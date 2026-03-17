Αεροπορικές επιχειρήσεις του Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό - Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ δέχθηκε «την πιο έντονη επίθεση»

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή για 18η ημέρα. Τα ξημερώματα της Τρίτης ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, ενώ οι IDF ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε το τελευταίο κύμα επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης.

Παράλληλα, drone χτύπησε ξενοδοχείο στη Βαγδάτη, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα του Ιράκ.

«Αν δεν είχαμε κάνει την επίθεση στο Ιράν, τότε θα άρχιζε ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος» είπε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

• Η ΕΕ απορρίπτει τον Τραμπ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην επεκτείνει τις ναυτικές της επιχειρήσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, παρά την κριτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους του για τη μη υποστήριξη των ΗΠΑ στην εξασφάλιση αυτής της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

• Η διπλωματία σε αδιέξοδο: Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν με τον απεσταλμένο του Τραμπ στη Μέση Ανατολή και άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης, προσπαθώντας να ανοίξουν εκ νέου ένα διπλωματικό κανάλι, αλλά ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να διαπραγματευτεί αυτή τη στιγμή, όπως ανέφεραν ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου στο CNN.

• Πρεσβεία των ΗΠΑ: Βίντεο των οποίων η γεωγραφική θέση προσδιορίστηκε από το CNN φαίνεται να δείχνουν συστήματα αεροπορικής άμυνας να εμπλέκονται σε πυροβολισμό περίπου 600 μέτρα από το συγκρότημα της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη νωρίς την Τρίτη. Επίσης, το Αμπού Ντάμπι έχει αναστείλει τις δραστηριότητες σε ένα τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου μετά από επίθεση με drone.

• Τελικός απολογισμός: Ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι περίπου 200 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί ή πληγωθεί σε επτά χώρες.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

07:58 Ένας νεκρός από συντρίμμια πυραύλου που αναχαιτίστηκε στο Αμπού Ντάμπι



Ένα άτομο έχασε τη ζωή του από συντρίμμια πυραύλου που αναχαιτίστηκε στην περιοχή Μπάνι Γιας του Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του εμιράτου.

07:56 New York Times: Για 30 ώρες έκαιγε η φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford

Τεράστιες φαίνεται πως ήταν οι διαστάσεις της φωτιάς που εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φλόγες που ξεπήδησαν από τους χώρους των πλυντηρίων, έκαιγαν για περισσότερες από 30 ώρες, με δεκάδες μέλη του πληρώματος να αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τον καπνό που εισέπνευσαν.

07:56 Κόστα: Δύσκολο να προβλεφθεί η διάρκεια της σύγκρουσης στη Μ. Ανατολή - Άμεση αντίδραση της Ελλάδας για την άμυνα της Κύπρου



Oπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο European Newsroom (ΕNR) με αφορμή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες στις 19 και 20 Μαρτίου, αναφέρθηκε στην κρίση στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας τη δυσκολία πρόβλεψης της διάρκειάς της, καθώς, όπως είπε, δεν είναι σαφής ο τελικός στόχος αυτής της σύγκρουσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις στην ενέργεια, τονίζοντας ότι πρέπει να διαχωριστούν τα προσωρινά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εκτίναξη των τιμών λόγω της σύγκρουσης.

07:50 Τραμπ: Αντιμετώπος με την ψυχρότητα στο αίτημά του για τα Στενά του Ορμούζ - Οι λόγοι των αρνητικών απαντήσεων



Μακράν του «ενθουσιασμού» που ήθελε να δει διατυπώνοντας την απαίτησή του άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία και άλλα στρατιωτικά μέσα για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε αντιμέτωπος με ψυχρότητα από πλευράς συμμάχων των ΗΠΑ, απόρροια των επιθέσεών του στο πεδίο του εμπορίου με την επιβολή δασμών, των διπλωματικών ταπεινώσεων, αλλά και των περιορισμό των χωρών αυτών ως προς το τι μπορούν ή προτίθενται να διαθέσουν.

07:30 Κέρδη για χρυσό και ασήμι, με την προσοχή στραμμένη στο πετρέλαιο και τη Μέση Ανατολή



Άνοδο παρουσιάζουν οι τιμές του χρυσού και του ασημιού την Τρίτη, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στις τιμές του πετρελαίου, στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και σε μια σειρά από επικείμενες συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,62% στα 5.037,54 δολάρια ανά ουγγιά. Ομοίως και τα futures με κέρδη της τάξης του 0,81% στα 5.042,66 δολάρια ανά ουγγιά.

