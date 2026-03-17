Καμία εγγύηση ασφάλειας στα Στενά στο Ορμούζ, λέει ο επικεφαλής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού δήλωσε ότι οι ναυτικές συνοδείες μέσω του Στενού του Ορμούζ δεν θα «εγγυηθούν 100%» την ασφάλεια των πλοίων που προσπαθούν να διασχίσουν τη θαλάσσια οδό, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τρίτη.

Η στρατιωτική βοήθεια «δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη ή βιώσιμη λύση» για το άνοιγμα του στενού, δήλωσε στους FT ο Αρσένιο Ντομίνγκες.

«Πυρά» Τραμπ κατά των χωρών που δεν στέλνουν βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ: Εδώ και 40 χρόνια σας προστατεύουμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι (Kennedy Center), την Δευτέρα.

Ακόμη, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για συμμάχους της Ουάσινγκτον που έχουν απορρίψει τα αιτήματά του να στείλουν πολεμικά πλοία για τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι δεν επιδεικνύουν την απαιτούμενη αφοσίωση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τη μακροχρόνια αμερικανική στήριξη στην ασφάλειά τους.

«Πολλές χώρες μού έχουν πει ότι είναι καθ’ οδόν», δήλωσε τη Δευτέρα ο Τραμπ, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα κράτη.

«Κάποιες είναι πολύ ενθουσιασμένες με αυτό και κάποιες όχι. Ορισμένες είναι χώρες που έχουμε βοηθήσει για πάρα πολλά χρόνια. Τις έχουμε προστατεύσει από τρομερές εξωτερικές απειλές και δεν ήταν και τόσο ενθουσιασμένες. Και το επίπεδο ενθουσιασμού έχει σημασία για μένα», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

«Για 40 χρόνια σας προστατεύουμε και δεν θέλετε να εμπλακείτε» είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος σε β' πρόσωπο στους ηγέτες των κρατών αυτών.

«Έχουμε χώρες όπου διατηρούμε 45.000 στρατιώτες — σπουδαίους στρατιώτες — για να τις προστατεύουμε από κινδύνους, και έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε.

«Και όταν ρωτάμε: “Έχετε καθόλου ναρκαλιευτικά;” η απάντηση είναι: “Θα προτιμούσαμε να μην εμπλακούμε, κύριε”», πρόσθεσε.

Υποστήριξε, επίσης, ότι ανέμενε εξαρχής πως οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν θα ανταποκρίνονταν στο κάλεσμα της Ουάσινγκτον.

«Ήμουν πάντα μεγάλος επικριτής αυτής της προστασίας που παρέχουμε σε άλλες χώρες, γιατί ξέρω ότι εμείς θα τις προστατεύσουμε. Αλλά αν ποτέ χρειαζόμασταν βοήθεια, δεν θα ήταν εκεί για εμάς. Το γνωρίζω αυτό εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε.

Επανέλαβε την έκκλησή του προς άλλες χώρες να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι έχει λάβει στήριξη από «αρκετούς» ηγέτες.

Ωστόσο, αρνήθηκε να κατονομάσει ποιες χώρες έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν.

«Θα ήθελα να πω τα ονόματά τους, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω αν θα το ήθελαν ή όχι, γιατί ίσως δεν θέλουν να γίνουν στόχος», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνδρομή που ζητείται για τα Στενά του Ορμούζ «πολύ μικρή επιχείρηση» και εκτίμησε ότι το Ιράν θα προχωρήσει σε ελάχιστες επιθετικές ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχουν πολλές δυνατότητες να συνεχίσουν να πυροβολούν».

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή