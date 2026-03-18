Η Τουρκία φοβάται πολύ την προοπτική δημιουργίας κουρδικού κράτους στα ανατολικά της. Είναι ένας πραγματικός εφιάλτης. Διότι η Τουρκία δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πολλά κομμάτια μαζί και η δημιουργία ενός κουρδικού κράτους δίπλα της είναι απειλή για την ταυτότητά της. Μιας ταυτότητας που η ίδια η Τουρκία επέλεξε από την εποχή των διωγμών των Ελλήνων και των Αρμενίων. Μπορεί κι αλλιώς, με σεβασμό στις μειονότητες και στην διαφορετικότητα, εθνική και θρησκευτική. Αλλά αυτή θα είναι μια άλλη Τουρκία που προς το παρόν υπάρχει μόνο στη φαντασία μας.

Η λύση στο γόρδιο δεσμό της Μέσης Ανατολής περνάει μέσα από το Κουρδιστάν. Μέχρι σήμερα ήταν απλά και μόνο θέμα χρόνου. Τα γεγονότα στο Ιράν φέρνουν αυτόν το «χρόνο» πιο κοντά στο παρόν. Ένα κουρδικό κράτος που θα οφείλει τη δημιουργία του στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς θα είναι ο καλύτερος φύλακας των συμφερόντων τους στην περιοχή.

Ταυτόχρονα εξυπηρετείται και ένας άλλος στόχος. Αυτός του ελέγχου της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος για την Δύση. Πιο πολύτιμος από την Ελλάδα. Αρκεί να βρίσκεται υπό έλεγχο. Η Τουρκία που φιλοδοξεί να γίνει ηγέτιδα δύναμη στον μουσουλμανικό κόσμο και να οδηγήσει τα στρατεύματά της στην Ιερουσαλήμ είναι μία ανεξέλεγκτη Τουρκία. Αντιθέτως, μια Τουρκία πλήρως ευθυγραμμισμένη με την γραμμή των Αμερικάνων είναι μία εξαιρετικά χρήσιμη σύμμαχος. Οπότε το Κουρδικό κράτος θα είναι μια μόνιμη υπενθύμιση στην Τουρκία για το τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που παρεκτραπεί, όπως συνέβη με τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας.

Το πρόβλημα της Τουρκίας είναι ότι στο εσωτερικό της έχει εκατομμύρια Κούρδους. Εκατομμύρια καταπιεσμένους Κούρδους. Οι οποίοι θα έχουν πλέον ένα σημείο αναφοράς, αν νιώσουν να ζορίζονται ιδιαίτερα από τους μιλιταριστές της Άγκυρας.

Η Ελλάδα έχει κάνει τις σωστές επιλογές στην εξωτερική της πολιτική. Είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Προς το συμφέρον της χώρας μας είναι μία Τουρκία τελείως διαφορετική από αυτή που είναι σήμερα. Πιο ευρωπαϊκή, πιο ανεπτυγμένη, πιο ανεκτική. Η «διάλυση» της Τουρκίας δεν είναι λύση για τα προβλήματα της Ελλάδας. Η λύση περνάει μέσα από τον διάλογο με έναν συνεννοήσιμο γείτονα. Κάτι το οποίο δεν είναι σήμερα η Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση το Κουρδικό κράτος δίνει προοπτική λύσης και στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία θα είναι πλέον η πιεζόμενη και όχι η Ελλάδα.

Ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα θα πρέπει να αφήσει τις σαχλαμάρες με την υποστήριξη του ισλαμικού εξτρεμισμού και να τοποθετηθεί υπεύθυνα απέναντι στα γεγονότα. Η ευκαιρία που παρουσιάζεται είναι μια ιστορική ευκαιρία που δεν παρουσιάζεται καθημερινά. Η Ιστορία είναι απέναντί μας γενναιόδωρη με την συνδρομή και του Θεού της Ελλάδας. Αλλά όχι τόσο γενναιόδωρη που να μας επιτρέπει να σπαταλάμε τα δώρα της. Η Ελλάδα χρειάζεται αυτήν τη στιγμή πολιτική σταθερότητα και ενιαία στάση στα εθνικά μας θέματα. Χωρίς ναι μεν αλλά. Χωρίς μεμψιμοιρίες και μικροκομματικές σκοπιμότητες. Κι εκείνο που σίγουρα δεν χρειάζεται είναι επαγγελματίες υπερπατριώτες. Τους έχουμε πληρώσει πανάκριβα στο παρελθόν.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]