Tehran last night. pic.twitter.com/NUop4rgqDW — OSINT Digest (@Indowatchosint) March 18, 2026

Τα αποτελέσματα της επιδρομής εξακολουθούν να εξετάζονται από το Ισραήλ.