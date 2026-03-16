Η Κούβα, ο κουβάς και τα «κουβανέζικα»

Να αρχίσουμε από τα αυτονόητα. Προφανώς και στην Κούβα δεν εφαρμόστηκε σωστά ο σοσιαλισμός. Ή κατ' άλλους, εκεί στην Κούβα εφαρμόστηκε με τον καλύτερο τρόπο. Εξαρτάται σε ποια μεριά βρίσκεσαι και πώς το βλέπεις. Οι αριστερές ψυχούλες έχουν βρει το βάλσαμό τους. Αναζητούν αενάως τον σοσιαλισμό που θα φέρει τη συναδέλφωση των λαών, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και τελικά την αταξική κοινωνία. Πού βρίσκεται αυτός ο σοσιαλισμός, ας το αφήσουμε στην άκρη. Πάντως αυτό το ταξίδι προς αναζήτηση του σοσιαλιστικού παραδείσου μου θυμίζει την ταινία «Οι κυνηγοί της χαμένης κιβωτού».

Αν κρίνω από τις εξελίξεις, παρά τη συμπαράσταση του ΚΚΕ, η επανάσταση στην Κούβα έχει προβλήματα. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τις ηττοπαθείς δηλώσεις του νέου ηγέτη του νησιού, αλλά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όποιος έχει διαβάσει τα βιβλία του Παδούρα – Κουβανός, από τους μεγαλύτερους σύγχρονους λογοτέχνες – θα καταλάβαινε πως το καθεστώς επιζεί από κεκτημένη ταχύτητα. Σωρεία συμπτώσεων και ο νόμος της αδράνειας συντηρούν τον σοσιαλισμό στην πλέον παρακμιακή εκδοχή του.

Τις τελευταίες μέρες διαβάζω πως άρχισαν και οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις. Πιθανόν να είναι διαδόσεις των αστικών ΜΜΕ, όμως είναι λογικό το εμπάργκο του Ντόναλντ Τραμπ, να έφερε και πρόσθετες στερήσεις στους Κουβανούς. Τους έλειψαν και οι τετράωρες ομιλίες του Φιντέλ, ο οποίος ευτυχώς έφυγε νωρίς. Μάλιστα στάθηκε κι εδώ τυχερός – είναι παροιμιώδης η τύχη του καθώς γλίτωσε από δεκάδες δολοφονικές απόπειρες της CIA. Τον επικήδειό του εκφώνησε ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας.

Δεν θέλω να προτρέξω και να μιλήσω για την πτώση του σοσιαλιστικού καθεστώτος και την παλινόρθωση του καπιταλισμού, διότι σκέφτομαι τους Έλληνες συντρόφους. Εξάλλου και ο Ντόναλντ δεν φημίζεται για τη συνέπεια των λόγων του. Έχει δοκιμαστεί. Αλλά αν – μια κουβέντα λέμε – αν ξανάρθει και στην Κούβα ο καπιταλισμός τότε όλο το ενδιαφέρον θα βρίσκεται στις εμβριθείς μαρξιστικές αναλύσεις για τα αίτια της πτώσης. Να σημειώσω πως ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει γιατί κατέρρευσε ο σοσιαλισμός στη Σοβιετική Ένωση, ενώ με βάση τη θεωρία ήδη μετά από μισόν αιώνα, κάπου στη δεκαετία του 1970, θα έπρεπε η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΣΕ να είχε διακηρύξει πανηγυρικά τη μετάβαση στον κομμουνισμό, το ανώτερο στάδιο οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών. Αυτά διαβάζουν.

Δεν θέλω να γίνω αγοραίος και να μιλήσω για τον «κουβά» της Ιστορίας, αλλά αν η Κούβα και η Βόρεια Κορέα είναι τα προπύργια του σοσιαλισμού, τότε είναι λογικό η λέξη «κουβανέζικα» να έχει την αλληγορική έννοια των γνωστών ιατρικών πρακτικών. Αν μάλιστα σε όλο αυτό το σκηνικό προσθέσουμε και την ευρωπαϊκή ισλαμοαριστερά, έχουμε πλήρη την εικόνα του σύγχρονου επαναστατικού προτσές.

Πάντως, μέχρι στιγμής η Κούβα αντέχει, αν και παραπαίει, το ίδιο και οι μουλάδες στο Ιράν. Έτσι, μπορεί το ΚΚΕ να κατεβάζει τον στρατό του στους δρόμους. Υπάρχει αντικείμενο. Αλλά για πόσο;