Βανς: Σωστή η παραίτηση Κεντ αν δεν μπορούσε να στηρίξει την πολιτική Τραμπ για το Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η παραίτηση του πρώην επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, Τζο Κεντ ήταν «καλή εξέλιξη», εφόσον δεν μπορούσε να στηρίξει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, τονίζοντας ότι τα μέλη της κυβέρνησης οφείλουν να υλοποιούν τις αποφάσεις του προέδρου ακόμη κι αν διαφωνούν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κεντ ανακοίνωσε την Τρίτη την αποχώρησή του, επικαλούμενος διαφωνίες σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Παράλληλα, τμήμα της βάσης του MAGA έχει επικρίνει τον Βανς για το ότι δεν έχει εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση του για τη σύγκρουση.

«Γνωρίζω πολύ καλά τον πρόεδρο· καλωσορίζει τις διαφορετικές απόψεις. Θέλει οι άνθρωποι να εκφράζουν τη γνώμη τους για το τι πρέπει να γίνει και ακούει τους πάντες», δήλωσε ο Βανς σε ομιλία του στο Μίσιγκαν.

«Ωστόσο, όποια κι αν είναι η άποψή σου, όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λαμβάνει μια απόφαση, είναι καθήκον σου να συμβάλεις ώστε αυτή να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και επιτυχημένη».

"JD Vance just BLASTED NCTC Director Joe Kent during epic speech:



"It's one thing to have a disagreement of opinion."



"That said... when POTUS makes a decision, it's your job to help make that decision as effective and successful as possible."



"If you are on the… — Morse Report (@MorseReport) March 18, 2026

«Αν είσαι μέλος της ομάδας και δεν μπορείς να βοηθήσεις στην υλοποίηση των αποφάσεων της κυβέρνησης, τότε είναι καλό να παραιτηθείς», πρόσθεσε. «Έτσι κάνω εγώ τη δουλειά μου και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να την κάνουν όλοι στην κυβέρνηση».

Σύμφωνα με το CNN, ο Κεντ συναντήθηκε με τον Βανς τη Δευτέρα, εξηγώντας τους λόγους της αποχώρησής του. Στην επιστολή παραίτησής του ανέφερε ότι το Ιράν δεν συνιστά «άμεση απειλή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγές ανέφεραν στο CNN ότι ο Βανς είχε αρχικά επιφυλάξεις για την απόφαση πλήγματος κατά του Ιράν, ωστόσο έχει αποφύγει επανειλημμένα να απαντήσει δημοσίως για τις προσωπικές του απόψεις σχετικά με τον πόλεμο. Έχει, πάντως, εκφράσει την πεποίθηση ότι η σύγκρουση δεν θα εξελιχθεί σε μακροχρόνια.

Αν και ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης έχουν κατηγορήσει τον Κεντ για διαρροές, ο Βανς δήλωσε: «Γνωρίζω λίγο τον Τζο Κεντ. Μου είναι συμπαθής».