Όσον αφορά το ασήμι, η τιμή spot σημείωνει άνοδο της τάξης του 1,78% στα 82.18 δολάρια ανά ουγγιά. Τα futures κερδίζουν κατά 2,11% στα 82,38 δολάρια ανά ουγγιά.

07:27 Καμία εγγύηση ασφάλειας στα Στενά στο Ορμούζ, λέει ο επικεφαλής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού



Ο επικεφαλής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού δήλωσε ότι οι ναυτικές συνοδείες μέσω του Στενού του Ορμούζ δεν θα «εγγυηθούν 100%» την ασφάλεια των πλοίων που προσπαθούν να διασχίσουν τη θαλάσσια οδό, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τρίτη.

Η στρατιωτική βοήθεια «δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη ή βιώσιμη λύση» για το άνοιγμα του στενού, δήλωσε στους FT ο Αρσένιο Ντομίνγκες.

07:10 Φωτιά σε πετρελαϊκή ζώνη στα Εμιράτα



Οι αρχές της πόλης Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν ότι ξέσπασε πυρκαγιά στη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα (FOIZ) ως αποτέλεσμα επίθεσης με drone.

«Ομάδες της Πολιτικής Άμυνας του Εμιράτου ανέλαβαν αμέσως δράση για την αντιμετώπιση του συμβάντος και συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να το θέσουν υπό έλεγχο», ανέφερε την Τρίτη το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ.

Μια «μεγάλη πυρκαγιά» ξέσπασε στην ίδια περιοχή τη Δευτέρα, αφού αυτή έγινε στόχος επίθεσης με drone.

Η FOIZ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη εμπορική αποθήκη για προϊόντα διύλισης πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, με χωρητικότητα περίπου 70 εκατομμυρίων βαρελιών.

07:10 Η στιγμή που αντιαεροπορικά συστήματα αποκρούουν την επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

07:09 Βίντεο από την έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

07:08 Επίθεση με drones και ρουκέτες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ



Επίθεση με drones και ρουκέτες εξαπολύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζει βλήμα προτού δεύτερο πέσει πάνω στη διπλωματική αντιπροσωπεία και μαύρος καπνός αρχίσει να υψώνεται έπειτα από έκρηξη. Σύμφωνα με αξιωματικό των δυνάμεων ασφαλείας, «τουλάχιστον ένα drone έπεσε πάνω στην πρεσβεία».

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας αναφέρθηκαν σε επίθεση με τουλάχιστον πέντε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, κάποια από τα οποία έπληξαν την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη της Βαγδάτης.

Έκαναν επίσης λόγο για την πιο έντονη επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία από τότε που ξεκίνησε ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

06:53 Εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ και στα ΗΑΕ

Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, τη 18η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος.

Στο Ντουμπάι η έκρηξη ακολούθησε ειδοποίηση που εστάλη σε κινητά κατοίκων να αναζητήσουν καταφύγιο «αμέσως», λόγω «απειλής» πληγμάτων με «πυραύλους».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη εξαιτίας της πτώσης θραυσμάτων μετά την αναχαίτιση πυραύλου, προσθέτοντας πως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με το Ρόιτερς.

06:43 Κέρδη άνω του 2% για το πετρέλαιο, παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το Brent



Oι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές της ασιατικής αγοράς την Τρίτη, με το Brent να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ανησυχίες για διακοπές στην προσφορά που απορρέουν από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό έντονες.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 6:35 ώρα Ελλάδας, η τιμή του Brent σημείωνε άνοδο της τάξης του 2,62% στα 102,84 δολάρια το βαρέλι.

Από την άλλη το αμερικανικό αργό σημείωνε κέρδη της τάξης του 2,74% στα 94,99 δολάρια ανά βαρέλι.

05:15 Τρεις συνοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου βομβαρδίζονται



Τρεις συνοικίες της Βηρυτού βομβαρδίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, λίγη ώρα αφού ο στρατός του Ισραήλ έκανε γνωστό πως άρχιζε να διεξάγει πλήγματα εναντίον «υποδομών» της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το ANI, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν τις συνοικίες Κααφάτ και Χαρέτ Χρέικ, στο νότιο τμήμα της πόλης, ενώ στοχοποιήθηκε επίσης διαμέρισμα σε ψηλό όροφο πολυκατοικίας στη Ντόχα Αραμούν, στον ίδιο τομέα.

