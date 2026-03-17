Μέσα πάμε καλά, έξω καλύτερα…

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν είναι η αύξηση της διαφοράς του πρώτου κόμματος από τα υπόλοιπα, που ενισχύει το σενάριο μιας ακόμη τετραετίας - έως το 2031 - σταθερότητας με ρεαλισμό, αλλά η ευρεία συναίνεση που καταγράφεται στα εθνικά ζητήματα.

Στην τελευταία δημοσκόπηση της Pulse για την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, για παράδειγμα, οι κυβερνητικοί χειρισμοί - και ιδιαίτερα οι κινήσεις για την προστασία της Κύπρου - φαίνεται πως απολαμβάνουν ευρεία διακομματική αποδοχή.

Ακόμη και στον χώρο των ψηφοφόρων που αυτοτοποθετούνται ως «αριστεροί», όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επιφύλαξη, ένα αξιοσημείωτο 44% αξιολογεί θετικά τις επιλογές της χώρας.

Στα υπόλοιπα ιδεολογικά ακροατήρια, η αποδοχή είναι ακόμη ισχυρότερη: 73% στην Κεντροαριστερά, 80% στο Κέντρο, 87% στην Κεντροδεξιά και 89% στη Δεξιά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι, ακόμη και μεταξύ όσων δηλώνουν πως δεν ταυτίζονται με κάποιο σημείο του πολιτικού φάσματος, οι θετικές γνώμες φτάνουν το 70%.

Για μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων, που βρίσκεται μεταξύ ηπείρων, στην πάντοτε εύφλεκτη Ανατολική Μεσόγειο, τα εθνικά ζητήματα αποτελούν υπαρξιακό θέμα. Υπό αυτή την έννοια, η σύμπλευση άνω των δύο τρίτων του εκλογικού σώματος συνιστά θετικό στοιχείο.

Αντίστοιχα υψηλή είναι και η αποτίμηση των ελληνικών αποφάσεων στο συνολικό πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, μέσα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον. Το 47% απαντά σίγουρα ή μάλλον θετικά, ενώ η αποδοχή φτάνει το 38% στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη», το 64% μεταξύ των αποσυσπειρωμένων ψηφοφόρων της ΝΔ του 2023 και εκτοξεύεται στο 94% μεταξύ των σημερινών ψηφοφόρων της ΝΔ.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως, στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, διαμορφώνεται μια ευρύτερη εθνική συναίνεση, πέρα από τις παραδοσιακές κομματικές γραμμές.

Ένα επιπλέον στοιχείο που προκύπτει είναι ότι η Κύπρος εξακολουθεί να λειτουργεί ως ζήτημα με ισχυρό συμβολικό και στρατηγικό βάρος για την ελλαδική κοινή γνώμη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποδοχή από το Κέντρο και την Κεντροαριστερά, καθώς εκεί συνήθως κρίνεται η πολιτική αντοχή τέτοιων επιλογών.

Η πολύ υψηλή στήριξη από τους σημερινούς ψηφοφόρους της ΝΔ δείχνει και ένα στοιχείο κομματικής συσπείρωσης, πέρα από την ουσία των ίδιων των χειρισμών, κάτι που αποτελεί και μια απάντηση ως προς την απήχηση των αντικυβερνητικών κινήσεων των δύο πρώην πρωθυπουργών, Καραμανλή και Σαμαρά.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν πως, όσο στον χρονικό ορίζοντα αναδύεται το ορόσημο των επόμενων εκλογών - με το σχετικό δωδεκάμηνο να αρχίζει πλέον να μετρά αντίστροφα - τόσο ενισχύεται η επανασυσπείρωση του κυβερνητικού εκλογικού ακροατηρίου.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να επιταχυνθεί μετά το πέρας του θέρους, όταν ουσιαστικά θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος.

Όταν δεν υπάρχουν κάλπες στον ορίζοντα ο μέσος ψηφοφόρος δεν νιώθει πίεση να πάρει θέση και οι απαντήσεις τους στις έρευνες είναι «χαλαρή» ενώ πολλοί βρίσκουν την ευκαιρία να εκδηλώσουν και τις όποιες αντιρρήσεις τους σε διάφορες κυβερνητικές αστοχίες και τραγικές επιλογές.

Στον δια ταύτα όμως τα δεδομένα αλλάζουν…

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Ταξίδι στη Κούβα

Καλησπέρα, είμαι τακτικός αναγνώστης σας και χαίρομαι ιδιαίτερα που δίνετε βήμα και σε μας να εκθέτουμε απόψεις.

Βέβαια αυτή η επιστολή δεν αφορά άποψη αλλά ακλόνητα γεγονότα. Προ μηνός επισκέφθηκα την Κούβα για επαγγελματικούς λόγους, και η κατάσταση που βρήκα ήταν πραγματικά απογοητευτική και συνάμα απελπιστική.

Βασικές εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αποχέτευσης υπό πλήρη διάλυση. Στα καλύτερα ξενοδοχεία της Αβάνας πολύωρες διακοπές νερού και ρεύματος, άδειες πισίνες, δυσοσμία, ίντερνετ κατά στιγμιαία διάθεση, μαύρη αγορά παντού και το χειρότερο λόγω επαγγέλματος διαπίστωσα ότι μεγάλο τμήμα του πληθυσμού πάσχει από ηπατίτιδα Α (λόγω συνθηκών υγιεινής και κακής ποιότητας νερού).

Το 90% των νέων έχει απηυδήσει και θα έκανε τα πάντα για να φύγει. Αν αυτοί που κυβερνούν εκεί αγαπούσαν πραγματικά αυτόν τον όμορφο τόπο και αυτούς τους πολύ φιλόξενους και καλόκαρδους ανθρώπους του θα έπρεπε να είχαν παρατήσει εδώ και καιρό την εξουσία.

Τι να κάνουμε τα γεγονότα είναι αναμφισβήτητα, δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα, το μοντέλο έχει αποτύχει παντού εκτός της Κίνας που έχει εφαρμόσει στυγνό καπιταλισμό στις ζώνες ελευθέρου εμπορίου... και μέσα σε όλα που συμβαίνουν γύρω μας, με όλη την φωτιά που μας περιτριγυρίζει, έχουμε το ΚΚΕ να κάνει πορεία για την Κούβα μην τυχόν και γίνει καμιά αλλαγή στην υπέροχη (κατ'αυτούς) κατάσταση της... σίγουρα όλοι αυτοί που συμμετείχαν δεν την έχουν επισκεφθεί.

Κουράγιο στον λαό της Κούβας λοιπόν.

Σε περίπτωση δημοσίευσης παρακαλώ μόνο τα αρχικά μου.

Με εκτίμηση

Α. Π.

