Ο Ανάλγητος

Το σενάριο είναι πράγματι «σατανικό». Συνεργασία στις δεύτερες εκλογές μεταξύ Μαρίας Καρυστιανού και Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αν γίνουν δεύτερες εκλογές! Να ένας ακόμη λόγος για να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Ξέρω, όλα αυτά σας φαίνονται σήμερα «μακρινά». Αλλά δεν είναι και τόσο! Και αν σε κάτι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι η τοξικότητα είναι αρκετά δημοφιλής τάση στην κοινωνία. Κατά τα λοιπά, στις 22 ή στις 23 Απριλίου φτάνει ο Μακρόν στην Αθήνα με ένα ντοσιέ που θα ζυγίζει πολλά κιλά!

Το σενάριο που έπεσε στα χέρια του ανάλγητου λέει ότι στις δεύτερες εκλογές η Μαρία Καρυστιανού θα σηκώσει τη σημαία του συνασπισμού των προθύμων. Και μάλιστα θα παραχωρήσει την πρωτοκαθεδρία στην… Ζωή Κωνσταντοπούλου! Για να συμβεί αυτό θα πρέπει η Μαρία να είναι δεύτερη. Όχι τρίτη ή τέταρτη. Και φυσικά η κίνηση της παραχώρησης της ηγεσίας θα είναι μια πράξη μεγαθυμίας που θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από το κοινό. Μην μου πείτε ότι δεν είναι ενδιαφέρον σενάριο! Και μπορεί οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν πει τα μύρια όσια για την Μαρία, αλλά η Ζωή δεν έχει πει κάτι για την μάνα των Τεμπών και ούτε το αντίστροφο.

Φίλος δημοσκόπος έκανε έρευνα με δεδομένο ότι θα κατέβουν στις εκλογές τα νέα κόμματα των Καρυστιανού και Τσίπρα. Τα ευρήματα εντυπωσιακά! Η Καρυστιανού στο 15%, ο Αλέξης Τσίπρας με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανταγωνίζονται ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα του 10% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 7% με 8%. Ο ίδιος μου επισήμανε ότι και άλλοι συνάδελφοί του βγάζουν πάνω – κάτω τα ίδια νούμερα.

Οι έρευνες αυτές δίνουν την εικόνα τη σημερινή και δεν ξέρουμε ποια δεδομένα θα επικρατούν την ώρα των εκλογών. Η ουσία είναι ότι έχουν επενδυθεί αρκετές «μάρκες» στην προοπτική να αποκτήσει η χώρα μια «αντισυστημική» αξιωματική αντιπολίτευση.

Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει … από εκεί και κάτω. Αν Μαρία Καρυστιανού και Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνουν το μεγαλύτερο «πολιτικό κόλπο» των τελευταίων ετών (θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και τον μεγαλύτερο πολιτικό ελιγμό) θέτουν εκτός παιγνιδιού το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο τρίτος και ο τέταρτος σε αυτό το παιγνίδι είναι… τίποτα. Και ναι μεν όλο αυτό ευνοεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ, καθώς υπόσχεται μια άνετη αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές, αλλά εισάγει την χώρα στην εποχή της τοξικότητας. Φανταστείτε ένα καθημερινό σκηνικό σαν κι αυτό που βλέπουμε σήμερα στη Βουλή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Μακάριου Λαζαρίδη. Ένα γενικευμένο μπάχαλο σε όλη τη χώρα.

Ίσως τότε ο κ. Βενιζέλος να μιλάει περισσότερο έντονα για το πρόβλημα της … κυβερνησιμότητας. Το οποίο τροφοδοτείται έτσι κι αλλιώς από τις άστοχες επιλογές του πολιτικού συστήματος που ενισχύει τον λαϊκισμό. Η αποδοχή των fake news του ξυλολίου και των… χαμένων βαγονιών από το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, ενίσχυσε την Καρυστιανού και την Κωνσταντοπούλου. Πυροβόλησαν τα πόδια τους. Τι θα πει την επομένη των εκλογών ο κ. Ανδρουλάκης, αν πράγματι είναι στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση; Και τι ρόλο θα μπορεί να διαδραματίσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από τώρα έχει εισέλθει σε μια φάση εσωστρέφειας;

Για τον Αλέξη Τσίπρα τα πράγματα είναι χειρότερα. Όλη η στρατηγική των τελευταίων έξι ετών πηγαίνει στην κυριολεξία στα σκουπίδια. Αυτή δεν θα είναι απλά μια ακόμη ήττα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά από την ίδια την κοινωνία. Θα έχει πάψει να αποτελεί «εναλλακτική» για το εκλογικό σώμα.