05:00 Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν



Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο 23 ναυτικά μίλια (42,5 χλμ.) ανατολικά της Φουτζέιρα στον Κόλπο του Ομάν.

Το δεξαμενόπλοιο υπέστη μικρές υλικές ζημιές, αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ του πληρώματος ούτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με τον UKMTO.

«Συνιστάται στα πλοία να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα», πρόσθεσε.

04:55 Τέσσερις νεκροί στον πλήγμα που έβαλε στο στόχαστρο σπίτι στη Βαγδάτη



Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις πρώτες πρωινές ώρες όταν πύραυλοι έπληξαν σπίτι στη Βαγδάτη, ανέφεραν πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, με μια από αυτές να κάνει λόγο περί θανάτου «δυο ιρανών συμβούλων» ιρακινών ένοπλων οργανώσεων που τάσσονται υπέρ της Τεχεράνης.

Πηγή του AFP προσκείμενη στις οργανώσεις αυτές επιβεβαίωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στο πλήγμα αυτό στη συνοικία Τζαντιρίγια και ότι διέμεναν εκεί ιρανοί σύμβουλοι.

04:40 Το Ισραήλ ανακοινώνει «τεράστιο κύμα» επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης



Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το τελευταίο κύμα επιθέσεών του στοχεύει υποδομές στην ιρανική πρωτεύουσα. Αναφορές για εκρήξεις στη βορειοδυτική πόλη Ταμπρίζ, ενώ νωρίτερα αναφέρθηκαν επιθέσεις στην πόλη Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, και στη νότια πόλη Σιράζ.

Το Ισραήλ διεξάγει «κύμα αεροπορικών επιδρομών ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφερε ο στρατός του μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν ότι άρχισε να εξαπολύει «νέο κύμα πληγμάτων εναντίον τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό».

04:30 Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές τα ξημερώματα στο νότιο Λίβανο



Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε μια σειρά αεροπορικών επιδρομών σε αρκετές πόλεις στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης μιας επιδρομής στην πόλη Ταϊμπέχ, η οποία συνέπεσε με έντονους βομβαρδισμούς πυροβολικού.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν επίσης τις πόλεις Ματζαντέλ και Ζιμπκίν πριν επεκτείνουν το πεδίο των επιθέσεων, ώστε να συμπεριλάβουν τις περιοχές Γιατέρ και Κάφρα.

Δεν υπήρξαν αρχικές αναφορές για θύματα από αυτές τις επιθέσεις.

03:35 Εκπρόσωπος ΟΗΕ: Γίνονται διακριτικές επαφές για τα Στενά του Ορμούζ

Εν μέσω σεναρίων για το ενδεχόμενο ανάληψης από τον ΟΗΕ πρωτοβουλίας με στόχο την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε τα εξής:

«Έχουμε δει τις εικασίες που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με μια ενδεχόμενη πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως θα θυμάστε, κατά την προετοιμασία της Πρωτοβουλίας για τη Μαύρη Θάλασσα (Black Sea Grain Initiative), η σιωπή αποδείχθηκε πολύ συχνά η πιο συνετή επιλογή.

Μπορώ να σας πω ότι ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες παραμένει σε πολύ συχνή επικοινωνία με ανώτερους αξιωματούχους της περιοχής και πέραν αυτής.

Δεν πρόκειται να τροφοδοτήσουμε αυτές τις εικασίες και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε διακριτικά. Το διακύβευμα είναι υπερβολικά υψηλό», ανέφερε.

03:30 Νέα επίθεση με drones και ρουκέτες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ



Επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και ρουκέτες εξαπολύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, είπαν αξιωματούχοι των δυνάμεων ασφαλείας, ώρες έπειτα από παρόμοια ενέργεια.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζει βλήμα προτού δεύτερο πέσει πάνω στη διπλωματική αντιπροσωπεία και μαύρος καπνός αρχίσει να υψώνεται έπειτα από έκρηξη. Σύμφωνα με αξιωματικό των δυνάμεων ασφαλείας, «τουλάχιστον ένα drone έπεσε πάνω στην πρεσβεία».

