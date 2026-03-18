Ο Ανάλγητος

Η Nvidia επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα και δύο funds κάνουν συναντήσεις με εταιρείες. Οι Αμερικανοί θα ήθελαν να δουν στη χώρα μας μια ψηφιακή λεωφόρο, έναν κόμβο μεταφοράς δεδομένων που θα μεταφέρει data από Μέση Ανατολή και Ινδία έως Ιταλία και Αν. Ευρώπη. Στη ΝΔ ετοιμάζονται για το επόμενο προσυνέδριο και στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται συνεχείς συσκέψεις. Αντίθετα στην αντιπολίτευση καταψηφίζουν αμυντικά θέματα εθνικής σημασίας. Στο ΠΑΣΟΚ αντιγράφουν τον πολύ-τασικό ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σταυρός (του Νότου) του Αλέξη Τσίπρα.

Επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα στον τομέα της Τεχνολογίας και Πληροφορικής αμερικανικές εταιρείες και funds. Ειδικότερα, ο πολυεθνικός κολοσσός της Nvidia μέσω της συνεργασίας με την εταιρεία τεχνολογίας Kiefer ανοίγεται στα data centers και τη ρομποτική. Το νέο trend της αγοράς ακούει στο όνομα «Artificial Intelligence Data Center», το οποίο θα κατασκευαστεί στην Τρίπολη και χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για την αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων.

Εκτός όμως από τα data centers η Nvidia έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την Kiefer και για ρομπότ που θα λανσάρει μέσα στο έτος και χρησιμοποιούν την τεχνολογία της Nvidia. Πρόκειται για τις τελευταίες κινήσεις της θυγατρικής της Nvidia στην Ελλάδα, η οποία, όπως είναι γνωστό, συστάθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο.

Παράλληλα, δύο μεγάλα funds σκανάρουν την ελληνική αγορά και μάλιστα έχουν ήδη κάνει συναντήσεις με εταιρείες - στόχους. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στα λογισμικά και κυρίως στην αμυντική τεχνολογία. Το ένα από τα δύο venture capital έχει ως χρηματοδότη την IQT που είναι ο επενδυτικός βραχίονας της CIA στον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας. Έχει ήδη επενδύσει στην Keyhole, στην Pallantir και στην Databricks.

Η κινητοποίηση αμερικανικών εταιρειών αποτελεί και στόχο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Σε βάθος χρόνου οι Αμερικανοί θα ήθελαν η Ελλάδα να αποτελέσει κόμβο μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων από Μέση Ανατολή και Ινδία προς την Ευρώπη, δημιουργώντας με επενδύσεις στην ουσία μια «ψηφιακή λεωφόρο» που θα ενώνει τη χώρα μας με την Ανατολική Ευρώπη και δυτικά με την Ιταλία.

Προετοιμασίες στη ΝΔ για το επόμενο προσυνέδριο που θα γίνει στην Κρήτη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στη Διοικούσα Επιτροπή της ΝΔ Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή στελεχών του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία και της κομματικής οργάνωσης της πόλης. Στη συνάντηση έδωσαν το «παρών» ο διευθυντής του γραφείου Μιχάλης Μπεκίρης και οι συντονιστές Γιάννης Παπαγεωργίου και Έλενα Σώκου. Από πλευράς κόμματος συμμετείχαν ο πρόεδρος της Διοικούσας Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο διευθυντής Ανέστης Φίσκας, οι πρόεδροι των ΔΕΕΠ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης Νίκος Πατσεας και Κώστας Παλλας, καθώς και πρόεδροι ΔΗΜΤΟ.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά στις κυβερνητικές παρεμβάσεις που εξελίσσονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις επόμενες κινήσεις της ΝΔ στην πόλη, με το βλέμμα στραμμένο στην ανάδειξη των έργων και των πολιτικών που προχωρούν.