Τέλη Απριλίου ο Εμανουέλ Μακρόν (με επικρατέστερες ημερομηνίες την 22η ή 23η του μήνα) έρχεται στην Ελλάδα έχοντας στις αποσκευές του βαριά ατζέντα. Ειδικότερα θα υπογραφεί η ανανέωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέση για την Άμυνα και την Ασφάλεια, ενώ όπως έλεγαν κυβερνητικές πηγές θα υπάρχει ξεχωριστό MoU που θα έχει σχέση με τη συνεργασία της Ελλάδας με τη Γαλλία στον τομέα της καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και η γαλλική AID θα συνάψουν σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας, καθώς ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων και η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.

Αν και η ελληνική πλευρά θα ήθελε επιπλέον εγγυήσεις σε περίπτωση παραβίασης κυριαρχικών δικαιωμάτων, το Παρίσι διστάζει. Και αυτό γιατί θεωρεί πως η συμφωνία του 2021 παρέχει ήδη εγγυήσεις σε περίπτωση παραβίασης εδαφών και επεισοδίου με άλλη χώρα. Η συνεργασία αναμένεται να παραταθεί έως το 2031. Δύο ακόμα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα του Γάλλου Προέδρου και θα συζητηθούν στο Μαξίμου είναι η πυρηνική ομπρέλα και βεβαίως η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, όπου η γαλλική εταιρεία Nexans έχει κομβικό ρόλο. Αθήνα και Παρίσι φαίνεται να συγκλίνουν στην προοπτική ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών αποκτά ευρύτερη στρατηγική διάσταση, επεκτείνοντας το πεδίο της ήδη στενής ελληνογαλλικής σχέσης.

Θα στείλουν η ΕΕ και η Ελλάδα φρεγάτες στα Στενά του Ορμούζ; Η Άγκυρα το συζητά…

Συνεδριάζουν οι 77 της διεύρυνσης με ομιλία Ν. Ανδρουλάκη. Λέγεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κώστας Σκανδαλίδης θα προτείνει για ομιλητή στα Πανεπιστήμια τον κ. Πελεγρίνη, ως ειδικό σε θέματα παιδείας. Μάλλον τρολιά είναι…

Σήμερα οι τραπεζίτες θα συμμετάσχουν στο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο. Οι διοικήσεις των συστημικών πρόκειται να δεχτούν την ανάκριση των επενδυτών για τα business plan τους, τα μερίσματα και την προοπτική κερδοφορίας. Oι συναντήσεις των επενδυτών με κάθε πιστωτικό ίδρυμα ξεπερνούν τις 100, κάτι που δείχνει το ισχυρό ενδιαφέρον για τις συστημικές τράπεζες.

Όπως μαθαίνουμε επίσης αναμένεται να υπάρξουν ερωτήσεις των funds και των αναλυτών για την προοπτική φορολόγησης των κερδών τους. Ή για την ακρίβεια υπερφορολόγησης. Λίγο η αντιπολίτευση, λίγο τα θολά μηνύματα της κυβέρνηση διά του κ. Μαρινάκη, φαίνεται πως ήδη το θέμα απασχολεί τις διεθνείς αγορές. Και αυτό μόνο καλό δεν είναι για την ελληνική οικονομία…

Με στόχο να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της εγχώριας αγροτικής οικονομίας κινείται η κυβέρνηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση προχωρά η αξιολόγηση επενδύσεων και ο εκσυγχρονισμός θερμοκηπίων με τον συνολικό προϋπολογισμό των επενδύσεων να φτάνει το μισό δισ. ευρώ. Από αυτά τα χρήματα η κρατική στήριξη υπολογίζεται σε περίπου 270 εκατ. ευρώ.

Ικανοποίηση επικρατεί για το έργο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Από τότε που συστάθηκε χειρίστηκε 958 υποθέσεις, για τις οποίες αποδόθηκαν κατηγορίες σε 3.094 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 2.159, με 598 κατηγορούμενους να προφυλακίζονται.

Ο Ανάλγητος

(κατά κόσμον Ν.Τ.)