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας αναφέρθηκαν σε επίθεση με τουλάχιστον πέντε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, κάποια από τα οποία έπληξαν την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη της Βαγδάτης.

Κατόπιν, προ ολίγου πηγές του Ρόιτερς στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας ανέφεραν ότι έγιναν δυο αεροπορικά πλήγματα εναντίον σπιτιού που χρησιμοποιούσε ως αρχηγείο η οργάνωση Χασντ ας Σάαμπι («μονάδες λαϊκής κινητοποίησης») στη συνοικία Τζαντιρίγια της ιρακινής πρωτεύουσας κι υπάρχουν τουλάχιστον δυο νεκροί.

01:47 Ισχυρή έκρηξη στην πρωτεύουσα του Ιράκ, τη Βαγδάτη, σύμφωνα με το Reuters

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Βαγδάτη, την πρωτεύουσα του Ιράκ, τις πρώτες πρωινές ώρες, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Παράλληλα, λίγο νωρίτερα πηγές του ίδιου πρακτορείου σε υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν ότι δυο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στοχοποίησαν εκ νέου την πρεσβεία των ΗΠΑ, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη της πρωτεύουσας.

01:45 ΗΑΕ: Προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας ως έκτακτο προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι ανταποκρίνεται σε εισερχόμενες απειλές με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν.

01:30 Το Ιράν δηλώνει ότι έπληξε στόχους στο Ισραήλ και αμερικανική βάση στο Κατάρ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ισραήλ, καθώς και κατά της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ.

Σε ανακοίνωσή τους, υποστήριξαν πως ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν στόχους στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων υποδομές διοίκησης και ελέγχου, καθώς και συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι η αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, τέθηκε στο στόχαστρο πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

01:22 Το Μπαχρέιν έχει αναχαιτίσει 350 πυραύλους και drones από την έναρξη του πολέμου

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους έχουν εξουδετερώσει με επιτυχία 129 πυραύλους και 221 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη του πολέμου.

01:20 ΗΑΕ: Σε εξέλιξη αναχαίτιση πυραύλων και drones από το Ιράν – Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχείρηση αντιμετώπισης εισερχόμενων απειλών από πυραύλους και drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι αμυντικές δυνάμεις της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση των εναέριων απειλών, καθώς εντοπίστηκαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το έδαφος των Εμιράτων.

01:17 Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την τελευταία ιρανική πυραυλική επίθεση

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στην τελευταία ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ, καθώς ο IDF αναφέρει ότι οι κάτοικοι σε στοχευμένες περιοχές μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τα καταφύγια.

01:00 Οι IDF ανακοίνωσαν ότι πύραυλοι από το Ιράν κατευθύνονται προς το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν κατευθύνονται προς το ισραηλινό έδαφος, προκαλώντας συναγερμό.

Σε ανακοίνωσή τους μέσω της πλατφόρμας Telegram, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι εντόπισαν εκτοξεύσεις πυραύλων από ιρανικό έδαφος, οι οποίοι βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Ισραήλ.

00:30 Κουβέιτ: 16 συλλήψεις ατόμων που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ για «σχέδιο δολιοφθοράς»

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 16 άτομα - 14 Κουβεϊτιανούς και δύο Λιβανέζους υπηκόους - που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν «σχέδιο δολιοφθοράς» στη χώρα του Κόλπου.

Η ομάδα «στόχευε να αποσταθεροποιήσει την ασφάλεια της χώρας και να στρατολογήσει άτομα για να ενταχθούν στην τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι κατασχέθηκαν πολλά όπλα, drones με κάμερες και συσκευές επικοινωνίας με κώδικα Μορς.

00:20 Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε διοικητή της Χαμάς στη Γάζα μετά από παραβίαση της εκεχειρίας

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) αναφέρει ότι χτύπησε και σκότωσε έναν διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας σε απάντηση σε παραβίαση της εκεχειρίας.

Το Σάββατο, σύμφωνα με τον IDF, ένας Παλαιστίνιος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στη Λωρίδα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο περιστατικό.

«Σε απάντηση στην παραβίαση από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς... οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις χτύπησαν και εξουδετέρωσαν τον Καμάλ Αγιάς, βασικό διοικητή της αντιαρματικής μονάδας» της Χαμάς, αναφέρει ο IDF, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για το πότε έλαβε χώρα η επίθεση.