Αίσθηση προκαλεί η στάση της αντιπολίτευσης. Για τη Chevron ενώ κατηγορούσαν την κυβέρνηση πως καθυστερεί, τελικά δεν ψήφισαν θετικά. Για τα εθνικά όμως; Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ δήλωσαν «παρών», ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν. Το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε τις άλλες συμβάσεις εκτός από αυτή που αφορούσε την απόκτηση βλημάτων. Η κριτική πάντως που ασκήθηκε από το ΠΑΣΟΚ για την απουσία του Νίκου Δένδια από τη συνεδρίαση ίσως είναι άδικη, καθώς ο υπουργός είχε επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο…

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει στο πλαφόν στις τιμές των καυσίμων για τη νησιωτική Ελλάδα, καθώς το κόστος μεταφοράς είναι μεγάλο. Το όλο project του πλαφόν στα καύσιμα έτρεξε από την Ανεξάρτητη Αρχή κατόπιν μελετών που έγιναν.

Περισσότερες από 65.000 γυναίκες στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των οργανωμένων προγραμμάτων πρόληψης για τη δημόσια υγεία. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφιακές μαστογραφίες, με δεκάδες χιλιάδες γυναίκες να παραπέμπονται για περαιτέρω ιατρική διερεύνηση, δίνοντας τη δυνατότητα για έγκαιρη φροντίδα και παρέμβαση.

Συμμερίζομαι απολύτως, τον ενθουσιασμό των Πασόκων για τη μαζική συμμετοχή στις εκλογές ανάδειξης των συνέδρων και ομολογώ ότι ο Ανδρουλάκης ξέρει την πράσινη ανθρωπογεωγραφία, όπως ξέρει την τσέπη του. Το είχε αποδείξει κερδίζοντας back to back δύο φορές την ηγεσία. Σε αυτήν την τελευταία καταμέτρηση δυνάμεων στο εσωτερικό του κόμματος πριν το Συνέδριο, κάποιοι πάντως ανίχνευσαν σημάδια μιας ανομολόγητης συμφωνίας Ανδρουλάκη - Χριστοδουλάκη. Κανένας από τους δύο δεν μπήκε «δυνατά» στις περιοχές υψηλής επιρροής του άλλου. Οι φίλοι των υπολοίπων, λένε για τον Μανώλη Χριστοδουλάκη περισσότερα απ’ όσα κρατιούνται να πουν για τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη ο οποίος θεωρείται – δικαίως – ως ένα από τα καινούργια asset του προέδρου. Γενικώς στο Συνέδριο όλοι θα κάνουν τις πάπιες. Θα μιλάνε για ενότητα και ομόνοια και από κάτω η κλωτσοπατινάδα θα πάει σύννεφο. Αλλά όπως είπε και ο Θεόδωρος Μαργαρίτης το ζητούμενο είναι ένα ΠΑΣΟΚ με τη βούλα πολυτασικό - αλά ΣΥΡΙΖΑ - από ένα μονολιθικό κόμμα.

Κάπως σαν γούρι πρέπει να θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας τον «Σταυρό του Νότου» όπου βρέθηκε την Κυριακή μαζί με τη σύντροφό του Μπέττυ Μπαζιάνα και από σκηνής ο καλλιτέχνης Μίλτος Πασχαλίδης του αφιέρωσε γενναιόδωρα κάθε νότα και κάθε στίχο. Ένα Σαββάτο βράδυ, πίσω στο μακρινό 2014, στον ίδιο χώρο με την ίδια παρέα ο Αλέξης Τσίπρας άκουγε τον αείμνηστο Θάνο Μικρούτσικο να του αφιερώνει το «Δεν είμαι άλλος». Τότε ερχόταν πράγματι με φόρα, έχοντας λευκό πολιτικό μητρώο, και την υπόσχεση να σκίσει τα μνημόνια και επιδοκίμαζε τον έτερο καλλιτέχνη του σχήματος, Γ. Κότσιρα να τραγουδάει για της «πείνας τα μνημόνια, φτηνές υπογραφές». Χρονικά αλλά και επί της ουσίας το «Δεν είμαι άλλος», ταιριάζει γάντι στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Ούτε αυτός που ήταν είναι ούτε άλλος! Όπως το απέδωσε ο σπουδαίος Μάνος Ελευθερίου: Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος Και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος. Κι από σπουργίτι θα γινόμουνα αετός.

Ο Ανάλγητος

(Κατά κόσμον Νίκος Ταμπακόπουλος)