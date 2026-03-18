IDF: Στο στόχαστρό μας ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν-Δεν έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατός του
Reuters
18/03/2026 • 10:41
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Οι Ισραηλινές Δυνάμεις έπληξαν τον υπουργό Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαΐλ Χατίμπ, σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσαν ολονύκτια στην Τεχεράνη, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Η επιδρομή αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Iran International και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε από Ισραηλινό αξιωματούχο.

Τα αποτελέσματα της επιδρομής εξακολουθούν να εξετάζονται από το Ισραήλ.

 

